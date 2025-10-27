Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

PONTE RIO PARAGUAI

DNIT autoriza processo licitatório para recuperação de trecho na ponte do Rio Paraguai

As intervenções na ponte dependiam da prévia autorização do DNIT, o que dificultava a realização das determinações judiciárias

João Pedro Flores

27/10/2025 - 17h55
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), órgão federal responsável pela ponte sobre o Rio Paraguai,  autorizou a realização de processo licitatório para a recuperação de todo o trecho da BR-262 que compreende a estrutura da ponte.

O anúncio ocorreu, na tarde desta segunda-feira (27), em uma reunião entre o deputado estadual Paulo Duarte (PSB) e o secretário de Infraestrutura e Logística do Estado, Guilherme Alcântara, para tratar sobre o assunto.

Ainda segue ativa a decisão do desembargador Geraldo de Almeida Santiago, o qual atendeu o pedido da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-MS) e suspendeu a decisão liminar de 1ª instância que determinava, que o Governo de Mato Grosso do Sul e a Agência Estadual de Empreendimentos (Agesul) fizessem intervenções emergenciais na estrutura da ponte sobre o Rio Paraguai.

Conforme defesa do órgão governamental, os obstáculos operacionais, financeiros e legais impediam que as medidas emergenciais fossem atendidas em pouco tempo, já que foram determinados sete dias para cumprirem as determinações. Além disso, também dependiam da prévia autorização do DNIT, o que dificultava a execução imediata das intervenções.

Liminar cassada

Em 1ª instância, na Comarca de Corumbá, o Poder Judiciário havia atendido o pedido do Ministério Público de Mato Grosso do Sul e determinado a realização imediata de sinalização reforçada, controle de tráfego pesado, fiscalização de sobrecarga e reparos emergenciais nas juntas de dilatação da estrutura.

Além das obrigações, a liminar cassada pelo desembargador ainda estabelecia uma multa diária de R$ 50 mil por descumprimento da decisão.

O pedido do Ministério Público foi fundamentado no Acordo de Cooperação Técnica nº 53/2025, firmado com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que delega a Mato Grosso do Sul a elaboração dos projetos e execução dos serviços de recuperação da ponte.

Paulo Duarte solicita que, além da recuperação da pista, também considerem a instalação de uma balança móvel para a pesagem dos caminhões de carga, para o controle de peso.

Justificativa do Estado

A justificativa usada pelo Estado de Mato Grosso do Sul e pela Agesul, em agravo de instrumento, é de que o cumprimento das determinações seria impossível de ser realizado, como a apresentação, em um prazo de sete dias, das eventuais anomalias na estrutura da ponte por parte da Agesul. Além disso, a decisão de 1º grau estabelecia um prazo de 72 horas para reforço da sinalização na ponte.  

Além disso, conforme sustentou o órgão governamental, há obstáculos operacionais, financeiros e legais, já que as medidas exigidas envolvem contratações públicas sujeitas a licitação, altos custos sem dotação orçamentária específica e, principalmente, dependem de prévia autorização do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), órgão federal responsável pela ponte, o que impede a execução imediata de determinadas intervenções.

Tempo

Alerta de perigo para chuvas intensas abrange todo o Estado e previsão indica nova frente fria

Mínimas podem chegar a 14ºC nesta semana, o que é incomum para o mês de outubro no Estado

27/10/2025 17h02

Nuvens carregadas encobrem Campo Grande na tarde desta segunda-feira (27)

Nuvens carregadas encobrem Campo Grande na tarde desta segunda-feira (27) FOTO: Paulo Ribas/Correio do Estado

Após um domingo chuvoso em grande parte do Estado, a previsão indica que as chuvas não devem dar trégua em Mato Grosso do Sul por enquanto.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para os 79 municípios do Estado até às 10 horas da manhã desta terça-feira (28). 

Isso quer dizer que podem ocorrer acumulados de até 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros ao dia, acompanhados de ventos intensos de até 100 km/h em todo o Estado. 

Nuvens carregadas encobrem Campo Grande na tarde desta segunda-feira (27)Fonte: Inmet

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul, a ocorrência de chuvas se dá a partir do encontro de uma frente fria no Estado com o transporte de ar quente e úmido, o que pôde ser observado no último final de semana, quando os termômetros marcaram quase 40º em várias cidades no sábado (25) e grande volume de chuva acumulado durante o final de semana, chegando a 750mm em todo o Estado.

