Dia Livre de Impostos tem produtos custando até 60% menos em Campo Grande

RENOE

Ação faz parte da 2ª edição da Rede Nacional de Operações Ostensivas Especializadas (RENOE), que iniciou ontem, quarta-feira (28), do qual também apreendeu cocaína e maconha

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), por meio do Batalhão de Choque, na 2ª edição de operação nacional que envolve outros estados, conduziu mais de 20 pessoas para prisão e realizou apreensões de armas e drogas em todo o território sul-mato-grossense.

A ação faz parte da Rede Nacional de Operações Ostensivas Especializadas (RENOE), que integra esforços nacionais por meio de ações coordenadas, baseadas em inteligência policial, mapeamento de áreas críticas e estratégias de atuação ostensiva.

Segundo informações oficiais, 24 indivíduos foram conduzidos, dos quais 14 foram em flagrante e nove recapturados após fugirem de complexos prisionais, entre eles há condenados por integrar organizações criminosas e crimes graves, como roubo, tráfico de entorpecentes e estupro.

Por último, uma pessoa foi conduzida mediante Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), por infração de menor potencial ofensivo, ou seja, contravenções e crimes com pena máxima de até dois anos.

Acerca das apreensões, duas armas de fogo e veículos com restrição de furto e roubo foram recuperados. Outras nove ocorrências de tráfico de drogas ocorreram durante a deflagração da operação, que resultou em 30,274 kg de maconha e 1,105 kg de cocaína confiscados.

Além de atuar no estado, o Batalhão de Choque de Mato Grosso do Sul também ajudou em ação no interior de São Paulo, no município de Regente Feijó. O trabalho integrado com a Polícia Militar paulista resultou na prisão de um indivíduo e na apreensão de 600 kg de maconha.

Em outra ação integrada, desta vez com forças policiais de Mato Grosso e Goiás, um foragido condenado por tráfico de drogas há 14 meses foi localizado em Mato Grosso do Sul e detido, novamente no âmbito da Operação RENOE.

O Batalhão de Choque reforça que a ação deve se estender pelos próximos dias e que os dados acima deverão ser atualizados.

Balanço e recorde nacional em 2025

Mato Grosso do Sul segue como rota estratégica do tráfico, devido a sua localização de fronteira.

Segundo a PRF, com essa apreensão, o Estado ultrapassa a marca de 110 toneladas de maconha apreendidas somente em 2025.

"O número reforça a tendência de alta nas ações de combate ao tráfico e indica que o estado pode superar os números de 2024, quando mais de 250 toneladas da droga foram interceptadas nas rodovias federais que cortam a região", diz a PRF, em nota.

No ano passado, a Polícia Rodoviária Federal atingiu o maior volume de apreensões de drogas da sua história, com mais de 808 toneladas retiradas das estradas em todo o Brasil.

Inclusive, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 27,2 toneladas de maconha em uma carreta bitrem, na tarde desta quarta-feira (28), na BR-163, em Caarapó. Esta é a maior apreensão de maconha realizada pela PRF neste ano no País e a quarta maior da história da PRF.

*Colaborou Glaucea Vaccari

**Matéria atualizada às 12h20 para acréscimo e alteração de informações

Assine o Correio do Estado