Homem é assassinado a tiro após discussão na virada do ano em Campo Grande

Um homem de 42 anos, que não teve a identidade divulgada, foi assassinado a tiros durante uma discussão na madrugada desta quinta-feira (1º), pouco após a virada do ano, no bairro São Jorge da Lagoa, em Campo Grande.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Civil foi acionada por volta das 8h para a ocorrência de uma tentativa de homicídio.
Quando a equipe chegou ao local, a vítima já havia sido socorrida e encaminhada para a Santa Casa, onde morreu horas depois em virtude de lesão traumática cerebral e choque hemorrágico, causados pelo tiro.
No local do crime, informações colhidas apontaram que o suspeito morava próximo ao local e que teria ido para casa após o homicídio.
Equipes das polícias Civil e Militar foram até a residência e o próprio suspeito abriu o portão e confessou o crime.
Segundo a versão dele aos policiais, o disparo foi efetuado após uma discussão ocorrida na madrugada de Ano Novo. Não foi detalhado, no entanto, o motivo da discussão.
O suspeito indicou também que a arma usada no crime, um revólver calibre 32, estava em uma gaveta. A arma foi apreendida, junto com uma espingarda calibre 22 que estava pendurada na parede da cozinha.
Diante do flagrante, o homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/Cepol), onde ficará detido até passar por audiência de custódia.
O caso foi registrado como homicídio simples e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.