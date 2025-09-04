Dourados é a 9ª cidade do país com maior número de inserção de DIU

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Dourados (MS) ocupa o 9° lugar no ranking nacional em número absoluto de inserções de Dispositivos Intrauterinos (DIU), entre janeiro e julho de 2025, de acordo com levantamento do Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica (SISAB).

Além disso, Dourados é o município do Brasil que mais inseriu DIU em mulheres em idade fértil.

Dados apontam que 516 DIUs foram colocados em mulheres. Este número contempla 0,74% das 69.144 mulheres em idade fértil residentes no município.

Dourados está à frente do Rio de Janeiro (0,52%), Brasília (0,47%) e Florianópolis (0,37%).

De acordo com a gerente da Rede Alyne (estratégia nacional do Ministério da Saúde focada em qualificar a atenção à saúde materna e infantil), Mariana Faria, 79% das inserções de DIU realizadas na Atenção Primária em Dourados foram feitas por enfermeiros.

A Secretaria Municipal de Saúde de Dourados disponibiliza, gratuitamente, à mulheres, inserção de DIU hormonal, não hormonal e o implante subdérmico de etonogestrel em 17 Unidades Básicas de Saúde e no Centro de Atendimento à Mulher (CAM).

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau) também disponibiliza gratuitamente DIU de cobre em 26 Unidades de Saúde da Família (USFs):

USF 26 de Agosto

USF Dona Neta

USF Dr. Antônio Pereira (Guanandi)

USF Popular

USF Buriti

USF Silvia Regina

USF Jardim Presidente

USF Coronel Antonino

USF Jockey Club

USF Oliveira

USF São Conrado

USF Vila Cox

USF Jardim Aeroporto

USF Itamaracá

USF Cristo Redentor

USF Estrela Dalva

USF Los Angeles

USF Macaúbas

USF Jardim Centenário

USF Moreninhas

USF Nova Lima

USF Azaléia

USF Sírio Libanês

USF Botafogo

USF Vila Fernanda

USF Zé Pereira

Mulheres interessadas em realizar o procedimento devem procurar a unidade de referência e agendar uma consulta com médico ou enfermeiro para avaliação.

Dourados é a segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, com 260.640 habitantes. Está localizada no sul do Estado, a 250 quilômetros de Campo Grande.

DIU

DIU é considerado um método contraceptivo reversível, de longa duração e com alta eficácia (99%), inserido em mulheres. Previne gestações não planejadas, inclusive na adolescência.

Existem dois tipos principais:

DIU de cobre: não hormonal e age impedindo a movimentação e fertilização dos espermatozoides, durando até 10 anos

DIU hormonal: libera levonorgestrel para tornar o muco cervical mais espesso e o ambiente uterino tóxico para os espermatozoides, durando entre 3 e 8 anos

Na rede particular, um DIU custa entre R$ 150 e R$ 500. Mas, em várias cidades do Brasil é possível adquiri-lo gratuitamente.