Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Diárias e viagens

Diretora da MSGás já passou 66 dias de 2025 viajando

Cristiane Schmidt ficou 66 dias fora de Campo Grande, ganhou R$ 57 mil em diárias, um terço dos gastos com viagens da estatal

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

16/10/2025 - 08h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A diretora-presidente da MSGás, Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt, passou 66 dias úteis deste ano fora de Campo Grande. Quando comparado com os 206 dias úteis do ano até agora, isso significa que a número um na hierarquia da estatal de gás e energia de Mato Grosso do Sul esteve ausente em 26,1% do período, o que equivale a dizer que a cada quatro dias úteis ela esteve um dia fora da cidade onde está localizada a sede da empresa.

A empresa, controlada pelo estado de Mato Grosso do Sul, desembolsou até o momento R$ 57,2 mil para pagar as 66 diárias da dirigente. No total, entre janeiro e agosto, a MSGás gastou R$ 197,1 mil em diárias. O valor destinado à diretora-presidente representa 30% do total desembolsado pela companhia.

O destino mais frequente de Cristiane Schmidt é o Rio de Janeiro (RJ), sua cidade de origem. Embora São Paulo (SP) seja considerada a capital financeira do Brasil, o Rio concentra a maior parte das reuniões do setor de gás e energia. Cristiane passou 45 dias na capital fluminense, período em que recebeu 40 diárias exatas, descontados os dias de deslocamento.

Foram 12 viagens entre janeiro e agosto. Na mais longa, realizada entre os dias 9 e 19 de maio, ela permaneceu 10 dias no Rio. O motivo foram compromissos no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) e no evento Conexão AT Gás.

As diárias também cobriram eventos em que a presidente da MSGás participou como palestrante. Em muitos casos, os custos desse tipo de evento são arcados pelos organizadores. No entanto, em ocasiões como a promovida pela Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE-RJ), em que Cristiane integraria uma mesa de debate sobre o mercado de gás e a reforma tributária, as despesas foram custeadas pela estatal.

Houve ainda participações em encontros na FGV Direito, no Rio de Janeiro, e em eventos em capitais do Nordeste, todos com a presença da presidente. Curiosamente, nas visitas aos prefeitos do interior do Estado ou em audiências públicas com a população, Cristiane não participou diretamente – nessas ocasiões, enviou representantes.

Salário milionário

A diretora-presidente da MSGás passará a declarar no Imposto de Renda (IR) a renda anual de até R$ 1.248.269,52, somando salários e gratificações. Segundo a ata da 13ª Assembleia Geral Extraordinária da empresa, realizada em 28 de agosto, o salário-base da executiva subiu de 
R$ 35.009,20 para R$ 58.500,00, um reajuste de 67,09%.

Na prática, a remuneração mensal total de Cristiane Schmidt alcança R$ 89.397,46, incluindo gratificação natalina, férias, vale-alimentação, vale-refeição, seguro de vida e planos de saúde e odontológico. Além disso, ela poderá receber até três salários adicionais como participação nos lucros e resultados (PLR).

O novo valor é mais do que o dobro do salário do governador Eduardo Riedel (PP), que recebe R$ 35.462,27, conforme o Portal da Transparência. O primeiro pagamento com o reajuste foi feito em setembro, e o aumento também contemplou os demais diretores da estatal.

O diretor técnico e comercial, Fabrício Marti, passará a ter renda anual de R$ 980.744,16, valor pago pela sócia privada da MSGás, a Commit Gás S.A., formada pelas empresas Compass e Mitsui. Já a diretora administrativa e financeira, Gisele Barreto Lourenço, receberá R$ 970.036,68 por ano, com salário-base de R$ 45 mil e benefícios idênticos aos da presidente. Seu reajuste foi de 44,38%, ante os R$ 31,1 mil que recebia anteriormente.

A decisão provocou reação do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria e Comércio de Energia do Estado (Sinergia-MS), que enviou ofício à diretoria da MSGás criticando a disparidade salarial. 
A entidade destacou que, enquanto a presidente recebeu aumento de 67%, a maioria dos empregados “está há 10 anos sem ganho real”, acumulando perdas que “impactaram significativamente o poder de compra e a qualidade de vida”.

O sindicato defendeu uma política de valorização mais equilibrada e sustentável, que contemple também os servidores de base. A MSGás foi procurada pelo Correio do Estado para comentar os reajustes, mas não respondeu – a estatal está sem departamento de comunicação.

Na mesma assembleia, presidida pelo secretário Jaime Verruck da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), também foi definido o novo jeton do Conselho de Administração da empresa: cada conselheiro passará a receber R$ 7.020,00 mensais, sendo R$ 5.850,00 livres de encargos.

O Correio do Estado tentou contato com a MSGás. A empresa está sem responsável pela comunicação. Durante o contato, a reportagem foi destinada para um gravador eletrônico de mensagens. Uma mensagem, solicitando resposta, foi deixada. 

