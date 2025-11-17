Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

pesquisa da anp

Donos de postos ignoram a Petrobras outra vez e preço da gasolina sobe

No dia 20 de outubro foi anunciada redução nas refinarias e queda ao consumidor foi estimada em 10 centavos. Porém, o valor médio em Campo Grande subiu dois centavos

Neri Kaspary

Neri Kaspary

17/11/2025 - 12h20
No dia 20 de outubro a Petrobras anunciou redução de R$ 0,14 no preço da gasolina entregue aos distribuidores. A previsão era de que o consumidor fosse beneficiado com queda da ordem de R$ 0,10 por litro. Em Campo Grande, porém, o preço não só não caiu, mas aumentou. 

Pesquisa da Agência Nacional do Petróleo (ANP) feita em 23 postos de Campo Grande entre os dias 9 e 15 de novembro mostra que o preço médio da gasolina comum está R$ 5,78. E, pesquisa da mesma ANP em igual número de postos divulgada no dia 18 de outubro, dois dias antes da queda de preços anunciada pela Petrobras, mostrou que o preço médio estava em R$ 5,76. Ou seja, em vez de cair os dez centavos previstos, o preço médio subiu dois centavos. 

Em alguns postos até ocorreu redução, conforme mostra a pesquisa, mas longe dos dez centavos esperados. No levantamento feito em meados de outubro, o preço variava entre R$ 5,56 e R$ 5,99. Na pesquisa da semana passada, os técnicos da ANP constataram que havia posto oferecendo o produto por até R$ 5,53, o que é três centavos abaixo do mínimo  do levantamento de outubro. O valor máximo continuava em R$ 5,99. 

A redução feita pela Petrobras no último dia 20 foi de 4,9%. Na soma do ano, porém, esta retração soma 10,3%, já que outra redução fora anunciada em junho, de 5,6%. Além disso, aumentou de 27% para 30% o percentual de etano na gasolina, o que também deveria ter provocado queda da ordem de 11 centavos no preço da gasolina, conforme previsão feita pelo Ministério das Minas e Energia.

Se estas reduções tivessem sido repassadas às bombas, a gasolina estaria em torno de 33 centavos mais barata que no começo do ano. Na prática, porém, ocorreu o contrário. 

No dia 4 de janeiro, conforme pesquisa da ANP, o preço médio da gasolina comum estava R$ 5,75 nos 23 postos pesquisados em Campo Grande. Agora, está três centavos maior. 

NO ESTADO

A pesquisa também mostra que fenômeno parecido ocorre em praticamente todo o Estado. No começo do ano, o preço médio aferido em 45 postos era de R$ 5,96. No levantamento da semana passada, estava dois centavos mais em conta, em R$ 5,94. 

Em média, são vendidos diariamente em torno de 1,83 milhão de litros de gasolina comum nos postos de Mato Grosso do Sul. E, levando em consideração que as distribuidoras e donos de postos deixaram de repassar, em média, redução de 31 centavos por litro, isso significa que o consumidor final está deixando de economizar o equivalente  a R$ 567 mil por dia no Estado. 


 

FOLGA

Servidores terão quatro dias de 'molho' com feriadão esta semana

A folga prolongada será dada graças ao Dia do Servidor, que foi transferido para o dia 21 de novembro

17/11/2025 11h11

A mudança ocorre após a transferência no ponto facultativo do Dia do Servidor Público

A mudança ocorre após a transferência no ponto facultativo do Dia do Servidor Público Divulgação

Servidores estaduais e municipais de Campo Grande terão motivo de comemorar, um feriadão prolongado em novembro, com quatro dias de descanso, vem aí! A mudança ocorre após a transferência no ponto facultativo do Dia do Servidor Público. Tanto o Governo do Estado quanto a Prefeitura decidiram alterar a data da folga para emendar com o feriado nacional da Consciência Negra.

Conforme o decreto estadual, publicado em 17 de janeiro no Diário Oficial, o ponto facultativo referente ao Dia do Servidor foi transferido para 21 de novembro, uma sexta-feira. Com isso, a folga se estenderá de 20 a 23 de novembro, já que o dia 20 (quinta-feira) é feriado nacional em comemoração ao dia da Consciência Negra.

A medida também foi adotada pela Prefeitura de Campo Grande, garantindo aos servidores municipais o mesmo período de descanso, do dia 20 ao dia 23. A emenda foi planejada justamente para ampliar o período de folga sem comprometer o funcionamento de serviços essenciais, que seguem operando normalmente.

No caso do Estado, a alteração replica a estratégia utilizada no ano anterior, quando o ponto facultativo do Dia do Servidor foi deslocado de outubro para novembro, também resultando em quatro dias consecutivos de descanso.

A decisão do Governo do Estado também é válida pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Com as mudanças, servidores de Campo Grande e do Governo do Estado já se preparam para aproveitar o feriadão prolongado, seja para descansar, viajar ou participar da programação cultural referente à Consciência Negra.

