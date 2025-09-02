Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

castigo

Do mesmo partido do governador, Adriane prevê queda no repasse de ICMS

Projeto da LOA entregue à Câmara nesta segunda-feira estima recuo de 3,25% nos repasses de ICMS no próximo ano a Campo Grande

Neri Kaspary

Neri Kaspary

02/09/2025 - 12h10
Continue lendo...

Mesmo agora integrando o partido político do governador, o Progressistas (PP), a prefeita Adriane Lopes está deixando claro que não acredita em mudança no tratamento que o Governo do Estado dá a Campo Grande quando o assunto é repasse de ICMS.

Prova disso é que no Projeto de Lei Orçamentária (LOA), que estima receita e fixa a despesas para 2026, ela projetou queda de 3,25% nos repasses estaduais para o próximo ano na comparação com a previsão que havia sido feita para 2025. 

O projeto foi entregue à câmara dos vereadores nesta segunda-feira (01) e a previsão é de que os repasses de ICMS no próximo ano sejam de R$ 594 milhões. Na projeção para 2025, a prefeita esperava que a administração estadual repassasse R$ 614 milhões.  

Ou seja, apesar da inflação da ordem de 5%, ela estima redução nominal de R$ 20 milhões. Se ela projetasse pelo menos a reposição da inflação, teria de estimar repasse de R$ 645 milhões em 2026. Na prática, porém, espera R$ 50 milhões abaixo disso.

E, se a comparação for com o ano anterior (2024), o pessimismo da prefeita é ainda maior. Para aquele ano a LOA havia previsto repasse de R$ 699 milhões. Então, se a comparação para 2026 for com a previsão para 2024, a queda é de 15% (R$ 105 milhões), sem contabilizar a inflação. 

A possível queda nos repasses de ICMS é uma das explicações para o crescimento tímido de apenas 1,49% nas receitas da prefeitura de Campo Grande para o próximo ano. Para 2025 a administração municipal previu faturamento de R$ 6,8 bilhões. Para 2026, a projeção é de R$ 6,9 bilhões. 

Mas, o pessimismo também é relativo a uma das principais fontes de receita própria, o IPTU. A previsão para o próximo ano é de R$ 1,069 bilhão. Na LOA do ano passado,  a prefeitura de Campo Grande previu R$ 1,197 bilhão de faturamento ao longo de 2025. Na prática, porém, um pouco mais da metade desta previsão entra nos cofres municipais, já que a inadimplência supera os 40%. 

Com relação ao ISS, que nos últimos anos assumiu o lugar de principal fonte de recursos, a administração está mais otimista e prevê aumento de 10%, praticamente o dobro da inflação. A previsão é de que no próximo ano o imposto garanta R$ 909 milhões aos cofres, ante R$ 826 milhões neste ano. 

Com relação à tarifa de iluminação pública, o otimismo é ainda maior. Para 2025 havia previsão de que essa taxa rendesse R$ 116 milhões. Mas, o valor deve ser superado e por isso a administração estetima alta de 46% para 2026, o que garantirá faturamento de R$ 170 milhões. 

CASTIGO AOS CAMPO-GRANDENSES

Levantamento feito no ano passado pelo Correio do Estado revela que o repasse per capito para moradores de Corumbá, por exemplo, foi 400% maior que os repasses aos moradores de Campo Grande em 2023. 

Naquele ano, cada um dos 899 mil moradores da Capital foi contemplado R$ 576,00 reais em ICMS. No mesmo ano, a divisão do bolo garantiu R$ 2.884,00 para cada um dos 96,2 mil  habitantes de Corumbá.

Na comparação com Três Lagoas, o repasse per capito para os 132 mil habitantes foi de  R$ 2.646,00. Isso significa que cada morador de Três Lagoas recebeu 360% a mais que o morador da Capital. 

Se o parâmetro for Dourados, a segunda maior cidade do Estado, os campo-grandenses também seguem injustiçados. Cada um de seus 243 mil moradores foi contemplado com a fatia de R$ 962,00. A diferença a maior com relação aos campo-grandenses é bem menor se comparado com Três Lagoas e Corumbá, mas ainda assim foi de 67% maior.

Embora Campo Grande concentre em torno de um terço da população, o município recebe apenas 12,2% do ICMS que em 2025 está sendo distribuído entre os municípios. Em 2012, este montante chegou a 25,34%, mas caiu em praticamente todos os anos desde então, última vez que o prefeito de Campo Grande e o governador foram do mesmo partido. 

CAMPO GRANDE

Assessor parlamentar morre em acidente entre moto e carro no centro

Acidente aconteceu no cruzamento das ruas 15 de novembro x Bahia; veja o vídeo

02/09/2025 11h25

Acidente com morte no Centro de Campo Grande

Acidente com morte no Centro de Campo Grande Paulo Ribas

Wagner de Souza Pereira, de 61 anos, morreu em acidente entre moto e carro, na manhã desta terça-feira (2), no cruzamento das ruas 15 de novembro x Bahia, centro, em Campo Grande.

Vagner era assessor parlamentar do vereador Epaminondas Vicente Silva Neto, conhecido como Papy (PSDB), presidente a Câmara Municipal de Vereadores.

