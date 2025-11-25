Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAARAPÓ (MS)

Duas crianças morrem afogadas em represa no sul de MS

Ambos ficaram mais de uma hora submersos e morreram antes mesmo da chegada do socorro

Naiara Camargo

Naiara Camargo

25/11/2025 - 10h10
Duas crianças, identificadas como U.M.R.G., de 11 anos e A.S.B., de 15 anos, morreram afogadas na tarde desta segunda-feira (24), em uma represa localizada na Aldeia Te"Yikuê, em Caarapó, município situado a 274 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pela mídia local, as crianças estavam se refrescando no local, com um grupo de colegas, quando se afogaram.

Após uma hora submersos, eles foram localizados dentro d'água e resgatados por populares. O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) foi acionado, mas, ambos faleceram antes mesmo da chegada do socorro.

Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local para isolar a área, fazer os levantamentos do afogamento e realizar a perícia, respectivamente.

* Com informações de Caarapó News

CUIDADOS

De acordo com o Corpo de Bombeiros, dezenas de atitudes podem evitar tragédias em banhos de mar, rio, piscina, cachoeira, córregos, riachos e lagoas. Veja:

  • Procure um local conhecido por você ou por outra pessoa, desde que ela o acompanhe
  • Não ultrapasse faixas e placas de avisos
  • Não entre em locais onde há avisos de perigo de morte ou em águas poluídas
  • Não tente salvar uma pessoa afogada, caso não saiba nadar, sempre acione o Corpo de Bombeiros
  • Procure sempre local onde existe a presença de guarda-vidas, ou o Corpo de Bombeiros
  • Evite nadar sozinho
  • Não tome bebida alcoólica antes de entrar na água
  • Não se afaste da margem
  • Nade longe de pedras e estacas
  • Não salte de locais elevados para dentro da água
  • Prefira lançar flutuadores para salvar pessoas ao invés da ação corpo a corpo
  • Identifique nas proximidades a existência do salva-vidas e permaneça próximo a ele
  • Evite brincadeiras de mau gosto, como caldos, trotes, saltos e de empurrar
  • Acate as orientações dos Bombeiros ou dos Salva-vidas
  • Não abuse se aventurando perigosamente
  • Não deixe as crianças sozinhas em meios aquosos
  • Não deixe brinquedos ou materiais dentro da piscina, pois atraem a atenção de crianças
  • Não deixe baldes ou bacias com água ao alcance de crianças e sempre deixe a tampa da privada fechada
  • Obedeça sinalizações próximos à margem de rios
  • Mantenha a calma e o pulmão sempre cheio de ar, pois ele funcionará como uma boia
  • Caso esteja em um rio, tentar jogar as pernas para frente, de forma a proteger a cabeça
  • Mantenha calma: a própria correnteza do rio, em algum momento, o levará até a margem
  • Tente agarrar algum galho de árvore que esteja flutuando
  • Evite navegar com carga em excesso
  • Só entre na embarcação usando coletes salva-vidas
  • Somente conduza embarcações se for habilitado para tal

PRIMEIROS SOCORROS

Se ver alguém se afogando, tome as seguintes atitudes:

  • Chame ajuda via 193 (Corpo de Bombeiros)
  • Remova a vítima da água com segurnaça
  • posicione a vítima de costas
  • Limpe a boca e nariz
  • Faça respiração boca a boca (RCP)
  • Massageie o coração (se necessário)

MATO GROSSO DO SUL

PRF encontra caminhão com mais de 100kg de cocaína escondida na BR-158

Substâncias foram localizadas em um compartimento oculto na cabine do caminhão, em meio a um aumento das apreensões em 2025 e indicando que o crime ainda usa dos populares "mocós"

25/11/2025 12h12

Apreensão feita em trecho sul-mato-grossense da BR-158. 

Apreensão feita em trecho sul-mato-grossense da BR-158.  Reprodução/PRF

Distante aproximadamente 363 quilômetros de Campo Grande, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizaram um carregamento com mais de cem quilos de cocaína, apreensão feita em trecho sul-mato-grossense da BR-158. 

