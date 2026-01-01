Homem é assassinado a tiro após discussão na virada do ano em Campo Grande

LOTERIAS

Sortudo participou de bolão com 10 cotas e vai receber cerca de R$ 181 milhões

Uma aposta registrada em Ponta Porã, no sul de Mato Grosso do Sul, está entre as seis ganhadoras da Mega da Virada 2025/2026, que distribuiu o maior prêmio da história das Loterias Caixa. O concurso especial pagou, ao todo, R$ 1.091.357.286,52, valor dividido igualmente entre os acertadores das seis dezenas.

Além da aposta feita em Ponta Porã, também acertaram os números uma aposta registrada em lotérica de João Pessoa (PB), outra em Franco da Rocha (SP) e três apostas realizadas por meio do canal digital. Cada uma das apostas vencedoras vai receber exatamente R$ 181.892.881,09.

O sorteio, referente ao concurso 2855 da Mega-Sena, foi realizado na manhã desta quinta-feira (1º), no Espaço da Sorte, em São Paulo, após atraso provocado pelo grande volume de apostas registradas nas últimas horas antes do encerramento dos jogos. A 17ª edição da Mega da Virada entrou para a história não apenas pelo prêmio recorde, mas também pela arrecadação, que ultrapassou R$ 3 bilhões - aumento de 22,6% em relação a 2024.

Em Ponta Porã, o prêmio saiu para um bolão com dez cotas, o que significa que cada participante deverá receber cerca de R$ 18,1 milhões, conforme a divisão interna do grupo. Outro bolão premiado foi registrado em Franco da Rocha, no interior de São Paulo, com 18 cotas.

As dezenas sorteadas foram: 09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59.

Além dos vencedores da Sena, milhares de apostadores em todo o país também foram contemplados nas faixas inferiores. A Quina, destinada a quem acertou cinco números, teve 3.921 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 11.931,42. Já a Quadra, que premia quem acerta quatro dezenas, pagou R$ 216,76 para cada um dos 308.315 ganhadores.

Por se tratar de um concurso especial, a Mega da Virada não acumula. Caso não houvesse ganhadores na faixa principal, o prêmio seria redistribuído entre os acertadores da Quina, o que não foi necessário nesta edição.

O próximo sorteio da Mega-Sena, concurso 2856, ocorre no sábado (3), a partir das 21h (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais eletrônicos da Caixa. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

