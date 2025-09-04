Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Saúde

Dourados é a 9ª cidade do país com maior número de inserção de DIU

Na segunda maior cidade do Estado, 516 DIUs foram colocados em mulheres

Naiara Camargo

Naiara Camargo

04/09/2025 - 14h35
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Dourados (MS) ocupa o 9° lugar no ranking nacional em número absoluto de inserções de Dispositivos Intrauterinos (DIU), entre janeiro e julho de 2025, de acordo com levantamento do Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica (SISAB).

Além disso, Dourados é o município do Brasil que mais inseriu DIU em mulheres em idade fértil.

Dados apontam que 516 DIUs foram colocados em mulheres. Este número contempla 0,74% das 69.144 mulheres em idade fértil residentes no município.

Dourados está à frente do Rio de Janeiro (0,52%), Brasília (0,47%) e Florianópolis (0,37%).

De acordo com a gerente da Rede Alyne (estratégia nacional do Ministério da Saúde focada em qualificar a atenção à saúde materna e infantil), Mariana Faria, 79% das inserções de DIU realizadas na Atenção Primária em Dourados foram feitas por enfermeiros.

A Secretaria Municipal de Saúde de Dourados disponibiliza, gratuitamente, à mulheres, inserção de DIU hormonal, não hormonal e o implante subdérmico de etonogestrel em 17 Unidades Básicas de Saúde e no Centro de Atendimento à Mulher (CAM).

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau) também disponibiliza gratuitamente DIU de cobre em 26 Unidades de Saúde da Família (USFs):

  • USF 26 de Agosto 
  •  USF Dona Neta 
  •  USF Dr. Antônio Pereira (Guanandi) 
  •  USF Popular 
  •  USF Buriti 
  •  USF Silvia Regina 
  •  USF Jardim Presidente 
  •  USF Coronel Antonino 
  •  USF Jockey Club 
  •  USF Oliveira 
  •  USF São Conrado 
  •  USF Vila Cox 
  •  USF Jardim Aeroporto 
  •  USF Itamaracá 
  •  USF Cristo Redentor 
  •  USF Estrela Dalva 
  •  USF Los Angeles 
  •  USF Macaúbas 
  •  USF Jardim Centenário 
  •  USF Moreninhas 
  •  USF Nova Lima 
  •  USF Azaléia 
  •  USF Sírio Libanês 
  •  USF Botafogo  
  •  USF Vila Fernanda 
  •  USF Zé Pereira

Mulheres interessadas em realizar o procedimento devem procurar a unidade de referência e agendar uma consulta com médico ou enfermeiro para avaliação.

Dourados é a segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, com 260.640 habitantes. Está localizada no sul do Estado, a 250 quilômetros de Campo Grande.

DIU

DIU é considerado um método contraceptivo reversível, de longa duração e com alta eficácia (99%), inserido em mulheres. Previne gestações não planejadas, inclusive na adolescência.

Existem dois tipos principais:

DIU de cobre: não hormonal e age impedindo a movimentação e fertilização dos espermatozoides, durando até 10 anos

DIU hormonal: libera levonorgestrel para tornar o muco cervical mais espesso e o ambiente uterino tóxico para os espermatozoides, durando entre 3 e 8 anos

Na rede particular, um DIU custa entre R$ 150 e R$ 500. Mas, em várias cidades do Brasil é possível adquiri-lo gratuitamente.

31° Grito dos excluídos

Manifestação de esquerda acontece paralela ao desfile de 7 de setembro

Em Campo Grande, a concentração será às 8h na Rua 13 de Maio com a Dom Aquino

04/09/2025 14h45

Compartilhar
31° Grito dos Excluídos acontece no 7 de setembro

31° Grito dos Excluídos acontece no 7 de setembro Marcelo Victor/Correio do Estado

Continue Lendo...

O ato nacional “Povo Independente é Povo Soberano” organizado pelo Partido dos Trabalhadores (PT) acontece neste dia 7 de setembro em paralelo às celebrações ao Dia da Independência e aos atos bolsonaristas. 

Manifestação da esquerda brasileira, o “31° Grito dos Excluídos é voltado a defender os “interesses nacionais das ameaças à soberania e fortalecer a democracia”. 

Juntamente com o Partido, o movimento é uma união entre as Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, centrais sindicais, União Nacional dos Estudantes, partidos progressistas, representações religiosas e movimentos sociais. 

“Vamos mobilizar para o 7 de setembro para que a gente possa levar para as ruas a nossa manifestação de construção de um Brasil soberano, de um Brasil que pertença ao povo brasileiro e de um Brasil mais justo e igualitário”, afirmou o presidente nacional do PT, Edinho Silva. 