"circuito fechado"

Cai esquema de contrabando de celulares que vigiava até a PF

Operação que envolveu três estados cumpriu dois mandados em Mundo Novo, onde existia uma "filial" do esquema milionário de venda de celulares

16/10/2025 08h58

Compartilhar
Em Mundo Novo foi cumprido um mandado de busca e apreensão e outro de prisão, mas a PF não divulgou mais detalhes

Em Mundo Novo foi cumprido um mandado de busca e apreensão e outro de prisão, mas a PF não divulgou mais detalhes

Continue Lendo...

Uma operação da Polícia Federal que envolveu Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo desmantelou, nesta quinta-feira (16), um grande esquema de contrabando de celulares que movimentou mais de R$ 30 milhões nos últimos quatro anos, segundo informações da PF. 

Batizada de Operação Circuito Fechado pelo fato de os contrabandistas manterem uma espécie de vigilância das barreiras policiais e até da Polícia Federal, a ação representa "o cerco final a uma rede criminosa transnacional responsável pelo ingresso e distribuição ilegal de eletrônicos de alto valor no território brasileiro", informou a PF. 

"O nome Circuito Fechado faz referência à vigilância constante mantida pelo grupo criminoso sobre as rotas clandestinas e à ação coordenada da Polícia Federal, que fechou o cerco sobre toda a estrutura ilícita", informou nota da Polícia Federal.

As investigações tiveram início em 2024, após a apreensão de grande quantidade de aparelhos em Guaíra (PR), fronteira entre o Brasil e o Paraguai.  Depois disso, a Polícia Federal descobriu que havia uma "organização criminosa estruturada, estável e hierarquizada, voltada ao transporte, ao financiamento e à revenda de produtos introduzidos irregularmente em território nacional".

O grupo, conforme a PF, atuava em rotas clandestinas que conectavam o Paraguai a municípios brasileiros nos estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, utilizando veículos registrados em nome de terceiros, empresas de fachada e contas bancárias intermediárias para ocultar a origem dos bens e dos valores movimentados.

A investigação comprovou que o grupo realizava viagens semanais para o transporte de centenas de aparelhos celulares, utilizando comunicação criptografada, aplicativos de mensagens e monitoramento em tempo real de barreiras policiais e fiscais, além de movimentar valores expressivos por meio de contas de interpostas pessoas físicas e jurídicas.

As apurações financeiras indicam que o grupo movimentou, apenas em créditos identificados, aproximadamente R$ 32 milhões ao longo de quatro anos, confirmando a dimensão econômica da atividade criminosa e o impacto do esquema sobre a economia formal.

Por decisão da Justiça Federal de Guaíra, foram expedidos 10 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão preventiva, além do sequestro de bens móveis e imóveis relacionados à atividade criminosa.

A operação mobilizou aproximadamente 50 policiais federais em três cidades paranaenses (Loanda, Santa Isabel do Ivaí e Umuarama), uma em Mato Grosso do Sul (Mundo Novo) e uma em São Paulo (Assis) 

Em Mato Grosso do Sul, a cidade de Mundo Novo foi alvo de um mandado de busca e um de prisão. A Polícia Federal não divulgou, porém, o nome da pessoa presa em Mundo Novo. 

Os investigados responderão, na medida de suas participações, pelos crimes de organização criminosa, descaminho e lavagem de dinheiro.

A Polícia Federal reafirma seu compromisso com o combate ao crime transnacional, à lavagem de capitais e ao descaminho, reforçando a importância da proteção das fronteiras e da economia formal brasileira.

Operação Alquimia

PF faz operação contra fábricas clandestinas de bebidas em MS e outros quatro estados

Operação mobiliza 48 servidores da Receita Federal, além de dezenas de agentes da PF, da ANP e do Mapa

16/10/2025 08h15

Compartilhar

Foto: Divulgação / Receita Federal

Continue Lendo...

Nesta quinta-feira (16), uma força-tarefa composta pela Polícia Federal (PF), Receita Federal, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) deflagrou a Operação Alquimia, voltada ao combate de um complexo esquema de produção e distribuição clandestina de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol em Mato Grosso do Sul e outros quatro estados. 

No Estado, as ações se concentram nas cidades de Campo Grande, Dourados e Caarapó, onde agentes buscam identificar a origem de substâncias utilizadas na produção irregular de bebidas alcoólicas.

A operação ocorre de forma simultânea também em São Paulo, Paraná, Mato Grosso e Santa Catarina, atingindo 24 empresas envolvidas com a cadeia do metanol, que atuam desde a importação até sua suposta destinação irregular a fábricas clandestinas de bebidas e postos de combustíveis.

As empresas-alvo foram selecionadas com base em indícios de participação direta ou indireta na distribuição de metanol para fins ilícitos, incluindo importadores, terminais marítimos, empresas químicas, destilarias e usinas do setor sucroalcooleiro.