Conforme divulgado pela PRF, ao abordarem o caminhão no trecho mais próximo ao município de Brasilândia, os agentes puderam identificar na fiscalização que esse condutor em questão sequer possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 

Viajando de caminhão acompanhado de quem seria sua mãe, o veículo desse condutor acabou vistoriado pelos policiais rodoviários federais, que localizaram aproximadamente 160 quilos de cocaína escondidos em um compartimento oculto na cabine do caminhão. 

Após pesagem, as substâncias totalizaram: 

  • 99,4 quilos de pasta base e
  • 61,3 quilos de cloridrato de cocaína

As duas pessoas abordadas foram encaminhadas, juntas das substâncias e do caminhão, até a unidade da Polícia Civil no município de Brasilândia. 

Aumento de apreensões

Até o fim de junho deste ano, Mato Grosso do Sul havia registrado um aumento de 50% no volume de cocaína apreendida em rodovias federais que cortam o Estado, conforme dados compilados pela PRF em balanço semestral, sendo 8,3 toneladas totais nesse período em 2025. 

Menos de uma semana após a divulgação desses dados, MS anotou a apreensão da maior carga de cocaína do ano até então, cerca de 1,1 tonelada, quantidade das chamadas "drogas de consórcio" com foco em alimentar o tráfico internacional e interestadual de substâncias ilícitas.

Antes desse carregamento, duas outras cargas figuraram como as "maiores apreensões do ano" até então em 2025 no Mato Grosso do Sul, anotadas nos meses de abril e maio. 

Aqui, cabe destacar que, diferente da ação desta sexta-feira (11) que foi executada pela PF, ambos os casos citados a seguir tratam-se de apreensões feitas pela Polícia Rodoviária Federal em trechos de BR.

Por ordem cronológica, o primeiro sinal de "maior apreensão do ano" apareceu em 1° de abril, com 673,5 quilos de cocaína encontrados em uma carreta carregada de soja, conduzida por um morador de Ponta Porã em trecho.

Esse homem envolvido com o tráfico de drogas teve seu carregamento aprendido no município de Alto Paraíso, distante cerca de 95 quilômetros de Naviraí, que faz divisa com o estado sulista do Paraná. 

Depois disso, em fiscalização na BR-262, em Miranda, a PRF abordou um caminhão transportando ferro gusa em 26 de maio, onde foram encontrados 675,9 kg de cocaína, sendo 524,8 Kg de cloridrato e 151,1 Kg de pasta base.

Esse carregamento em questão foi investigado graças às suspeitas levantadas, uma vez que o motorista preso na ocasião apresentou divergências entre as informações repassadas e a nota fiscal da carga. 

O homem ainda transportava mais 10,4 Kg de haxixe, sendo preso sem dar informações sobre a origem ou destino das drogas.

Mocós de pó

Apreensões recentes deste 2025 revelam que o crime organizado ainda se vale de algumas práticas antigas, como o uso dos populares "mocós", como são chamados os esconderijos feitos em veículos que acomodam as substâncias a serem distribuídas ao tráfico.  

Somente neste ano, num intervalo de 30 dias, carregamentos foram localizados ocultos das mais diversas formas, entre cargas de ossos, minério e até entre produtos de limpeza.

Em 12 de fevereiro, por exemplo, 120 kg de cocaína foram apreendidos na BR-262, droga essa que estava fracionada e escondida entre cargas de ossos, armazenadas em tambor plástico com capacidade para armazenar até 200 litros 

Outra carga interceptada na BR-262, menos de dez dias depois, também tentava passar substâncias entorpecentes entre carregamento lícitos, sendo 391 kg de cocaína e 247 Kg de maconha localizados nessa ocasião em um bitrem, que transportava minério de ferro

Como se não bastasse, até mesmo uma carga de produtos de limpeza foi usada para tentar camuflar um carregamento de cocaína que, segundo a Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), foi avaliado em R$ 15 milhões após apreensão feita em após o início de março. 