Confira a tabela:

MUNICÍPIO

ACUMULADO (mm)

TEMPERATURA – média (ºC)

Sete Quedas

46,4 mm

35,3ºC

Paranhos

39,4 mm

30,8ºC

Iguatemi

31,1 mm

37,9ºC

Amambai

56,2 mm

38,4ºC

Ponta Porã

66,1 mm

35,4ºC

Ivinhema

60,6 mm

36,8ºC

Dourados

40,2 mm

38,7ºC

Miranda

21,6 mm

39,6ºC

Maracaju

93,2 mm

38,9ºC

Bataguassu

-

36,7ºC

Sonora

-

37,5ºC

Bela Vista

130,1 mm

38,5ºC

Três Lagoas

15,1 mm

38,8ºC

Campo Grande

50,5 mm

36,4ºC

Dois Irmãos do Buriti

35,6 mm

38,2ºC

Corguinho

36,1 mm

37,4ºC

Corumbá

10,9 mm

38,5ºC

São Gabriel do Oeste

16,9 mm

37,4ºC

Previsão

Nesta segunda-feira (28), são esperadas chuvas em todas as regiões do Estado. São esperadas mínimas entre 18ºC e 20ºC em Campo Grande e nas regiões sul, cone-sul e grande Dourados. 

Já na terça-feira (29), a previsão indica um tempo com bastante nebulosidade e poucas aberturas de sol, com possibilidade de chuvas intensas em todo MS e grande chances de tempestade na região centro-sul. As mínimas para as regiões do bolsão, leste e norte não devem passar de 20ºC e as máximas não ultrapassam os 33ºC em todo o Estado. 

Entre quarta-feira (30) e quinta-feira (31), o avanço de uma nova frente fria deve fechar ainda mais o tempo, com possibilidade de chuvas isoladas e tempestades, especialmente nas regiões sul e sudeste e mínimas que podem chegar a 14ºC, o que é incomum para o mês de outubro, que é marcado como um mês quente devido à Primavera. 

Nas regiões Pantaneira e sudoeste, as mínimas variam entre 18ºC e 22ºC e máximas vão até 28ºC. De Anaurilândia até Coxim, passando pela região leste, as mínimas chegam a 20ºC e as máximas variam entre 27ºC e 30ºC. 

Na Capital, as temperaturas mínimas devem chegar a 18ºC e as máximas chegam a 26ºC, com ventos de até 60 km/h. 

Dicas para situações específicas

Ventania

  • Durante uma ventania, evite usar guarda-chuvas durante o deslocamento, eles podem atrapalhar e causar transtornos;
  • Caso esteja dirigindo, estacione o veículo em um local seguro e espere o vento forte passar;
  • Se não for possível estacionar, diminua a velocidade, ligue o pisca-alerta e procure um local seguro para parar, pois o vento pode desestabilizar a direção do veículo;
  • Assim que possível, entre em uma edificação;
  • Evite utilizar eletrônicos ligados à tomada, pois pode haver descarga de energia. 

Granizo

  • Não saia de casa até a chuva de granizo parar; 
  • Não suba em telhados molhados para realizar reparos. Prefira chamar a ajuda de profissionais; 
  • Cuidado ao se deslocar, o granizo deixa o piso escorregadio e pode causar quedas;
  • Se estiver dentro de um veículo, use algo para forrar o para-brisa (como um papelão), evitando que cacos de vidro possam atingir os ocupantes do veículo em caso de quebra;

Alagamento

  • Não deixe crianças brincarem nas águas de inundações. Além de perigos, elas podem estar contaminadas;
  • Proteja-se em locais elevados até a água abaixar; 
  • Se precisar atravessar um local alagado, ande em 1ª marcha e devagar, sem jamais trocar de marcha dentro d’água, mantendo a aceleração constante, para evitar que a água entre pelo escapamento;
  • Caso fique ilhado, ligue para o Corpo de Bombeiros (193) ou para a Defesa Civil (199). 

 

Cidades

Medo de megatraficante pode ter levado criminosos a desistir de sequestro

Para a polícia, a filha de Gerson Palermo afirmou que nada pior ocorreu graças à intervenção do pai, que teria articulado o sequestro por questões de dinheiro

27/10/2025 16h44

À esquerda, o delegado do Garras, Roberto Guimarães, e à direita, o foragido Palermo

À esquerda, o delegado do Garras, Roberto Guimarães, e à direita, o foragido Palermo Crédito: Paulo Ribas e Valdenir Resende (arquivo) / Correio do Estado

Após ter sido liberada do cativeiro, a filha do narcotraficante, Gerson Palermo que está foragido da justiça, contou que nada pior ocorreu durante o sequestro, porque o pai não permitiria que os criminosos fizessem uma maldade maior.

