Dourados é a 9ª cidade do país com maior número de inserção de DIU

Dourados (MS) ocupa o 9° lugar no ranking nacional em número absoluto de inserções de Dispositivos Intrauterinos (DIU), entre janeiro e julho de 2025, de acordo com levantamento do Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica (SISAB).
Além disso, Dourados é o município do Brasil que mais inseriu DIU em mulheres em idade fértil.
Dados apontam que 516 DIUs foram colocados em mulheres. Este número contempla 0,74% das 69.144 mulheres em idade fértil residentes no município.
Dourados está à frente do Rio de Janeiro (0,52%), Brasília (0,47%) e Florianópolis (0,37%).
De acordo com a gerente da Rede Alyne (estratégia nacional do Ministério da Saúde focada em qualificar a atenção à saúde materna e infantil), Mariana Faria, 79% das inserções de DIU realizadas na Atenção Primária em Dourados foram feitas por enfermeiros.
A Secretaria Municipal de Saúde de Dourados disponibiliza, gratuitamente, à mulheres, inserção de DIU hormonal, não hormonal e o implante subdérmico de etonogestrel em 17 Unidades Básicas de Saúde e no Centro de Atendimento à Mulher (CAM).
A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau) também disponibiliza gratuitamente DIU de cobre em 26 Unidades de Saúde da Família (USFs):
- USF 26 de Agosto
- USF Dona Neta
- USF Dr. Antônio Pereira (Guanandi)
- USF Popular
- USF Buriti
- USF Silvia Regina
- USF Jardim Presidente
- USF Coronel Antonino
- USF Jockey Club
- USF Oliveira
- USF São Conrado
- USF Vila Cox
- USF Jardim Aeroporto
- USF Itamaracá
- USF Cristo Redentor
- USF Estrela Dalva
- USF Los Angeles
- USF Macaúbas
- USF Jardim Centenário
- USF Moreninhas
- USF Nova Lima
- USF Azaléia
- USF Sírio Libanês
- USF Botafogo
- USF Vila Fernanda
- USF Zé Pereira
Mulheres interessadas em realizar o procedimento devem procurar a unidade de referência e agendar uma consulta com médico ou enfermeiro para avaliação.
Dourados é a segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, com 260.640 habitantes. Está localizada no sul do Estado, a 250 quilômetros de Campo Grande.
DIU
DIU é considerado um método contraceptivo reversível, de longa duração e com alta eficácia (99%), inserido em mulheres. Previne gestações não planejadas, inclusive na adolescência.
Existem dois tipos principais:
DIU de cobre: não hormonal e age impedindo a movimentação e fertilização dos espermatozoides, durando até 10 anos
DIU hormonal: libera levonorgestrel para tornar o muco cervical mais espesso e o ambiente uterino tóxico para os espermatozoides, durando entre 3 e 8 anos
Na rede particular, um DIU custa entre R$ 150 e R$ 500. Mas, em várias cidades do Brasil é possível adquiri-lo gratuitamente.