Há suspeitas consistentes de que parte do metanol importado legalmente por empresas químicas esteja sendo desviado do circuito regular de produção para abastecer esquemas clandestinos. Em todo o país, oito pessoas já morreram por intoxicação. 

Origem da investigação

A Operação Alquimia é um desdobramento das operações Boyle e Carbono Oculto, que já haviam revelado uma ampla rede de adulteração de combustíveis com metanol. A partir da análise de materiais apreendidos nessas fases anteriores, surgiram fortes indícios de que o metanol usado para fraudar combustíveis também estaria sendo utilizado na fabricação clandestina de bebidas alcoólicas.

Na operação Carbono Oculto, por exemplo, foi identificado que empresas químicas regulares compravam metanol importado e o repassavam para empresas de fachada, conhecidas como “noteiras”. Estas, por sua vez, desviavam o produto para postos de combustíveis, onde o metanol era adicionado ilegalmente à gasolina comercializada ao consumidor final.

Agora, a Operação Alquimia busca confirmar se esse mesmo metanol adulterado está sendo direcionado à fabricação de bebidas alcoólicas clandestinas, o que pode explicar uma série de casos recentes de intoxicação e mortes por consumo de álcool falsificado em diversas partes do país.

O objetivo é rastrear a origem e o destino do metanol, analisando se há correlação entre o material apreendido hoje e amostras já analisadas anteriormente pela PF e pela ANP.

Entre os alvos:

  • Importadores, responsáveis pela entrada legal do metanol no país, usados em processos industriais e revenda

  • Terminais marítimos, onde são movimentados grandes volumes de metanol antes do encaminhamento a fábricas ou clientes

  • Empresas químicas, que compram o metanol para uso industrial, mas que, segundo as investigações, teriam desviado parte do produto para fins ilícitos, como a fabricação de bebidas

  • Destilarias, suspeitas de adquirir metanol de “noteiras” com notas fiscais falsas, indicando motoristas e caminhões que nunca chegaram aos destinos informados, caracterizando possível fraude documental

  • Usinas produtoras e distribuidoras de etanol anidro e hidratado, inseridas em pontos estratégicos da cadeia para o rastreamento de lotes possivelmente adulterados.

A operação mobiliza 48 servidores da Receita Federal, além de dezenas de agentes da PF, da ANP e do Mapa.

Além das três cidades de Mato Grosso do Sul, as ações ocorrem nas seguintes localidades:

  • Mato Grosso: Várzea Grande
  • Paraná: Araucária, Colombo e Paranaguá
  • Santa Catarina: Cocal do Sul
  • São Paulo: Araçariguama, Arujá, Avaré, Cerqueira César, Cotia, Guarulhos, Jandira, Laranjal Paulista, Limeira, Morro Agudo, Palmital, Sumaré e Suzano

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o metanol deve estar presente em bebidas alcoólicas em níveis inferiores a 0,1%. No entanto, mesmo o índice de 0,5% permitido em combustíveis seria suficiente para provocar sérios danos à saúde, incluindo cegueira, falência múltipla de órgãos e morte, quando consumido por via oral.

Diante disso, o uso de combustíveis na fabricação de bebidas é terminantemente proibido. Ainda assim, operações anteriores revelaram que essa prática ilegal vem crescendo, sobretudo em fábricas clandestinas, que utilizam produtos de baixo custo e alta toxicidade para falsificar bebidas vendidas em larga escala.

Segundo o Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP), o setor de bebidas alcoólicas sofre um prejuízo anual estimado em R$ 85,2 bilhões devido à adulteração, falsificação, contrabando e produção irregular, com grande impacto na sonegação de tributos e na concorrência desleal com empresas regulares.

A prioridade da força-tarefa é interromper a cadeia de distribuição irregular do metanol, identificar todos os envolvidos no esquema (da importação ao consumo final) e responsabilizar criminalmente os operadores dessa rede.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Evento reúne 35 brechós com 30 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Evento reúne 35 brechós com 30 mil itens a partir de R$ 2,00

2

Dois são presos em esquema de propina na conta de luz em MS
Cidades

/ 1 dia

Dois são presos em esquema de propina na conta de luz em MS

3

Bazar da Santa Casa terá itens a partir de R$ 20, com parcelamento no cartão
Solidariedade

/ 1 dia

Bazar da Santa Casa terá itens a partir de R$ 20, com parcelamento no cartão

4

Começa a troca do 'seis por meia dúzia' nos semáforos de Campo Grande
CIDADE MORENA

/ 1 dia

Começa a troca do 'seis por meia dúzia' nos semáforos de Campo Grande

5

Resultado da Loteria Federal 06009-7 de hoje, quarta-feira (15/10)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Loteria Federal 06009-7 de hoje, quarta-feira (15/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 07/10/2025

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/10/2025

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?