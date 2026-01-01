Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

são jorge da lagoa

Homem é assassinado a tiro após discussão na virada do ano em Campo Grande

Suspeito foi preso em sua casa, no bairro São Jorge da Lagoa, e confessou o crime

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

01/01/2026 - 16h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Um homem de 42 anos, que não teve a identidade divulgada, foi assassinado a tiros durante uma discussão na madrugada desta quinta-feira (1º), pouco após a virada do ano, no bairro São Jorge da Lagoa, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Civil foi acionada por volta das 8h para a ocorrência de uma tentativa de homicídio.

Quando a equipe chegou ao local, a vítima já havia sido socorrida e encaminhada para a Santa Casa, onde morreu horas depois em virtude de lesão traumática cerebral e choque hemorrágico, causados pelo tiro.

No local do crime, informações colhidas apontaram que o suspeito morava próximo ao local e que teria ido para casa após o homicídio.

Equipes das polícias Civil e Militar foram até a residência e o próprio suspeito abriu o portão e confessou o crime.

Segundo a versão dele aos policiais, o disparo foi efetuado após uma discussão ocorrida na madrugada de Ano Novo. Não foi detalhado, no entanto, o motivo da discussão.

O suspeito indicou também que a arma usada no crime, um revólver calibre 32, estava em uma gaveta. A arma foi apreendida, junto com uma espingarda calibre 22 que estava pendurada na parede da cozinha.

Diante do flagrante, o homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/Cepol), onde ficará detido até passar por audiência de custódia.

O caso foi registrado como homicídio simples e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

LOTERIAS

Aposta de Ponta Porã está entre as vencedoras da Mega da Virada

Sortudo participou de bolão com 10 cotas e vai receber cerca de R$ 181 milhões

01/01/2026 12h02

Compartilhar
O sortudo participou de um bolão com 10 cotas e vai receber aproximadamente R$ 181 milhões.

O sortudo participou de um bolão com 10 cotas e vai receber aproximadamente R$ 181 milhões.

Continue Lendo...

Uma aposta registrada em Ponta Porã, no sul de Mato Grosso do Sul, está entre as seis ganhadoras da Mega da Virada 2025/2026, que distribuiu o maior prêmio da história das Loterias Caixa. O concurso especial pagou, ao todo, R$ 1.091.357.286,52, valor dividido igualmente entre os acertadores das seis dezenas.

Além da aposta feita em Ponta Porã, também acertaram os números uma aposta registrada em lotérica de João Pessoa (PB), outra em Franco da Rocha (SP) e três apostas realizadas por meio do canal digital. Cada uma das apostas vencedoras vai receber exatamente R$ 181.892.881,09.

O sorteio, referente ao concurso 2855 da Mega-Sena, foi realizado na manhã desta quinta-feira (1º), no Espaço da Sorte, em São Paulo, após atraso provocado pelo grande volume de apostas registradas nas últimas horas antes do encerramento dos jogos. A 17ª edição da Mega da Virada entrou para a história não apenas pelo prêmio recorde, mas também pela arrecadação, que ultrapassou R$ 3 bilhões - aumento de 22,6% em relação a 2024.

Em Ponta Porã, o prêmio saiu para um bolão com dez cotas, o que significa que cada participante deverá receber cerca de R$ 18,1 milhões, conforme a divisão interna do grupo. Outro bolão premiado foi registrado em Franco da Rocha, no interior de São Paulo, com 18 cotas.

As dezenas sorteadas foram: 09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59.

Além dos vencedores da Sena, milhares de apostadores em todo o país também foram contemplados nas faixas inferiores. A Quina, destinada a quem acertou cinco números, teve 3.921 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 11.931,42. Já a Quadra, que premia quem acerta quatro dezenas, pagou R$ 216,76 para cada um dos 308.315 ganhadores.

Por se tratar de um concurso especial, a Mega da Virada não acumula. Caso não houvesse ganhadores na faixa principal, o prêmio seria redistribuído entre os acertadores da Quina, o que não foi necessário nesta edição.

O próximo sorteio da Mega-Sena, concurso 2856, ocorre no sábado (3), a partir das 21h (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais eletrônicos da Caixa. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Assine o Correio do Estado

PREVISÃO DO TEMPO

Chuva de 'ano novo' deve se estender até o primeiro fim de semana de 2026

Amanhã (02) a Capital deve seguir debaixo d'água, com o sol dando a cara entre nuvens, com presença de precipitação durante todo o dia até o período noturno, tempo esse que se manterá de chuva até o primeiro sábado de 2026 em Campo Grande.

