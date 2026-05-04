DOF apreende quase 2 mil pneus novos escondidos em carga irregular em MS

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Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira apreenderam, nesta segunda-feira (27), uma carga irregular de pneus durante fiscalização na rodovia MS-156, na zona rural de Caarapó.

Ao todo, foram recolhidos 1.990 pneus novos e 754 pneus usados que estavam sendo transportados em um caminhão modelo Volvo FH 12. Um homem de 51 anos foi preso em flagrante.

A ação ocorreu durante um bloqueio policial de rotina realizado na região. Durante a abordagem, os militares interceptaram um caminhão trator acoplado a um semirreboque tipo baú. Na fiscalização inicial, o condutor apresentou nota fiscal que informava o transporte exclusivo de pneus usados.

No entanto, ao realizarem uma vistoria minuciosa no interior do veículo, os policiais constataram que pneus novos de diversas medidas estavam escondidos entre a carga, em desacordo com a documentação apresentada.

A irregularidade levantou suspeitas de prática criminosa relacionada ao transporte e possível comercialização ilegal dos produtos.

Questionado pelos policiais, o motorista afirmou que a carga havia saído de Ponta Porã e teria como destino o estado de São Paulo. Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante.

O autor, com o caminhão e toda a carga apreendida, foi encaminhado à Polícia Federal em Dourados, onde o caso foi registrado e seguirá sob investigação.

De acordo com o DOF, o prejuízo estimado ao crime é de aproximadamente R$ 850 mil.

A ação integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, desenvolvido em parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, com foco no combate a crimes transfronteiriços e no reforço da segurança nas regiões de fronteira.

O DOF mantém ainda um canal direto para denúncias anônimas, por meio do telefone 0800 647-6300, reforçando a importância da participação da população no enfrentamento à criminalidade

Abaixo, o vídeo da carga apreendida: