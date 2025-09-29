Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

espera

Dois anos após anúncio, hospital municipal segue na "estaca zero"

Anúncio da construção foi feito em setembro de 2023, mas, segundo vereador que espera ser nomeado novo secretário da Sesau, nada andou até agora

Neri Kaspary e Tamires Santana

29/09/2025 - 13h15
Dois anos depois do anúncio oficial da construção de um hospital municipal de Campo Grande, o que ocorreu em evento no dia 14 de setebro de 2023, o projeto segue na estaca zero. Pelo menos é isso que deixou claro nesta segunda-feira (29), o possível futuro secretário municipal de saúde, o vereador Victor Rocha (PDSB). 

Em setembro de 2023, um ano antes da eleição do ano passado, a prefeita Adriane Lopes, convidou a imprensa para informar que o Complexo Hospitalar e de Diagnóstico Municipal de Campo Grande teria 10 mil metros quadrados, receberia investimentos de R$ 200 milhões e que as obras teriam início ainda naquele ano, faltando apenas a definição do local. 

Até agora, porém, nada andou, conforme deixou claro o vereador nesta segunda0feira (29) durante audiência pública para prestação de contas do setor de saúde que é feita a cada quatro meses na Câmara de Vereadores.

 "Até a licitação que chegou a ser aberta já deve ter perdido a validade", afirmou o vereador tucano ao ser indagado sobre o andamento do projeto. De acordo com sua assessoria, ele passou o final de semana à espera de um convite oficial para assumir o comando da secretaria de saúde, que desde o dia 5 de setembro está sob intervenção de uma junta administrativa de seis pessoas. 

E, caso seja convidado, deixou claro que vai ponderar sobre a pertinência de um novo hospital, mas vai se submeter às determinações e prioridades da prefeita Adriane Lopes (PP). 

Victor Rocha, que esperava chegar à audiência como novo indicado para comandar a pasta da saúde, fez questão de frisar que na prestação de contas não havia nada sobre o novo hospital e que o "novo secretário vai ter de começar do zero".

Enquanto isso, segundo ele, o Hospital de Câncer Alfredo Abraão está com 32 leitos à disposição em duas enfermarias à espera de contratualização com a prefeitura. 

Além disso, segundo Victor Rocha, o Hospital Universitário "está espetacular" e com 38 leitos disponíveis para serem utilizados pelos pacientes que ficam na fila de espera por internação. Para que os pacientes tenham acesso a estes 38 leitos, bastaria um aporte mensal da ordem de R$ 1 milhão por mês, segundo ele. 

E, como a Capital atende a uma boa parcela da população do interior do Estado, a obrigação de conseguir estes recursos não cabe somente ao município, mas também ao governo do Estado e à União, defende o possível futuro secretário municipal de saúde. 

Ou seja, caso seja indicado para comandar a pasta, ele já deixa claro que sua prioridade para acabar com a espera de cinco ou seis anos, segundo ele, para realização de exames, não será a construção de um novo hospital. De acordo com ele, a prioridade será a destinação de maior volume de recurso para a estrutura que já existe. 

Esta apliação de recursos para a Saúde também acabaria, segundo o vereador, com outro problema crônico, que é o sequestro de recursos por conta da chamada judicialização. Somente nos últimos quatro meses, a Justiça determinou o sequestro de R$ 27 milhões dos cofres municipais 

Deste montante, segundo ele, R$ 20 milhões foram destinados somente a cirurgias ortopédicas determinadas por decisões judiciais e realizadas em hospitais particulares. Nestes casos, normalmente, o custo é até dez vezes acima do valor pago normalmente pelo SUS. 

SEGUNDO ESCALÃO

E, sem titular na pasta da saúde, foram os representantes desta junta interventora que apresentaram os números relativos aos investimentos em saúde no último quadrimestre. Oficialmente, conforme o vereador que esperava chegar à audiência desta segunda-feira como novo secretário, os investimentos correspondem a 28% de toda a arrecadação. 

Este índice, porém, é contestado por Ronaldo Costa, representante do Ministério da Saúde em Mato Grosso do Sul. Até agora, de acordo com ele, foram empenhados apenas R$ 526 milhões em Saúde pela administração municipal. O correto, de acordo com ele, seria em torno de R$ 1,4 bilhão. 

E por conta desta suposta irregularidade nos aportes financeiros é que faltam medicamentos e vagas para internação. Fornecedor nenhum vai querer entregar medicamentos se não houver garantia de pagamento, opina o representante do Ministério da Saúde na audiência pública. 

Desavença

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal

Proprietário de uma empresa de fretes e tem enfrentado problemas com o vizinho da frente, o dono de uma lanchonete

29/09/2025 14h00

Foto: Karina Varjão

A Avenida Júlio de Castilho tem sido palco de desavenças entre dois estabelecimentos comerciais em frente ao Terminal principal do bairro. 

O comerciante Ezio Ferreira Martins, de 45 anos, é proprietário de uma empresa de fretes e tem enfrentado problemas com o vizinho da frente, o dono de uma lanchonete. 

Ao Correio do Estado, Ezio explicou que adotou uma área desmatada no canteiro principal da avenida para cuidar, fazendo a limpeza do local, o plantio de grama e outras plantas decorativas, bem como a instalação de bancos e lixeiras para uso comum. 

“Eu faço tudo ali sozinho porque eu quero ver bonito, quero que seja um local agradável. O único órgão que me ajuda ali é a Águas Guariroba que me fornece água para regar". 

No entanto, ele afirma que, por causa da atitude de bondade e cuidado, tem sido alvo de ameaças do outro empreendedora, já tendo registrado boletim de ocorrência em desfavor do mesmo. 

No documento, Ezio conta que o dono da lanchonete vem dizendo frases como “eu vou te pegar” e “o que é seu está guardado" desde o mês de fevereiro deste ano. Em julho, as ameaças deixaram de ser algo apenas verbal e se tornou algo concreto, quando Ezio sofreu um episódio que chama de “atentado". 

“Eu estava esperando para atravessar a rua em uma placa de Pare que tem bem em frente ao Terminal, próximo ao estabelecimento do sujeito em questão, quando ele apareceu dirigindo sua caminhonete e, quando ele me viu, jogou o veículo em cima de mim. Eu precisei me jogar para não ser atropelado, mas os pneus de trás passaram por cima do meu pé". 

A vítima teve acesso às imagens das câmeras de segurança de estabelecimentos ao redor e encaminhou para a 7ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, onde estão sob perícia. 

Ezio relatou à reportagem que, mesmo após o boletim de ocorrência, que foi feito em julho, o suspeito não foi acionado pela polícia e nenhuma medida foi tomada, o que o deixa com medo de uma nova abordagem com âmbito criminal por parte do autor. 

Além da tentativa de ferimento físico, Ezio sofre diariamente com depreciações no espaço público que cuida. Ele conta que frequentemente as plantas são arrancadas do solo, as lixeiras são derrubadas e o espaço, sujo. 

“Quando eu peguei para cuidar disso, estava acabado. Tinha muito lixo, cães e gatos mortos enterrados, fezes. Eu assumi sozinho, limpei tudo, plantei algumas plantas, instalei as lixeiras e os bancos. Eu cuido de várias áreas ao redor, que vão desde a frente do Terminal até o canteiro central, todas as plantas quem plantou fui eu. Mas é comum chegar aqui de manhã e ter muito lixo no chão, garrafas que vendem no lanchonete jogadas, as lixeiras arrancadas, minha placa no chão, os bancos só não levaram embora porque estão acorrentados". 

Foto: Karina Varjão 

A motivação

À reportagem, Ezio afirmou que está sempre filmando e denunciando fatos errôneos na redondeza, com o objetivo de ajudar a comunidade e melhorar o bairro. 

Em razão disso, ele já sofreu ameaças e afrontas várias vezes, a maioria das vezes, do mesmo proprietário. 

“Diariamente eu sofro ameaças aqui, ele vem me afrontar aqui no meu ambiente de trabalho, já chegaram a puxar o facão pra mim e eu ameaçar com os instrumentos que uso pra cuidar da área verde. Mas nunca agredi ninguém, nunca bati em ninguém. Eu só mostro o que está errado". 

Ele conta que já denunciou a lanchonete por ocupar o espaço da calçada além do permitido, deixando intransitável, especialmente por cadeirantes. Segundo ele, o local também não conta com a quantidade de saídas de emergências exigidas. 

“De noite, os carros param na contra mão ali na frente, ninguém respeita a sinalização, sem contar no som alto que fica até a madrugada, seja com televisão ou com caixas de som mesmo. Já comuniquei os órgãos responsáveis, mas não foi feito nada". 

No trânsito, ele conta que as irregularidades são frequentes também por ali, com carros estacionando constantemente em áreas proibidas. Ele conta que já pediu fiscalização várias vezes, mas não obteve retorno. 

“Eu não quero vingança contra ninguém, só quero justiça. O que tem que ser feito, deve ser feito dentro das normas. Se a maioria dos comerciantes respeita, por que um estabelecimento só pode ser isento? E sobre os vandalismos, eu continuo replantando e limpando sempre as áreas, mas não sei por quanto tempo mais, porque é uma situação que cansa”. 

"DE CUIABÁ"

Garras procura três foragidos da 'Tropa' que aplicou golpe milionário em jogadores

Pelo menos 11 indivíduos foram identificados como integrantes do "braço articulado" do PCC para crimes de fraudes, com oito presos até o momento na "Operação Euterpe"

29/09/2025 12h49

Conforme reforçado durante coletiva, no fim da manhã de hoje (29), na sede da Garras, as cidades de Cuiabá e Várzea Grande tratam-se dos municípios

Conforme reforçado durante coletiva, no fim da manhã de hoje (29), na sede da Garras, as cidades de Cuiabá e Várzea Grande tratam-se dos municípios "sede" da chamada "Tropa" Marcelo Victor/Correio do Estado

Pelo menos três indivíduos ainda estão foragidos, suspeitos de integrarem a chamada "Tropa de Cuiabá", grupo que, entre outras práticas criminosas, ganhou notoriedade por aplicarem golpes em jogadores de futebol e desviarem aproximadamente um milhão de reais de Gabigol e Walter Kannemann. 

Delegado adjunto da Especializada Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros, Pedro Henrique Pillar Cunha detalha que o Garras foi até o Estado vizinho do Mato Grosso na última sexta-feira (26) para desarticular o grupo considerado "braço articulado" do Primeiro Comando da Capital (PCC) para a prática de fraudes. 

Conforme reforçado durante coletiva, no fim da manhã de hoje (29), na sede da Garras, as cidades de Cuiabá e Várzea Grande tratam-se dos municípios "sede" da chamada "Tropa" que se batiza com o nome da capital mato-grossense. 

"Foram identificados pelo menos 11 integrantes, sendo que oito se encontram presos nesse momento, mas há possível identificação de outros elementos, principalmente a partir das informações que a gente conseguiu por meio da operação, mas a princípio já foram identificados onze indivíduos", cita Pedro Cunha. 

Segundo o delegado, os indivíduos acumulam passagens pelos mais variados crimes, que vão de tráfico e até roubo, mas todos com "extenso registro de ocorrência em todos os estados do Brasil, referente ao recebimento de valores ilícitos, à prática de fraudes", diz em complemento.

"Todos os indivíduos, pelo menos há cinco anos, praticam reiteradamente ilícitos envolvendo fraudes nos mais diversos estados do Brasil. Visualizou-se uma ligação forte com o PCC, mas nada impede que mais para frente as investigações apontem o envolvimento com outras facções". 

