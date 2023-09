Donos da 123 Milhas deverão comparecer à CPI na quarta-feira

POVOS ORIGINÁRIOS

Casa oferecerá vagas de emprego, cadastros para empregos e cursos de capacitação com profissionais de diversas áreas

Aldeia Porto Lindo, localizada em Japorã, será a primeira do Brasil a ter uma Casa do Trabalhador Indígena.

O município está localizado na região Sul do Estado e encontra-se a 467 quilômetros de Campo Grande.

A casa oferecerá vagas de emprego, cadastros para empregos e cursos de capacitação com profissionais de diversas áreas. Funcionará nos mesmos moldes adotados nos grandes municípios de Mato Grosso do Sul, como a Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat).

A população japoranense é formada por 57,8% de indígenas e a Casa do Trabalhador promete atender os anseios de quem mora na região.

A iniciativa representa um passo fundamental na promoção da inclusão econômica e social dos povos indígenas, garantindo-lhes acesso a oportunidades de emprego, capacitação e suporte para o desenvolvimento de suas habilidades.

O projeto é de autoria do deputado federal, Vander Loubet (PT), do prefeito de Japorã, Paulo César Franjotti e do diretor-presidente da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), Ademar Silva Junior.

A reportagem entrou em contato com a assessoria do deputado federal Vander Loubet, na tarde deste sábado (2), por meio de mensagem, para saber quanto será investido em reais e quando a Casa ficará pronta, mas, até o fechamento desta matéria, não foi respondida.

Loubet afirmou que trabalhar pelos indígenas é uma maneira de mostrar seu protagonismo em meio a sociedade.

"Fico feliz de contribuir com mais esse avanço para o protagonismo indígena em Mato Grosso do Sul. Isso mostra que essa população não está esquecida, que eles são fundamentais para a geração de renda no estado", disse o deputado.

O prefeito Paulão afirmou que a criação da instituição é um sonho antigo e, que a partir de agora, será realizado.

"Agora, com o Ministério dos Povos Indígenas, essa população tendo o seu protagonismo, conseguimos fomentar a ideia e levamos ao deputado Vander, que tem um grande histórico de luta pela classe. Com isso, o Vander intermediou o diálogo com o diretor-presidente da Funtrab, Ademar Silva Júnior, que se mostrou totalmente aberto ao propósito e tem nos ajudado para inaugurar a primeira Casa do Trabalhador Indígena do Brasil o mais rápido possível em nosso município", destacou o prefeito.

POPULAÇÃO INDÍGENA

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Japorã é o município de MS com maior percentual (57,81%) da população declarada indígena. O município tem xx habitantes, segundo o censo 2022.

A Aldeia Porto Lindo é a principal do município, com 3.716 pessoas residentes em terras indígenas e 3.706 indígenas residentes em terras indígenas.

Existem 1.238 domicílios particulares permanentes, em Japorã, ocupados com pelo menos um morador indígena.

A população indígena em Mato Grosso do Sul é de 116.346 pessoas, correspondendo a 4,22% da população sul-mato-grossense. A população indígena de MS em 2010 era de 77.025, apontando um crescimento de 51,04% para 2022.

Mato Grosso do Sul tem o 3º maior número de população indígena do país, atrás do estado do Amazonas e da Bahia. Em 2010,ocupava a 2ª posição no ranking e foi ultrapassado em 2022 pelo estado da Bahia.