Os vereadores fizeram um minuto de silêncio, na sessão ordinária desta terça-feira (2), em respeito à memoria do servidor.

Conforme apurado pela reportagem, Vagner conduzia a moto na rua 15 de novembro, quando o motorista de uma caminhonete furou o sinal vermelho e atingiu a moto.

O semáforo estava amarelo para a caminhonete e tinha acabado de abrir para a motocicleta. O motorista da caminhonete aproveitou o embalo do sinal amarelo, mas, o outro sinal já tinha aberto (verde), momento em que houve a colisão.

A moto colidiu na lateral do carro e foi parar debaixo de outro veículo que estava estacionado. O motociclista chegou a ser reanimado pelas equipes de socorro, mas faleceu no local.

Câmera de segurança flagrou o momento do acidente. Veja

Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local para efetuar os procedimentos de praxe.

O trecho entre a 7 de Setembro e a 15 de novembro foi interditado para trabalho da perícia. O acidente aconteceu por volta de 9 horas e até o fechamento desta reportagem, às 11h25min, a via ainda seguia interditada para remoção do corpo.

A Câmara Municipal de Campo Grande emitiu nota de pesar pelo falecimento do servidor.

“A Câmara Municipal de Campo Grande manifesta profundo pesar pelo falecimento do servidor Wagner de Souza Pereira, ocorrido na manhã desta terça-feira (2), em decorrência de acidente automobilístico na Capital. A Câmara manifesta suas condolências aos familiares e amigos, desejando força para enfrentar este momento de dor”.

Acidente com morte no Centro de Campo Grande

ECOSSISTEMA

Fotos da National Geographic mostram a beleza selvagem do Pantanal

Estimativa é que o bioma abrigue mais de 4,7 mil espécies de animais e plantas

02/09/2025 11h15

Pelas lentes do fotógrafo de vida selvagem da National Geographic, Filipe DeAndrade, o Pantanal de MS e também de MT têm suas características mais chamativas imortalizadas em um clique

Pelas lentes do fotógrafo de vida selvagem da National Geographic, Filipe DeAndrade, o Pantanal de MS e também de MT têm suas características mais chamativas imortalizadas em um clique Pantanal NatGeo (Filipe DeAndrade)

Bioma que é tesouro nacional, as belezas naturais do Pantanal ganharam destaque através de uma campanha da National Geographic CreativeWorks e a Agência Brasileira de Promoção ao Turismo (Embratur), que registrou ou mais variados momentos da vida selvagem nesse ecossistema. 

Patrimônio Natural Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), o Pantanal oferece aos turista a possibilidade de um safári pelo bioma, com experiências imersivas que aguçam todos os sentidos. 

Além das gigantes por trás da campanha, a ação tem apoio das Secretarias Estaduais de Turismo do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul e dos Sebraes Nacional e dos dois estados, reforça a Embratur em nota. 

Presidente da Embratur, Marcelo Freixo reafirmar esse potencial que o Pantanal tem de oferecer uma experiência sensorial única, "onde natureza e cultura se entrelaçam como em poucos lugares na Terra", classifica ele em consideração. 

"Esta colaboração inédita com a National Geographic CreativeWorks mostrará ao mundo um dos maiores tesouros do Brasil, fortalecendo a imagem do nosso país como um destino de natureza, cultura e sustentabilidade.

O Pantanal é um Patrimônio da Humanidade — temos a missão  de protegê-lo e compartilhá-lo.

Nosso objetivo é posicionar o produto pantanal no mercado internacional para atrairmos mais turistas que queiram explorar nossa fauna e flora de maneira responsável, esse projeto irá inspirar viagens com propósito, evocar conexões emocionais com a beleza selvagem da região e fomentar a valorização da preservação do que temos de mais precioso", diz. 

Pelas lentes do renomado fotógrafo de vida selvagem da National Geographic, Filipe DeAndrade, o Pantanal de Mato Grosso do Sul (e também do Estado vizinho ao norte) têm suas características mais chamativas imortalizadas em um clique, em fotos que estão disponíveis nos seguintes links: 

Pantanal Norte

Pantanal Sul

Pantanal de MS

Batizado de "Safária para os Sentidos", a ação é descrita como uma verdadeira experiência sensorial que foi ilustrada pelo olhar de Filipe DeAndrade, que passou pelas tradicionais planícies alagas e rios sinuosos, entre fazendas históricas, para mostrar a beleza real do bioma. 

Nadine Heggie é Vice-Presidente de Parcerias de Mídia da National Geographic e, por meio de nota, afirmou que a campanha destaca as maravilhas naturais e deve ressoar entre o público global. 

"Estamos entusiasmados em colaborar com a Embratur para destacar um dos ecossistemas mais notáveis do mundo através da lente da narrativa e da fotografia imersiva", expôs. 

Sendo lar de espécies icônicas, como a arara-azul, tamanduá-bandeira e onça-pintada, a estimativa é que o Pantanal abrigue mais de 4,7 mil espécies de animais e plantas. 

Entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, a maior planície alagada do mundo cobre aproximadamente 250 mil quilômetros quadrados. 


 