Feriado

O Dia da Consciência Negra se tornou feriado nacional desde dezembro de 2023, quando o presidente Lula sancionou a Lei nº 14.759/2023. Antes disso, a data era apenas um feriado estadual ou municipal em algumas regiões do país, mas não em âmbito nacional. 

Com isso, o Dia da Consciência Negra passou a ser feriado nacional, pela primeira vez em 2024, em todas as 27 unidades federativas do Brasil.

A data homenageia Zumbi dos Palmares que foi o último líder do Quilombo dos Palmares e também o de maior relevância histórica. O dia serve como um momento de reflexão sobre a história e a cultura afro-brasileira, além de promover a conscientização sobre questões raciais.

Leia mais em: https://correiodoestado.com.br/cidades/com-ponto-facultativo-camara-tera-quatro-dias-de-folga-pelo-dia-do/456248/

DECISÃO

Governo de MS sanciona lei que autoriza empréstimo de R$ 950 milhões

Recurso deverá ser usado para ampliar obras e projetos em todo o Estado

17/11/2025 10h45

O projeto de lei tem como objetivo arrecadar recursos para projetos estratégicos de investimentos em despesas de capital

O projeto de lei tem como objetivo arrecadar recursos para projetos estratégicos de investimentos em despesas de capital Marcelo Victor

O governador Eduardo Riedel (PSDB) sancionou, nesta segunda-feira (17), a Lei nº 6.504, que autoriza o Governo de Mato Grosso do Sul a contratar operação de crédito de até R$ 950 milhões com o Banco do Brasil. A proposta havia sido aprovada pela Assembleia Legislativa no início do mês, em segunda votação, por 17 votos a favor, dois contrários e duas abstenções.

Com a sanção, o Estado está oficialmente habilitado a acessar o financiamento, que terá garantia da União e condições consideradas vantajosas pelo Executivo, incluindo taxa de juros de 1,6% ao ano, carência de um ano e prazo total de 17 anos para quitação.

O projeto de lei tem como objetivo arrecadar recursos para projetos estratégicos de investimentos em despesas de capital constantes do Plano Plurianual dos orçamentos anuais do Estado, além da capitalização do fundo garantidor de Parcerias Público-Privadas e fortalecimento dos Fundos Estaduais. 

A legislação reforça que o dinheiro não poderá ser aplicado em despesas correntes, como pagamento de pessoal e custeio da máquina pública, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Ajustes no orçamento

A lei também autoriza o governo a realizar adequações na Lei Orçamentária Anual de 2026 e no PPA 2024-2027, além de abrir créditos adicionais para garantir a correta execução da operação. Como contragarantia à União, o Estado poderá vincular receitas próprias e transferências constitucionais, de forma irrevogável e irretratável.

De acordo com o governador, os novos recursos vão reforçar programas já em andamento, como o MS Ativo 1 e 2, que somam mais de R$ 1,1 bilhão em obras entregues ou em execução.

“É um financiamento para realizar investimentos nos municípios. Este ano temos espaço fiscal para isso, com aval do Tesouro, o que reduz significativamente a taxa de juros em comparação ao mercado”, explicou Riedel durante a apresentação do projeto na ALEMS.

Crise financeira

A contratação de um novo empréstimo se une ao contrato bilionário que o governo estuda em firmar com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e outras instituições financeiras no valor de R$ 2 bilhões, a fim de reforçar o caixa estadual para custear obras de infraestrutura, confirmado pelo deputado estadual Vander Loubet . 

O pedido chama atenção pelo fato de parte significativa do montante ser direcionada ao custeio da administração, uma prática considerada mais arriscada do ponto de vista fiscal, pois significa usar recursos de dívida para pagar despesas correntes.

Como noticiado pelo Correio do Estado no mês de agosto, esse movimento acontece após o anúncio de corte de 25% nas despesas de custeio da administração e pelo desembarque oficial do Partido dos Trabalhadores (PT) da base governista. 

Na época, Riedel reconheceu dificuldades fiscais causadas pela diminuição de exportação de gás para a Bolívia nos últimos dois anos, uma das principais fontes de receita estadual.

“Já começaram [os cortes de gastos]. O que está acontecendo? O volume de gás importado da Bolívia sempre gerou uma arrecadação importante para o Estado e diminuiu bastante nos últimos dois anos. E foi preciso adotar essa medida de contenção de gastos para a gente poder preservar investimento. Assim, ninguém fica preocupado com o recurso do atendimento das ações básicas, de investimento, porque isso é prioridade para a gente”, afirmou o governador em entrevista na TV Morena no dia 21 de agosto. 

Ainda em setembro do ano passado, o governo assinou contrato de financiamento de R$2,3 bilhões com o BNDES para melhorar 818 quilômetros de rodovias.

**Colaborou Karina Varjão e Daiany Albuquerque*