 

ônibus

Vale do Consórcio Guaicurus está atrasado de novo e motoristas cogitam paralisação

Salário deve ser depositado todo dia 20 de cada mês, mas, até hoje (25), ainda não caiu na conta dos funcionários

25/11/2025 12h00

Transporte coletivo de Campo Grande na Praça Ary Coellho, localizada na avenida 13 de Maio

Transporte coletivo de Campo Grande na Praça Ary Coellho, localizada na avenida 13 de Maio Gerson Oliveira

O vale de funcionários do Consórcio Guaicurus está atrasado neste mês de novembro de 2025. O atraso ocorre mais uma vez e pelo segundo mês consecutivo.

A remuneração deve ser paga até dia 20 de cada mês, porém, em novembro, esta data caiu em um feriadão de quatro dias: feriado nacional de Consciência Negra na quinta-feira (20) e ponto facultativo na sexta-feira (21), seguidos de um fim de semana: sábado (22) e domingo (23).

Portanto, a expectativa era de que o valor fosse depositado na conta dos motoristas na segunda-feira (24), mas, não foi o que aconteceu. Além disso, a primeira parcela do 13º salário deve ser paga até sexta-feira (28).

Ao Correio do Estado, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande (STTCU-CG), Demétrio Freitas, afirmou que se o vale não for pago nas próximas 24 horas, há risco de paralisação dos ônibus.

“O Sindicato se reuniu com o Consórcio, que solicitou para aguardar [o pagamento] até hoje (25.11). Em relação ao 13º, o Consórcio tem até sexta. Na verdade, nós estamos preocupados primeiro com o vale que não foi pago. O 13º tem até sexta-feira para acontecer. Então a nossa pressão em cima do Consórcio agora é para receber primeiro o vale”, explicou Demétrio à reportagem.

Caso o vale e/ou o 13º não sejam pagos, os motoristas cogitam nova paralisação das atividades e Campo Grande pode ficar temporariamente sem ônibus pelo segundo mês consecutivo.

A reportagem procurou a assessoria de imprensa do Consórcio Guaicurus para saber quando o Vale será depositado e se o décimo terceiro está garantido, mas, até o fechamento desta reportagem, não foi respondida. O espaço segue aberto para resposta. 

PARALISAÇÃO

Em 22 de outubro de 2025, quarta-feira, Campo Grande amanheceu sem ônibus, com terminais fechados e pontos vazios.

Os motoristas do transporte coletivo paralisaram atividades por duas horas, das 4h30min às 6h30min, o que refletiu em atrasos o dia todo.

O fato pegou usuários de surpresa, que acordaram para ir trabalhar e não tinham meio de locomoção.

A paralisação aconteceu pelo mesmo motivo: atraso no pagamento do vale de aproximadamente mil motoristas.

A remuneração só foi cair na conta dos motoristas em 25 de outubro, cinco dias após a data limite.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, o atraso o ocorreu pela falta de pagamento de R$ 9 milhões, sendo R$ 6 milhões do Governo de MS e R$ 3 milhões da Prefeitura de Campo Grande, ao Consórcio Guiacurus.

O Goverdo do Estado estava com o dinheiro disponível em caixa, mas não conseguiu repassá-lo à prefeitura porque a administração municipal deixou de emitir uma certidão, que é exigida para que o convênio seja cumprido. 

Em nota enviada à imprensa em 22 de outubro de 2025, a Prefeitura afirmou que está em dia com o pagamento ao Consórcio Guaicurus. 

"A Prefeitura de Campo Grande informa que está rigorosamente em dia com todas as suas obrigações de pagamento junto ao Consórcio Guaicurus. É importante destacar que o financiamento do transporte coletivo urbano envolve também outros entes públicos e a própria sociedade, por meio da tarifa paga pelos usuários.

No que compete ao Município, todos os compromissos estão sendo cumpridos. A administração mantém diálogo constante com o Consórcio para buscar as melhores soluções e assegurar a continuidade e a qualidade do serviço, evitando prejuízos à população".

A expectativa é que o pagamento seja feito até quarta-feira (26), para que não aconteça paralisação. 

