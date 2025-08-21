Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Operação Galeno

Dono de farmácia é preso por vender medicação sem receita pelo WhatsApp

O esquema envolvia a participação de médicos, a comercialização de medicamentos de uso restrito sem receita, inclusive com a venda não autorizada no país, além de anabolizantes e Ozempic

Laura Brasil

21/08/2025 - 15h16
A Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes contra as Relações de Consumo (Decon) deflagrou a operação Galeno na manhã desta quinta-feira (21), que culminou no fechamento de uma farmácia envolvida em um esquema de venda de medicamentos via Whatsapp sem receita médica e produtos vencidos em Campo Grande.

O esquema funcionava por meio de um grupo do aplicativo de mensagens chamado "Farmácia Livre", com mais de 500 membros, conforme explicou ao Correio do Estado o delegado responsável pelo caso, Wilton Vilas Boas. O grupo foi monitorado durante um ano pela equipe de inteligência.

Nesse grupo eram vendidos medicamentos de uso restrito, que só podem ser adquiridos com receita médica, anabolizantes, remédios para emagrecer, como o Ozempic, e até produtos não autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O delegado explicou que a Morena Farma, localizada na Rua Israelândia, no bairro Moreninha, foi um dos alvos porque o proprietário e farmacêutico fazia parte do grupo que também envolvia médicos.

"O proprietário da farmácia fazia parte do grupo [de WhatsApp], que ele utilizava para realizar vendas de medicamentos impróprios, sem autorização e sem receita. E ele tinha estocado vários produtos. Tudo que entra na farmácia precisa ser registrado, então ele conseguia fazer a venda sem receita médica", afirmou o delegado.

Além da medicação sem receita, algumas eram adquiridas com prescrição médica. Segundo o delegado, outras prisões foram efetuadas no cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais e residências em diferentes regiões, entre elas a de um funcionário da Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC).

Por meio de nota, a AACC informou que um funcionário foi alvo da operação, mas ressaltou que a ação não possui qualquer ligação com a instituição. Leia a nota na íntegra:

"Um colaborador da instituição foi alvo da operação. O mandado de busca e apreensão foi cumprido em sua residência e, de forma acessória, também na sede da AACC/MS.

Esclarecemos que a investigação em questão não guarda qualquer relação com a instituição ou suas atividades, tratando-se de assunto de caráter estritamente pessoal do referido colaborador. A AACC/MS segue em seu compromisso exclusivo com a assistência às crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer."

Com relação à participação dos médicos, o delegado informou que, a princípio, recebeu a informação de que um profissional da saúde teria assinado uma das receitas.

Crédito: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Batida

Na farmácia, os agentes se depararam com medicamentos armazenados de forma irregular, alimentos vencidos e produtos sem nota fiscal. O farmacêutico e proprietário do estabelecimento foi autuado e preso em flagrante.

"O farmacêutico foi preso pela prática de crimes contra as relações de consumo, por manter produtos impróprios e de forma ilegal também", disse o delegado Wilton Vilas Boas.

A Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) esteve presente durante a ação e confirmou que o atendimento da farmácia está suspenso. A fiscalização foi realizada em conjunto com o Conselho Regional de Farmácia (CRF).

Por meio de nota, o Procon-MS informou que o alvará de localização e funcionamento do estabelecimento está vencido desde outubro de 2024. Além disso, a farmácia comercializava produtos com prazo de validade expirado.

Confira a nota na íntegra:

"O local também vendia produtos como bebidas, biscoitos, leite, chá, ampolas capilares e desodorantes com o prazo de validade expirado, além de suplementos, medicamentos e outros produtos sem a devida prescrição médica, o que contraria as normas legais do setor.

Com a emissão do auto de infração, a empresa terá o prazo de 20 dias para apresentar sua defesa ao Procon de Mato Grosso do Sul, sem prejuízo de outras possíveis sanções que possam ser impostas pelas demais instituições que participaram da fiscalização."

Diante das irregularidades, o proprietário foi conduzido à Decon e autuado em flagrante pelos crimes previstos no artigo 7º, incisos II e IX, da Lei nº 8.137/1990, que trata dos crimes contra as relações de consumo. A pena prevista é de detenção de dois a cinco anos, não cabendo arbitramento de fiança na fase policial.

Ex-deputado federal, Fábio Trad, está oficialmente no Partido dos Trabalhadores (PT). Com isso, deixa o Partido Social Democrático (PSD), sigla a qual pertencia há 10 anos.

Trad se juntou ao partido na manhã desta quinta-feira (21), na Secretaria de Relações Institucionais (SRI), localizada no Palácio do Planalto, em Brasília. A filiação ocorre a 14 meses das eleições 2026, que será realizada em outubro do ano que vem.

Participaram da reunião de filiação a secretária de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann; deputado federal, Vander Loubet (PT-MS); deputada federal, Camila Jara (PT-MS); vereador de Campo Grande, Jean Ferreira (PT-CG); vereador de Campo Grande, Landmark Rios (PT-CG); deputado estadual, Zeca do PT (PT-MS), deputada estadual, Gleice Jane (PT), entre outros.

