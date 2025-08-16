Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

pesquisa anp

Donos de postos mais uma vez barram queda no preço da gasolina

Desde o começo de agosto aumentou de 27% para 30% adição de etanol e previsão era que preço da gasolina caísse 13 centavos. Mas, até agora nada foi repassado

Neri Kaspary

Neri Kaspary

16/08/2025 - 11h45
Duas semanas depois do aumento da quantidade de etanol na gasolina, que passou de 27% para 30%, os preços nas bombas seguem inalterados nos postos de Campo Grande e do interior do Estado, conforme mostra pesquisas da Agência Nacional do Petróleo (ANP) encerrada neste sábado. 

Quando do anúncio da medida, em meados de julho, o Governo Federal chegou a estimar que haveria queda de até 20 centavos no preço da gasolina. Especialistas do setor, porém, previram que esta redução chegaria, no máximo, a 13 centavos. 

A pesquisa da ANP feita em 23 postos de Campo Grande e disponibilizada neste sábado, porém, mostra o preço médio da gasolina está igual ao do final de julho, R$ 5,76. Este é o segundo menor preço entre todas as capitais, ficando atrás apenas de São Luis (MA), onde o valor médio está em R$ 5,69. 

O mesmo ocorre com o preço médio em todo o Estado, que até este sábado (16) continua com os mesmos R$ 5,95 do final do mês passado.

Esta mesma pesquisa aponta que o menor preço nos postos de Campo Grande neste sábado era de R$ 5,56 e o maior, de R$ 5,99. A diferença de um postos para outro chega a 43 centavos, ou 7,7%, evidenciando que compensa pesquisar antes de abastecer. Ao colocar 40 litros, a economia pode chegar a R$ 17,20. 

Mas, ao contrário de Campo Grande, em outras 13 capitais o mesmo levantamento de preços apontou queda nos valores. Em nenhuma capital, porém, chegou aos 13 centavos previstos pelos especialistas. A queda mais significativa ocorreu em Belo Horizonte, de 8 centavos.

Porém, pior que em Campo Grande, onde não ocorreu nenhuma queda de preço, estão os consumidores de sete capitais, nas quais ocorreu aumento. Ou seja, além de pagarem mais caro, os proprietários de veículos ainda conseguem rodar menos com o combustível, já que a adição de volume maior de etanol reduz o rendimento do motor. 

E por conta destes aumento, o valor médio da gasolina comum no Brasil está um centavo acima daquilo que estava há duas semanas, passando de R$ 6,19 para R$ 6,20.

Em tese, a adição de mais etanol à gasolina deveria ter levado à redução do preço final do combustível devido ao menor custo de produção do etanol e da menor carga tributária incidente sobre o combustível renovável. 

REPETIÇÃO

No final de maio, quando a Petrobras reduziu o preço da gasolina em 17 centavos e previu queda de 12 centavos ao consumidor, os donos de postos de Campo Grande, assim como em boa parte do país, também “se esqueceram” de repassar a queda ao consumir. 

Antes daquele anúncio da Petrobras, o preço médio nos postos de Campo Grante estava em R$ 5,84. Hoje, dois meses e meio depois, recuou para R$ 5,76, o que significa apenas 8 centavos, em média, conforme mostra a pesquisa da ANP. Ou seja, até agora aquela redução ainda não foi repassada aos consumidores. 

Taquarussu

MP investiga desmate ilegal de Mata Atlântica em cidade do interior

Inquérito civil apura desmatamento ilegal de 15,57 hectares de vegetação em uma fazenda do município

16/08/2025 09h20

Foto: Divulgação MPMS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou um inquérito civil para apurar o desmatamento ilegal de 15,57 hectares de vegetação nativa da Mata Atlântica em uma fazenda no município de Taquarussu. A intervenção, considerada grave, ocorreu entre junho de 2022 e janeiro de 2023 sem a devida autorização ambiental.

De acordo com o MP, a área suprimida corresponde a fragmentos de vegetação secundária em estágio médio de regeneração.

Relatório técnico apontou que a área encontrava-se preservada até o início do desmatamento, sem se caracterizar como pastagem degradada ou em pousio (área sem cultivo) como alegou a defesa. Imagens de satélite e dados georreferenciados do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (Sicar) confirmaram a presença de vegetação nativa, inclusive em trechos declarados como Reserva Legal.

O inquérito ressalta que a supressão de Mata Atlântica só pode ocorrer em casos de utilidade pública ou interesse social, devidamente justificados e autorizados por órgão ambiental, além de exigir compensação proporcional ao dano, medidas que não foram observadas no caso.

O proprietário da fazenda foi notificado a apresentar documentos como o Cadastro Ambiental Rural (CAR), Programa de Regularização Ambiental (PRA), Projeto de Recuperação de Área Degradada (Prada), matrícula do imóvel e eventuais licenças ambientais.

Segundo o MPMS, a investigação reforça o compromisso da instituição em responsabilizar condutas que agridem o patrimônio natural, sobretudo em biomas de especial preservação, como a Mata Atlântica.

Cidades

Mulher mente sobre roubo de camionete e pode ser presa por até 8 anos

Denunciante admitiu ter inventado o crime devido a desacordo comercial

16/08/2025 09h15

Divulgação

Na tarde da última quinta-feira (14), a Seção de Investigação Geral (SIG) de Três Lagoas desvendou um caso de falsa comunicação de crime após uma mulher de 38 anos ter registrado um boletim de ocorrência alegando o furto de sua camionete Toyota/Hilux.

Após apuração, os agentes descobriram que a história era inverídica, e a proprietária do veículo agora responde por fornecer informações falsas à polícia.  

De acordo com o registro feito no último sábado, a mulher afirmou que, enquanto pescava nas margens do rio Sucuriú, próximo à Rodovia MS-320, criminosos teriam levado seu veículo, que estava estacionado no local.

No entanto, durante as investigações, a SIG analisou imagens de câmeras de segurança, rastreou os deslocamentos da camionete e ouviu testemunhas, identificando inconsistências na narrativa da suposta vítima.  

Intimada a prestar esclarecimentos, a mulher compareceu à delegacia e admitiu que não houve furto. Ela confessou que inventou a história devido a um desacordo comercial e que as informações repassadas no boletim de ocorrência, incluindo data e local, eram falsas.  

Diante das provas, a Polícia Civil a enquadrou no crime de falsa comunicação de ocorrência, previsto no artigo 340 do Código Penal. Caso seja comprovado que ela também imputou falsamente a alguém a autoria do suposto delito, poderá responder ainda por denunciação caluniosa, com pena de até oito anos de prisão. Se houver indícios de que a conduta causou prejuízo financeiro a terceiros, ela também poderá ser processada por estelionato, que prevê reclusão de até cinco anos.  

Alerta da Polícia Civil

A Polícia Civil reforça que mentir em registros criminais é uma conduta grave, passível de punição severa. "Falsas comunicações não apenas sobrecarregam o sistema policial, mas também podem acarretar consequências jurídicas sérias para quem as pratica", destacou a SIG.  