01/01/2026 12h00

Compartilhar
pancadas isoladas devem se estender por boa parte do Mato Grosso do Sul durante o primeiro fim de semana do novo ano. 

pancadas isoladas devem se estender por boa parte do Mato Grosso do Sul durante o primeiro fim de semana do novo ano.  Marcelo Victor/Correio do Estado

Continue Lendo...

Neste primeiro dia de 2026, a chuva deu as caras durante a manhã na Cidade Morena de Campo Grande, com a previsão indicando que essas precipitações e pancadas isoladas devem se estender por boa parte do Mato Grosso do Sul durante o primeiro fim de semana do novo ano. 

Essa chuva no "ano novo" já era prevista, como bem acompanha o Correio do Estado, com o  Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevendo uma quinta-feira (1°), e os termômetros Oscilando, Inclusive, entre  21°C e 30 . 

Amanhã (02) a Capital deve seguir debaixo d'água, com o sol dando a cara entre nuvens mas com a presença de precipitação durante todo o dia até o período noturno, tempo esse que se manterá de chuva até o primeiro sábado de 2026 em Campo Grande.

De forma semelhante, a segunda maior cidade do Estado, Dourados, amanheceu debaixo de uma chuva que também deve durar todo o dia, manter-se com pancadas isoladas que se intensificam no fim da tarde e só dar uma leve trégua na manhã de sábado (03), que por sua vez volta a dar lugar para o tempo mais úmido até o fim da noite. 

Demais regiões

Conforme detalhado no portal meteorológico especializado, ClimaTempo, o tempo chuvoso não deve ser exclusividade da Capital, com essa chuva chegando também até o extremo norte do Mato Grosso do Sul. 

É o caso de Coxim que, por exemplo, que além da previsão de chuva para essa quinta-feira (1°), terá ainda uma sexta-feira (02) chuvosa e um sábado que deve ser nublado, com chuva pela manhã e temporal durante a tarde. 

No extremo oposto, até mesmo o município fronteiriço com o Paraguai, ficou sujeito à chuva do primeiro dia do ano, pancadas de chuva e trovoadas desde a madrugada de hoje até a tarde de sexta-feira (02). 

A previsão é que o município tenha trégua nas precipitações somente na noite de amanhã, com uma madrugada tranquila que logo deve dar lugar às chuvas de sábado (03) que se estendem durante todo o dia. 

Em Iguatemi a previsão de sexta-feira (02) mantém as características desse dia 1° no município distante aproximadamente 412 quilômetros da Capital, com dias nublados e chuvosos e um temporal, inclusive, que deve se intensificar na tarde de amanhã. 

Ao leste do Estado, em Três Lagoas chove forte durante todo o dia hoje (1°), situação essa que mantém-se mas deve diminuir a intensidade até sexta-feira (02), mas sem qualquer sinal de trégua prevista até o final de semana. 

Por fim, até mesmo para o "Coração do Pantanal", na Cidade Branca de Corumbá, há previsão de chuva, com temporal previsto para a tarde de hoje (1°) e um fim de noite também chuvoso amanhã. 

O fim de semana também traz previsão de um tempo de chuva forte de manhã no sábado (03) que, apesar da aparição do sol entre nuvens, deve se estender até o período noturno. 

 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina, concurso 6916, de quarta-feira (31/12)
Economia

/ 9 horas

Resultado da Quina, concurso 6916, de quarta-feira (31/12)

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 6915, terça-feira (30/12): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6915, terça-feira (30/12): veja o rateio

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6915, terça-feira (30/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6915, terça-feira (30/12)

4

Cidade de MS é nomeada como a melhor do Brasil para se viver
É DE MS!

/ 1 dia

Cidade de MS é nomeada como a melhor do Brasil para se viver

5

Resultado da + Milionária, concurso 316, de quarta-feira (31/12)
Loterias

/ 9 horas

Resultado da + Milionária, concurso 316, de quarta-feira (31/12)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 19/12/2025

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?
Exclusivo para Assinantes

/ 2 semanas

Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)
Exclusivo para Assinantes

/ 16/12/2025

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)