Dois são feridos à bala no Shopping Campo Grande

Departamento separou 63 lotes no total com peças disponíveis para circulação, além de editais para sucata aproveitável e inservível

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, o Detran-MS abre hoje (26) três processos de leilões online, com editais de veículos para circulação - sendo 63 lotes disponíveis de automóveis apreendidos no interior do Estado -, além de procedimentos para aquisição de sucata aproveitável e inservível.

O encerramento está marcado para às 14h (pelo horário de Mato Grosso do Sul) do dia 09 de junho, com visitação dos lotes acontecendo entre os dias 04 e 06 do próximo mês, no pátio da Autotran Transportes e Serviços Rodoviários em Dourados, localizada na rua Cel Ponciano , 51, Bairro Conj. Hab. Izidro Pedroso.

Dos 63 lotes de veículos para circulação, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul esclarece que boa parte são de motocicletas, sendo 58 motos no total, além de outros cinco automóveis, itens que foram originalmente apreendidos/recolhidos nos seguintes municípios:

Dourados,

Eldorado,

Iguatemi,

Laguna Carapã,

Maracaju,

Mundo Novo,

Naviraí,

Nova Andradina

Importante frisar que as visitações ocorrem em horários específicos, entre 08h às 11h pela manhã e das 13h30 às 16h30, mirando tanto pessoas físicas quanto jurídicas de qualquer natureza.

Além disso, o edital esclarece que os itens serão vendidos e entregues no estado e condições em que se encontram e sem garantia.

Ou seja, não caberá a nenhuma das partes (leiloeiro, Detran ou o Estado de Mato Grosso do Sul) a responsabilidade pelos chamados vícios ocultos, como troca de bloco ou remarcação do motor, além de qualquer outro problema mecânico futuro.

Sucatas

Além desses veículos para circulação, o Departamento traz 34 lotes da chamada sucata aproveitável, dos quais 78 são motocicletas e outros 18 automóveis, apreendidos originalmente em:

Amambai

Angélica

Dourados

Eldorado

Glória de Dourados

Iguatemi

Laguna Carapã

Maracaju

Mundo Novo

Naviraí

Nova Andradina

Paranhos

Esse leilão, porém, tem encerramento mais cedo que o anterior, para às 10h (pelo horário de Mato Grosso do Sul) do mesmo dia 09 de junho.

O Detran-MS separou ainda um leilão de sucata inservível, com encerramento marcado para às 09h de Mato Grosso do Sul, que somam um lote único com 196 motocicletas e outros nove automóveis.

Todos os editais estão disponíveis nos site do Detran-MS e do leiloeiro encarregado, Barreto Leilões.

