Dois homens morrem esfaqueados a dois quilômetros de distância um do outro

Calorão

Conforme monitoramento do instituto, calorão ultrapassou os 39°C neste final de semana no estado

Quatro municípios de Mato Grosso do Sul estão entre os mais quentes do país neste final de semana, 22 e 23 de fevereiro.

Conforme monitoramento realizado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), quem lidera o ranking é Porto Murtinho, a 443 quilômetros de Campo Grande, onde os termômetros registraram 39,4°C nesse sábado.

Na segunda colocação está o município pantaneiro de Corumbá, com registro de 38,4°C. Na sequência, aparece Miranda, na quarta colocação, com 38,2°C respectivamente.

O outro município do estado entre os dez mais quentes do país é Aquidauana, na sétima colocação, com máxima de 37,5°C registrada.

Em relação à umidade relativa do ar, Porto Murtinho ficou na décima pior colocação do Brasil, com índice de 27%. O número é considerado abaixo do ideal para a saúde humana.

Onda de calor

O cenário de temperaturas extremas vivido em Mato Grosso do Sul está relacionado ao fenômeno da "onda de calor", previsto para ocorrer até segunda-feira, dia 24 de fevereiro.

Nestas condições, acontece um bloqueio atmosférico causado pela persistência de um grande sistema de alta pressão atmosférica sobre uma área, por vários dias consecutivos, conforme o Climatempo.

Nesse sentido, o clima no estado deve permanecer abafado e quente, com temperaturas entre 5ºC a 7ºC acima da média. Contudo, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas, o que pode amenizar o calorão neste final de semana.

Ainda segundo o Inmet, todos os municípios de Mato Grosso do Sul estão sob alerta de chuvas intensas, com chance de 20 a 50 milímetros de chuva, acompanhando ventos de 40 a 60 km/h e descargas elétricas.

Recomendações

De acordo com o Ministério da Saúde, o tempo quente ao extremo e a baixa umidade do ar requerem cuidados especiais aos sul-mato-grossenses. Confira as recomendações:

Não praticar exercícios físicos durante as horas mais quentes do dia

Evitar exposição ao sol das 9h às 17h

Usar protetor solar

Beber muita água

Usar roupas finas e largas, de cores claras e tecidos leves (de algodão)

Não fazer refeições pesadas

Proteger-se do sol com chapéus e óculos de proteção

Manter o ambiente arejado, com umidificador de ar, ventilador, toalhas molhadas, baldes cheios d’água e ar condicionado

