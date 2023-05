Domingo segue chuvoso e temperatura não ultrapassa 23ºC até terça-feira

Sendo um alívio para o tempo seco, chuva atinge Capital e interior desde as primeiras horas deste domingo (28) - Gerson Oliveira/ Correio do Estado (Arquivo)

O último domingo de maio (28) amanheceu debaixo de chuva e com queda na temperatura em relação à noite de sábado (27). De acordo com informações do meteorologista Natálio Abrahão, as precipitações também atingiram cidades do interior de Mato Grosso do Sul, com níveis pluviométricos que chegaram a 59 mm.

A virada de tempo já estava prevista para este fim de semana e, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec), isso se deu por conta de uma frente fria que se aproximou e começou a exercer força sobre o Estado, derrubando os termômetro e dando certo alívio para o tempo seco que dominou as cidades sul-mato-grossense nas últimas semanas.

Dessa forma, o tempo seguirá nublado e com possibilidades de mais chuvas durante o decorrer do dia. Porém, é bom preparar o guarda-chuva também durante a semana, já que dados do Instituto Nacional de Meteorologia apontam que as precipitações devem continuar tanto na Capital quanto em alguns municípios do interior.

As medições realizadas por Abrahão, neste domingo (28), indicam que em Campo Grande a chuva ficou entre 1,0mm e 5,2 mm a depender da região da Capital, sendo que a maior precipitação foi no Carandá Bosque e a menor na região do Anhanduizinho.

Já na região do Aeroporto Internacional, a chuva marcou 2,6 mm e nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento no bairro Universitário a precipitação foi de 4,8 mm. No Santa Luiza o nível das águas pluviais chegou a 4,0 mm.

Por sua vez, o interior também registrou uma chuva considerável, sendo que a maior quantidade foi vista em Maracaju, onde a medição foi de 59 mm. Em Mundo Novo, no extremo sul de MS, os moradores tiveram uma chuva de 9,0mm e em Dourados a precipitação foi de 40,2.

Ainda nos municípios interioranos, houve precipitação em Iguatemi, com 15,8 mm, Sete Quedas, com 23,2 mm. Na faixa de fronteira com o Paraguai também choveu, sendo que em Ponta Porã o nível de água chegou a 36,4 mm.

Em Rio Brilhante a chuva foi de 29,6 e em Três Lagoas, a precipitação foi de apenas 2,0 mm.

Na região Centro-Sul do Estado, as temperaturas seguem em baixa, variando entre 17º C e 20ºC. A tendência para o resto do dia é de céu nublado, com possibilidade de mais chuvas nesta porção de MS.

PREVISÃO

Nos próximos dias, o tempo começa a variar apenas na quarta-feira (1°), quando o céu ficará claro e com Sol. Neste dia, os termômetros devem atingir os 30ºC.

Contudo, na segunda e na terça-feira, a tendência é para mais chuva e a temperatura não varia muito, com mínima entre 15°C e 17ºC e máxima variando entre 21ºC e 23ºC.