Durante coletiva na Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras), o delegado à frente do caso, Roberto Guimarães, explicou que a vítima teria sido atraída até um veículo para receber dinheiro do pai.

Essa quantia seria utilizada para custear o tratamento de saúde da avó. A ação ocorreu após a vítima sair do trabalho na sexta-feira (24) e entrar em um veículo, de onde foi levada para o cativeiro no bairro Moreninhas.

Em conversa na delegacia, ela afirmou que acredita que a mãe também está envolvida no sequestro. Na casa usada pelos criminosos, ela permaneceu amarrada e, o tempo todo, eles pediam o pagamento de R$ 50 mil, quantia da qual ela disse não saber do que se tratava.

O delegado explicou que uma quantia de dinheiro de Palermo desapareceu, e a desconfiança caiu sobre a filha dele. No cativeiro, ela ficou na companhia de dois homens que falavam com um terceiro por telefone.

“Acreditamos que esse terceiro, que estava em contato com ele, é a pessoa que nós prendemos, porque não há informação de que o sujeito preso em flagrante no sábado estava dentro do cativeiro”, disse o delegado.

Ameaças

A todo momento, a filha de Palermo era ameaçada. Os criminosos afirmavam que iriam matá-la, cortar a orelha e a língua caso ela não pagasse a quantia em dinheiro, da qual, segundo ela, não tinha conhecimento.

O homem que a agredia com coronhadas e chutes estava o tempo todo em contato com o terceiro bandido que foi preso.

Envolvimento da família

Ela imagina que o pai esteja envolvido no sequestro, já que nada pior ocorreu, o que terminou fazendo com que os criminosos a deixassem sair ilesa após horas no cativeiro. E informou a polícia que o Palermo pode estar na Bolívia. 

“Ela acredita que o padrasto, o pai dela, esteja envolvido, porque seria ele que não teria permitido que fizessem maldade com ela e, por isso, teria liberado-a”, contou o delegado.

O delegado pontuou que o envolvimento do narcotraficante e da mãe da jovem está sendo investigado e que, neste ponto, ainda não é possível afirmar se eles têm ligação com o crime.

Sequestro

Na sexta-feira (24), o marido da vítima procurou a polícia apresentando fotos dela amarrada em cativeiro. Imediatamente, iniciaram-se diligências em busca dela.

Por volta de 1h da manhã de sábado (25), o marido recebeu um telefonema informando que ela havia sido liberada, e a equipe se deslocou até as Moreninhas, próximo ao rodoanel. Com base no depoimento da vítima, conseguiram chegar à residência utilizada pelos criminosos.

A identificação de um deles ocorreu ao puxarem o nome do titular da unidade de consumo da residência, um homem de 34 anos, com diversas passagens. Com essa identificação, chegaram à casa onde foi feita a prisão.

Na residência, a polícia apreendeu uma caixa de arma de fogo contendo apenas o carregador. Além disso, o criminoso utilizou o próprio celular para ameaçar e cobrar o resgate do marido da vítima.

Para a polícia, o homem, que não teve o nome divulgado, afirmou não ter participado do sequestro, mas ter sido um dos responsáveis por contratar os outros criminosos.

Pivô de queda de desembargador

Condenado a 126 anos de prisão, Gerson Palermo, está foragido desde 22 de abril de 2020, quando teve a prisão domiciliar revogada, um dia após a concessão. Entretanto, no mesmo dia da liberdade, ele retirou a tornozeleira eletrônica e fugiu. 

O caso foi denunciado ao Conselho Nacional de Justiça - (CNJ), que, em setembro de 2023, decidiu investigar o desembargador Divoncir Schreiner Maran, pela concessão de liberdade ao chefe do tráfico, condenado há mais de 100 anos de prisão.

Com a investigação, em fevereiro de 2024, o STJ decidiu afastar o magistrado de suas funções e proibiu que ele entrasse em qualquer prédio do Judiciário Estadual.

Além disso, o gabinete de Maran foi alvo de busca e apreensão. Filhos, esposa e advogados ligados a ele também foram alvos da operação da PF e da Receita Federal, que viu indícios de corrupção no caso. 

Em abril do mesmo ano, o magistrado se aposentou, aos 75 anos, idade máxima para permanecer na magistratura.