Relembre

Trabalho conjunto com a Polícia Civil de Mato Grosso, a participação de MS na investigação se dá após um crime registrado em março deste ano contra uma instituição financeira. 

Nessa ocasião, aproximadamente 250 mil reais foram angariados de uma só vez por parte dos traficantes contra uma cooperativa de Campo Grande (MS). 

Identificado como um grupo altamente estruturado, a "Tropa de Cuiabá" é apontada como responsável por inúmeras fraudes eletrônicas em praticamente todos os estados do Brasil, com um caráter de comunicação interestadual entre os envolvidos. 

Essa instituição financeira teria sido vítima de uma fraude eletrônica, praticada após extenso levantamento de dados por parte dos traficantes, em que os criminosos teriam se passado por dirigentes financeiros para dar credibilidade ao crime. 

Ou seja, após um longo levantamento de fotos, monitoramento do cotidiano de pessoas em cargos de diretoria financeira e/ou executivo de instituições bancárias, o grupo teria acesso à essa modalidade de crime. 

Porém, o delegado esclarece que a "Tropa de Cuiabá" não se limita à fraudes eletrônicas, englobando ainda:

  • Golpe do boleto falso. 
  • Falsa extorsão, mediante sequestro

Agora, as investigações seguem em curso, diante da possibilidade de que trabalhadores ou ex-funcionários de instituições financeiras possam estar por trás do grupo e de que um número ainda maior de vítimas tenha sido atingido. 

"A gente acredita bastante nessa possibilidade de cooptação. Não há nenhum indício que aponte para um vínculo especificamente de algum funcionário dessa agência, ou de alguma instituição bancária do Estado de Mato Grosso do Sul, mas sim de algum indivíduo que tenha um conhecimento forte a respeito de conhecimentos bancários de forma geral, de movimentações internas e tudo mais", completa o delegado. 

Os envolvidos devem responder por uma série de crimes, como: 

  1. fraude eletrônica, 
  2. organização criminosa e 
  3. lavagem de capitais.

Tropa e o funk

A Polícia Civil identificou, durante a apuração, que os criminosos patrocinavam músicas de funk para ostentar os lucros dos golpes, narrar detalhes dos crimes e atrair novos integrantes. Por isso o nome "Euterpe", que faz menção à deusa da música na mitologia grega.

Conforme divulgado pela Polícia Civil, uma das músicas patrocinadas pela quadrilha seria "171 Estelionatário, Golpe do Gabigol", do DJ Helinho com o Mc Juninho da 8. 

Na música, são feitas menções diretas à "Tropa de Cuiabá" e ao golpe aplicado no jogador Gabigol.

"Em Cuiabá é 'nóis' que tá. Um milhão do Gabigol 'conseguimo' até sacar. O malote tá no bolso e o ouro tá no pescoço... A Tropa de Cuiabá tem até carro clonado, 171 estelionatário. A Tropa de Cuiabá tá arrastando pra caralho, 171 estelionatário", menciona um trecho do funk disponível em plataformas digitais como o Spotify.

O DJ Helinho é um dos maiores nomes do funk no Centro-Oeste, sendo um dos responsáveis por popularizar o funk cuiabano no Brasil. Ele é produtor musical de músicas famosas no gênero como o viral "Ei, Moto Táxi".

Outras músicas que fazem menção direta aos crimes cometidos pelo grupo são: "Toma de Estelionatário", do DJ Juninho Original com MC Juninho da 8 e MC K2K; "Queridin Por Elas", do MC Theus CBA e DJ Oreia CBA; entre outras.

"A própria prática da apologia, ela foi cometida em Cuiabá e Várzea Grande ali, então, na verdade, as investigações e a competência para julgamento desse crime vai ser no Estado do Mato Grosso. Todas essas informações já foram repassadas e essa questão de tirar da plataforma ou comunicar o Spotify vai ser tudo feito por lá", concluiu.

 