Em Campo Grande, a manifestação acontecerá a partir das 8 horas, no cruzamento da rua 13 de Maio com a Rua Dom Aquino. 

“Vamos mostrar para o país que nós somos contra os golpistas, a favor da taxação dos super ricos, contra a escala 6x1 e queremos Bolsonaro na cadeia”, ressaltou o presidente do Diretório Municipal do PT Campo Grande, Agamenón do Prado. 

Além de Campo Grande, outras capitais participam do movimento, como Maceió, Manaus, Salvador, Fortaleza, Brasília, Espírito Santo, Belo Horizonte, Recife, Teresina, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Natal, Boa Vista, Florianópolis, São Paulo e outras cidades do interior. 

ACUSAÇÕES

As manifestações acontecem em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, pelas acusações de organização criminosa, tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado, que pode levar a uma pena de 43 anos de reclusão e inelegibilidade de Bolsonaro. 

Para o presidente estadual do PT, o deputado Vander Loubet, o julgamento do ex-presidente está seguindo todo o rito jurídico necessário e que não deve atrapalhar as eleições gerais do próximo ano. 

“Ele está tendo direito a um julgamento imparcial e baseado em provas, coisa que o presidente Lula não teve, pois o ex-juiz Sérgio Moro estava em conluio com setores do MPF [Ministério Público Federal], manipulando e direcionando todo o processo que fez com que Lula fosse preso, Bolsonaro fosse eleito e ele [Moro] se tornasse ministro da Justiça”, afirmou ao Correio do Estado, relembrando que Bolsonaro já está inelegível por conta de outras ações, então “a prisão - ou não - dele não deve afetar aqui o que está se desenhando para 2026”. 

JULGAMENTO BOLSONARO

Ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, será julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, nos dias:

  • 2 de setembro (9h às 12h e 14h às 19h )
  • 3 de setembro (9h às 12h)
  • 9 de setembro (9h às 12h e 14h às 19h)
  • 10 de setembro (9h às 12h)
  • 12 de setembro (9h às 12h e 14h às 19h)

QUEM SÃO OS RÉUS?

  • Jair Bolsonaro: ex-presidente, apontado como líder do esquema.
  • Generais do Exército: Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira.
  • Ex-ministros: Anderson Torres (Justiça), almirante Almir Garner (Marinha), Alexandre Ramagem (Abin) e tenente-coronel do Exército Mauro Cid (ajudante de ordem).

OS JUÍZES

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF): Alexandre de Moraes (relator), Cristiano Zanin (presidente), Flávio Dino, Luiz Fux e Cármen Lúcia.

ATENÇÃO

Qualquer ministro pode pedir vista (mais tempo para análise), suspendendo o julgamento por até 90 dias. A condenação não leva à prisão imediata por causa da possibilidade de recurso.

*Colaborou Naiara Camargo

Independência do Brasil

Comércio pode abrir no feriado de 7 de setembro em Campo Grande

Ficou acordado, durante a Convenção Coletiva de Trabalho, que a abertura é facultativa e que os empresários que optarem por abrir o comércio terão de cumprir as normas estabelecidas

04/09/2025 13h15

Compartilhar

Crédito: Marcelo Victor / Correio do Estado

Continue Lendo...

Após decisão tomada durante a Convenção Coletiva de Trabalho, com o Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande (Sindivarejo), ficou estabelecido que o comércio pode funcionar no feriado de domingo (7), da Independência do Brasil, em Campo Grande.

Entretanto, a decisão acordada na convenção determinou que o empresário deve cumprir algumas normas. O gerente sindical da Fecomércio-MS, Fernando Camilo, explicou que aqueles que optarem por abrir no feriado terão de compensar o trabalhador com uma folga.

A folga deve ser concedida na semana seguinte ou em até 15 dias.

“As empresas também devem informar, com antecedência mínima de cinco dias, ao sindicato laboral, por escrito, e efetuar o pagamento de R$ 24,00 por empregado. Além disso, os empregados contribuintes ao sindicato laboral, por cada dia trabalhado, farão jus a uma indenização equivalente a 7% do valor do piso salarial, que deverá ser paga até o final do expediente”, explica.

Expediente

A jornada de trabalho será das 9h às 18h, com intervalo de 1 hora. As únicas que ficaram de fora são as lojas em shopping centers.

“As empresas que estão nos condomínios comerciais anexos aos supermercados e hipermercados acompanham o horário de fechamento desses estabelecimentos, ressalvado o limite de jornada e as escalas indicadas”, diz Camilo.

