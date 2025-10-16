Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Diretor-geral da Aneel alerta para situação 'extremamente perigosa' no sistema elétrico

Sandoval Feitosa, voltou a alertar nesta quinta-feira, 16, sobre os riscos no controle do sistema elétrico feito pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

16/10/2025 - 21h00
O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, voltou a alertar nesta quinta-feira, 16, sobre os riscos no controle do sistema elétrico feito pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Ele detalhou que a chamada rampa de carga das hidrelétricas pode sair dos atuais 40 gigawatts (GW) e atingir 53 GW em 2028, se nada for feito. Ou seja, aumento de 33%. Isso ocorre em função da penetração da fonte solar.

A rampa é a variação entre a demanda e a geração de energia elétrica. No final da tarde, quando a geração solar fotovoltaica está sendo reduzida, o consumo, em contrapartida, aumenta significativamente, especialmente com acendimento das luzes. Esse momento de rampa (descida e subida) é considerado de muita vulnerabilidade para o sistema.

Com o aumento da penetração das fontes renováveis, há uma diminuição da carga líquida diurna, mas o consequente aumento da rampa de carga das hidrelétricas no final da tarde e início da noite devido à redução na geração fotovoltaica nesses horários.

Se você vai precisar da energia às 18h, a usina precisa ser ligada às 16h. Depois que ligou e atingiu uma rampa mínima, você acrescenta consumo instantaneamente. É como se fosse um chuveiro a gás, que não aquece imediatamente. "Isso é extremamente perigoso. Imagine nesse momento de rampa, se tivermos um incidente, o que é perfeitamente possível de ocorrer, uma danificação de um equipamento importante, uma descoordenação de proteção. Simplesmente 'vai a pique' o sistema", declarou.

Os 40 GW, citados pelo diretor-geral, é o equivalente ao pico de demanda da Espanha. Já 53 GW equivale ao consumo na Espanha e duas vezes a extensão de Portugal. Ou seja, toda a península Ibérica.

O Brasil vive uma situação delicada. A geração está maior que a demanda durante o dia. Isso ocorre sobretudo por causa da escalada da geração distribuída, aquela produzida pelos consumidores com painéis solares instalados no telhado das residências e estabelecimentos comerciais.

O sistema elétrico nacional é interligado e coordenado pelo ONS, responsável por decidir quais usinas devem gerar energia e quais precisam reduzir a produção, de acordo com a oferta e a demanda. O desafio é que o ONS vem perdendo parte desse controle devido ao avanço da geração distribuída, que injeta energia diretamente na rede de distribuição.

CAMPO GRANDE

Servidor terá 7 dias de folga no fim do ano, em escala de revezamento

Dias de recesso devem ser compensados posteriormente, com uma hora a mais de trabalho no início ou fim do expediente

16/10/2025 17h30

Fachada da Prefeitura Municipal de Campo Grande, localizada na avenida Afonso Pena

Fachada da Prefeitura Municipal de Campo Grande, localizada na avenida Afonso Pena Gerson Oliveira

Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) divulgou, nesta quinta-feira (16), o período de recesso das festividades de fim de ano para os servidores públicos concursados e comissionados do município.

Servidores municipais terão uma semana de folga, no Natal ou Ano Novo, mediante escala de revezamento.

O recesso de Natal ocorrerá de 22 a 26 de dezembro de 2025, segunda à sexta-feira, emendando com o fim de semana.

O recesso de Ano Novo ocorrerá de 29 de dezembro de 2025 a 2 de janeiro de 2026, segunda à sexta-feira, emendando com o fim de semana.

Portanto, na prática, a folga de cinco dias se transforma em uma semana.

O recesso será adotado mediante escala de revezamento, ou seja, quem vai trabalhar na semana do Natal irá folgar na semana do Ano Novo e vice-versa.

Cabe ressaltar que os serviços essenciais (saúde, transporte e segurança, por exemplo) continuam operando normalmente.

A resolução, autorizando a folga de fim de ano, foi publicada nesta quinta-feira (16) no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

De acordo com a prefeitura, os dias de recesso devem ser compensados posteriormente, com uma hora a mais de trabalho no inicío ou fim do expediente, entre os dias 1° de dezembro de 2025 a 31 de março de 2026.

O servidor que não compensar o recesso terá as horas descontadas em sua remuneração. A frequência deve ser controlada pela chefia de cada setor.

CONDENADOS

MP mantém condenação de ex-vereadores por uso indevido de combustível, em Naviraí

O caso está ligado à Farra das Diárias e à Operação Atenas, que há onze anos afastou 13 vereadores do município

16/10/2025 16h30

A condenação inclui multa de R$ 17 mil e indenização de R$ 30 mil por danos morais coletivos

A condenação inclui multa de R$ 17 mil e indenização de R$ 30 mil por danos morais coletivos Divulgação/ MPMS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Naviraí, apresentou as provas que sustentaram as condenações de Vanderlei Chagas, atual chefe de gabinete do prefeito Rodrigo Sacuno, e Cícero dos Santos, ambos ex-vereadores de Naviraí, por improbidade administrativa, em razão do uso indevido de combustível público em veículos particulares nos anos de 2013 e 2014.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) confirmou, por unanimidade, a condenação dos ex-parlamentares. A decisão, publicada nesta semana, mantém as penalidades aplicadas pela 2ª Vara Cível de Naviraí, incluindo multa de cerca de R$ 21 mil e indenização de R$ 30 mil por danos morais coletivos.

Na ação, movida em 2017, o MPMS expôs um esquema de fraudes nas verbas indenizatórias, no qual os ex-vereadores solicitavam ressarcimento por combustíveis usados em veículos particulares, e não para atividades oficiais.  

Segundo a Promotora de Justiça Fernanda Proença de Azambuja Barbosa, houve consumo bastante exagerado de combustível no período investigado e tais gastos não estavam vinculados ao exercício das funções públicas, caracterizando enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário.  

Condenações  

A condenação inclui multa de R$ 21.450,76, proibição de contratar com o poder público por cinco anos e pagamento de R$ 30 mil por danos morais coletivos. Este caso está diretamente ligado à “Farra das Diárias” e à Operação Atenas, que em 2014 resultou no afastamento de 13 vereadores de Naviraí, por acusações que vão desde corrupção até formação de quadrilha.  

O Tribunal rejeitou ainda as tentativas de redução das multas e reconheceu a proporcionalidade dos valores fixados. A decisão colegiada pode gerar inelegibilidade dos condenados, conforme a Lei da Ficha Limpa, embora a aplicação dessa medida dependa de análise da Justiça Eleitoral em caso de pedido de registro de candidatura.  

Além deste caso, o MPMS também comprovou a participação dos ex-vereadores em fraudes envolvendo diárias e relatórios falsos de viagens durante o mesmo período, o que resultou em outras condenações e punições administrativas.  

Com os recursos cabíveis ainda pendentes, como embargos e recursos especiais, a atuação do MPMS já representa um importante marco no combate à corrupção em Naviraí, demonstrando o compromisso das instituições estaduais em garantir transparência e ética no serviço público.