Fábio Trad, em reunião de filiação, em Brasília, ao lado de seus novos aliadosFábio Trad, ex-deputado federal de MS. Foto: Marcelo Victor

Trad é cotado para disputar as eleições para governador, pelo PT, em 2026, enfrentando o atual governador de MS, Eduardo Riedel (PP), nas urnas. Mas, conforme apurado pela reportagem, ele teria dispensado o convite.

A filiação de Fábio Trad ao Partido dos Trabalhadores marca uma guinada mais à esquerda de parte da família Trad.

Ele já vem de uma formação mais à esquerda. Advogado formado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), conheceu o movimento brizolista (ligado à Leonel Brizola).

Em Mato Grosso do Sul, já teve dois mandatos de deputado federal pelo PSD, onde sua família esteve abrigada durante quase toda década passada.

Ele se voltou mais à esquerda após a pandemia de Covid-19, quando se colocou como um dos oposicionistas do então presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em 2022, não conseguiu se reeleger. Disputou a eleição pelo PSD, mesmo partido de seu irmão, Marquinhos Trad, que também foi derrotado na disputa pelo governo do Estado.

Em 2023, recebeu um cargo na Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), no governo Lula.

O irmão de Fábio Trad, o ex-prefeito Marquinhos Trad, também se aproximou dos partidos de esquerda. Em 2024, elegeu-se vereador pelo PDT, partido cujo patrono é Leonel Brizola.

Por enquanto, o senador Nelsinho Trad (PSD) é o único que permanece à direita na família. Ele tenta compor a aliança para a reeleição de Eduardo Riedel em 2026 e ser um dos candidatos ao Senado, juntamente com o ex-governador Reinaldo Azambuja, atual presidente do PSDB, mas que está a caminho do PL, de Jair Bolsonaro.

Entrega do Mondo abre mês de aniversário de Campo Grande.

O mês do aniversário de Campo Grande começa com um marco para o setor imobiliário: neste sábado, 2 de agosto, a Vanguard, do Grupo Plaenge, entregou oficialmente o Mondo, sua 35ª torre na Capital. Localizado no Jardim Bela Vista, o novo residencial simboliza mais que uma nova moradia — é uma entrega de valor para toda a cidade, como destaca Vanessa Scaff, superintendente regional da Vanguard.

“Esse é um momento muito simbólico. São 18 anos da Vanguard em Campo Grande e essa é a 35ª torre entregue. Isso mostra nosso compromisso com a cidade e, principalmente, com cada cliente que sonhou com esse dia. O Mondo representa o cuidado com o urbano, com a paisagem e com as conexões humanas. É um projeto aberto à cidade, que dialoga com a luz, com o entorno e com o que a gente acredita como ideal de morar bem.”

Com 25 andares e plantas de 84 m² e 103 m², o Mondo oferece estrutura completa de uso comum: academia, piscinas, coworking, áreas gourmet, espaço kids, espaço pet e muito mais.

Equipamentos que pontuaram para a decisão de compra do pecuarista Álvaro Boeira. Ele adquiriu uma unidade para o filho, João Ricardo, estudante de Odontologia na Uniderp, a poucos minutos dali.

Localização estratégica no Jardim Bela Vista.

“A localização foi decisiva. Ele não precisa de carro, consegue ir a pé para a faculdade. E o prédio oferece tudo: academia, piscina, churrasqueira. Ele vai poder conhecer gente, fazer amizades. É uma estrutura pensada para quem quer viver bem e se conectar.”

Depoimentos de moradores e investidores.

A engenheira civil Marisa Mielo também escolheu o Mondo para o filho morar com a esposa e o neto recém-nascido. Para ela, confiança foi o diferencial: “É tudo muito bem equipado. Você não precisa investir além. A infraestrutura surpreende, e se fosse buscar no mercado, não encontraria algo assim com facilidade. A localização e qualidade foram essenciais e a confiança que a gente tem no grupo. Isso foi determinante.”

Já para a jovem Ana Carolina Aguilera, estudante de Medicina, morar no Mondo é o início de uma nova fase. Será seu primeiro lar em um apartamento e, segundo ela, um passo cheio de significado:

“Sempre morei em casa, mas aqui senti um aconchego, um ar de lar desde as primeiras visitas, quando ainda estava em obras. Agora ver tudo pronto me emociona. A academia aqui é maravilhosa, e tudo foi pensado para o bem-estar — até a ventilação natural, que evita aquele ar fechado. Estou muito animada com essa nova vida.”
 

Depoimento de corretor:

O corretor de imóveis Leonardo Maruyama, que faz parte do time da Vanguard desde 2022, destaca a satisfação de acompanhar o ciclo completo — da venda no papel à entrega real:

“O Mondo é o primeiro empreendimento da Vanguard acima de 100 m², e vender no papel e ver agora as pessoas felizes com a entrega é gratificante. A experiência de mostrar tudo pronto, os espaços pensados com tanto carinho, reforça que valeu a pena. Eu brinco que o Jardim Bela Vista virou o novo centro, as pessoas que são mais urbanas estão migrando pra cá.”

Um projeto que conecta, inspira e valoriza o entorno.

 

Entrega do Mondo, novo residencial da Vanguard no Jardim Bela Vista, Campo Grande.

 

 