Fernando Camilo lembra, ainda, que a Convenção Coletiva estabelece o funcionamento facultativo do comércio nos seguintes feriados deste ano, na Capital:

  • 11 de outubro
  • 12 de outubro
  • 15 de novembro

Desfile em Campo Grande

Menos de 15 dias depois da última festança em Campo Grande, o próximo domingo também será de grande celebração na Capital com o desfile em comemoração ao Dia da Independência do Brasil

Neste ano, serão 18 instituições participantes e aproximadamente 4 mil integrantes, entre escolas, Forças Armadas e forças de segurança pública. A celebração terá início às 8h45 ao longo da Rua 13 de Maio, em Campo Grande. 

Durante a solenidade, um momento muito especial faz parte da programação: os estudantes Maria Eduarda dos Santos (EE Cívico-Militar Marçal de Souza Tupã), Danilo Esteban Mas Lopes (EE Cívico-Militar Alberto Elpídio Ferreira Dias) e Talys Matteus Correa Meurer (Colégio Militar de Campo Grande) participarão do acendimento da Pira da Pátria, que simboliza o patriotismo e o espírito de união nacional. 

Para que o dia seja tranquilo e sem intercorrências, o Governo do Estado divulgou algumas orientações para os espectadores do desfile: 

Água

Para curtir a festa desde cedo, a organização recomenda que o público chegue cedo para garantir um bom lugar e que use roupas leves, bonés, protetor solar e que não esqueça a garrafa de água. 

Para ajudar na hidratação, três pontos de bebedouro estarão disponíveis ao longo da Rua 13 de Maio na esquina com a Dom Aquino, no cruzamento com a Barão do Rio Branco e no trecho entre a Afonso Pena e a 15 de Novembro. 

Trânsito

O trânsito no Centro passará por mudanças e as interdições começam já no sábado, às 15h, para montagem das estruturas. Atenção aos bloqueios na Avenida Afonso Pena com a Avenida Calógeras, com a 14 de Julho e com a Rui Barbosa; e na Rua 13 de Maio com a Dom Aquino e com a Barão do Rio Branco.

No domingo, a partir das 5 horas, os bloqueios se estendem pelos seguintes trechos:

  • R.  14 de Julho x R. Eça de Queiroz
  • R.  14 de Julho x Tv. Guia Lopes
  • R.  14 de Julho x Tv. Cel. Mario Peixoto
  • R.  14 de Julho x Tv. Camões
  • R.  14 de Julho x Tv. Cel Edgard Gomes
  • R.  14 de Julho x R. Gal Melo
  • R.  13 de Maio x Av. Mato Grosso
  • Av. Mato Grosso x Av. Calógeras
  • Av. Mato Grosso x R. Rui Barbosa
  • Av. Calógeras x R. Antonio Maria Coelho
  • R. 14 de Julho x R. Maracaju
  • R. 14 de Julho x R. Mal. C. M. Rondon
  • R. 14 de Julho x R. Barão do Rio Branco
  • R. 14 de Julho x Av. Fernando C. da Costa
  • R. 13 de Maio x Av. Fernando C. da Costa
  • Av. Calógeras x R. Sete de Setembro
  • Av. Calógeras x R. 26 de Agosto
  • R. Rui Barbosa x Av. Fernando C. da Costa
  • R. Rui Barbosa x R. 15 de Novembro
  • R. Rui Barbosa x R. Dom Aquino
  • R. Rui Barbosa x R. Maracaju
  • R. Rui Barbosa x Av. Mato Grosso.

A Agência de Trânsito (Agetran) orienta os motoristas que usem rotas alternativas, como a Rua Eça de Queiroz, Avenida Ernesto Geisel e Avenida Fernando Corrêa da Costa no sentido centro/bairro. 

** Colaborou Karina Varjão

Assine o Correio do Estado

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Da cadeia, "chefão do tráfico" conseguiu empréstimo bancário milionário
descontrole

/ 3 dias

Da cadeia, "chefão do tráfico" conseguiu empréstimo bancário milionário

2

STJ livra Banco do Brasil de pagar "Mega-Sena" a filhos de desembargador
Mato Grosso do Sul

/ 3 dias

STJ livra Banco do Brasil de pagar "Mega-Sena" a filhos de desembargador

3

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 282, quarta-feira (03/09)
loteria

/ 21 horas

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 282, quarta-feira (03/09)

4

Açougue que produzia linguiça em sala sem refrigeração é interditado
Risco para consumo

/ 1 dia

Açougue que produzia linguiça em sala sem refrigeração é interditado

5

Frente fria coloca MS em zona de perigo para queda de temperatura e tempestade
Previsão

/ 1 dia

Frente fria coloca MS em zona de perigo para queda de temperatura e tempestade

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Exclusivo para assinantes

/ 16 horas

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 2 dias

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 6 dias

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS