Doador de medula óssea de Mato Grosso do Sul encontra paciente compatível em Minas Gerais

O servidor público Alessandro Nahabedian, de 45 anos, é doador de sangue há quase duas décadas, e desde então possui cadastro no Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome).

Em abril deste ano, Alessandro recebeu a notícia de que foi identificado um paciente compatível com seus dados em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Para realizar os exames essenciais para o transplante, o servidor público viajou para a Capital mineira e passou pelos primeiros procedimentos nesta segunda-feira (5).

Em entrevista ao Correio do Estado, Alessandro falou um pouco sobre o processo até aqui. O cadastro no Redome foi feito há quase 20 anos, em uma das primeiras vezes em que o servidor público foi doar sangue, e a compatibilidade foi uma surpresa.

"Nesse intervalo todo, depois de 20 anos, a gente não espera, né? Porque [a compatibilidade] vir de fora da família é muito difícil. O fato de você poder ajudar pessoas doando sangue já é maravilhoso, imagina você ser um doador de medula para salvar uma vida? É muito bom", comentou.

É muito difícil encontrar doadores de medula compatíveis. A forma mais comum de compatibilidade acontece entre irmãos, e mesmo assim a doação só é possível em 30% dos casos.

Ao identificar que existe possibilidade de um doador compatível com o paciente cadastrado, o Redome entra em contato para confirmar com o doador se ele aceita realizar todos os exames e o procedimento.

"O Redome entrou em contato via mensagem dizendo que teve uma compatibilidade. Ficamos conversando em um intervalo de duas semanas, e eles pediram alguns testes de sangue, que fiz aqui no Hemosul. A responsável pelo Hemosul me explicou que o Redome tinha que ligar para mim dentro de noventa dias. Se eu não recebesse a ligação neste período, minha medula não era compatível", relatou.

Dentro de duas semanas, o Redome comunicou Alessandro de que ele era realmente compatível com o paciente, e que o processo teria início.

"Eles explicaram que existem duas formas de realizar o transplante. A minha forma é a de tirar a medula mesmo. Agora nós estamos na expectativa dos exames", comentou.

O Redome levou Alessandro para Minas Gerais, para dar início aos procedimentos. Se tudo estiver de acordo, no dia 25 de junho Alessantro retorna à Belo Horizonte para realizar o transplante.

Para milhares de pacientes com leucemia e outras doenças sanguíneas, o transplante de medula óssea é a única esperança de cura. As informações do paciente receptor não podem ser divulgadas ao doador, mas a certeza de transformar uma vida já é suficiente para encher o coração de alegria.

"Não caiu a ficha ainda. A gente passa tão rápido nessa vida. Se cada um pensar um pouquinho mais no outro, puder ajudar uma pessoa... Estou muito feliz em poder ser usado por Deus para salvar uma vida.", afirmou.

Durante as viagens, o doador será acompanhado por sua filha. Toda a família apoia o gesto, e está orgulhosa da decisão de Alessandro.

"A gente tem que se colocar no lugar da pessoa que está lá, que pode ser um pai de família, uma criança...", acrescentou.

Saiba: Segundo dados do Redome, o estado tem 164 mil doadores, e 287 pacientes em Mato Grosso do Sul já se cadastraram para receber medula óssea.

Segundo o Hemosul, no estado, apenas 50 doadores cadastrados no Redome realizaram doações efetivas. Os dados não são precisos, já que muitas doações são feitas para pacientes de outros estados e até mesmo de outros países.

Se no Brasil estimativa é de que a compatibilidade seja de 1 para cada 100 mil pessoas, no mundo a estimativa é de que a compatibilidade seja de 1 para 1 milhão.

Como doar?

Em Mato Grosso do Sul as doações podem ser feitas em todas as unidades do Hemosul. O doador deve ter entre 18 a 35 anos, e apresentar bom estado de saúde: não ter doença infecciosa ou incapacitante, não apresentar doença neoplásica (câncer), hematológica (do sangue) ou do sistema imunológico.

Na coleta, são retirados 5ml de sangue, como um exame de laboratório, e o doador é cadastrado no REDOME – Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea do Instituto Nacional do Câncer (INCA).

No banco do INCA, os dados genéticos são cruzados com os dos pacientes que precisam da medula. Se der compatibilidade genética através do exame HLA, a doação pode ser realizada.

Como funciona?

A doação pode ser feita de duas formas:

Punção: por meio de uma pequena cirurgia na região da bacia, sob anestesia geral, são retiradas as células-tronco através de punção.

Coleta por aférese: o doador faz uso de medicação por alguns dias com objetivo de aumentar o número de célula-tronco. Após esse período a doação é realizada através de uma máquina que coleta o sangue direto da veia do doador.

O procedimento dura aproximadamente 90 minutos, e é realizado com uma anestesia para que o processo seja sem dor.

As células de medula são tiradas do osso da bacia e não da espinha, portanto, não tem risco para a coluna.

Do outro lado o paciente tem a sua medula doente destruída e recebe a as células de medula saudável do doador. A parte da medula retirada do doador se recupera sozinha em no máximo quinze dias.

Confira unidades para se cadastrar em Mato Grosso do Sul

HEMOCENTRO COORDENADOR – MS

Avenida Fernando Correa da Costa nº 1.304 – Centro-Campo Grande/MS

Fone: (67) 3312-1500 / 3312-1539

CENTRAL ESTADUAL DE TRANSPLANTE

Avenida Afonso Pena nº 3547 (Fundos) – Campo Grande/MS

Fone: (67) 3312-1400

HRMS - NÚCLEO DE HEMOTERAPIA

Rua Engº Lutherio Lopes nº 36 - AeroRancho – Campo Grande/MS

Fone: (67) 3378-2678

DOURADOS - HEMOCENTRO REGIONAL

Rua: Waldomiro de Souza nº 295 – Vila Industrial – Dourados/MS

Fone: (67) 3424-4192

PONTA PORÃ - NÚCLEO DE HEMOTERAPIA

Rua Sete de Setembro s/nº - Santa Isabel – Ponta Porã/MS

Fone: (67) 3010-0972*06

AQUIDAUANA - NÚCLEO DE HEMOTERAPIA

Rua Duque de Caxias nº 2170 – Bairro Alto Aquidauana/MS

Fone: (67) 3241-7578

CORUMBÁ - NÚCLEO DE HEMOTERAPIA

Rua Colombo nº 1.250 – Centro – Corumbá/MS

Fone: (67) 3232.2470

COXIM - NÚCLEO DE HEMOTERAPIA

Rua Gaspar Reis Coelho nº 361 Bloco B – Bairro Flávio Garcia – Coxim/MS

Fone (67) 3291-2906

NAVIRAÍ - NÚCLEO DE HEMOTERAPIA

Rua Amélia Fukuda nº 776 – Centro – Naviraí/MS

Fone: (67) 3461-7957

NOVA ANDRADINA - NÚCLEO DE HEMOTERAPIA

Rua Eurico Soares de Andrade nº 331 – Vila Operária – Nova Andradina/MS

Fone: (67) 3441-8543

PARANAÍBA - NÚCLEO DE HEMOTERAPIA

Rua Selma Martins de Oliveira nº335 – Ipê Branco I – Paranaíba/MS - CEP: 79.500-000

Fone: (67) 3503-1026

TRÊS LAGOAS - NÚCLEO DE HEMOTERAPIA

Rua Manoel Rodrigues Artez nº 520 – Bairro Colinos – Três Lagoas/MS

Fone: (67) 3522.7959

