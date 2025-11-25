Duas crianças morrem afogadas em represa no sul de MS

Duas crianças, identificadas como U.M.R.G., de 11 anos e A.S.B., de 15 anos, morreram afogadas na tarde desta segunda-feira (24), em uma represa localizada na Aldeia Te"Yikuê, em Caarapó, município situado a 274 quilômetros de Campo Grande.
Conforme apurado pela mídia local, as crianças estavam se refrescando no local, com um grupo de colegas, quando se afogaram.
Após uma hora submersos, eles foram localizados dentro d'água e resgatados por populares. O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) foi acionado, mas, ambos faleceram antes mesmo da chegada do socorro.
Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local para isolar a área, fazer os levantamentos do afogamento e realizar a perícia, respectivamente.
* Com informações de Caarapó News
CUIDADOS
De acordo com o Corpo de Bombeiros, dezenas de atitudes podem evitar tragédias em banhos de mar, rio, piscina, cachoeira, córregos, riachos e lagoas. Veja:
- Procure um local conhecido por você ou por outra pessoa, desde que ela o acompanhe
- Não ultrapasse faixas e placas de avisos
- Não entre em locais onde há avisos de perigo de morte ou em águas poluídas
- Não tente salvar uma pessoa afogada, caso não saiba nadar, sempre acione o Corpo de Bombeiros
- Procure sempre local onde existe a presença de guarda-vidas, ou o Corpo de Bombeiros
- Evite nadar sozinho
- Não tome bebida alcoólica antes de entrar na água
- Não se afaste da margem
- Nade longe de pedras e estacas
- Não salte de locais elevados para dentro da água
- Prefira lançar flutuadores para salvar pessoas ao invés da ação corpo a corpo
- Identifique nas proximidades a existência do salva-vidas e permaneça próximo a ele
- Evite brincadeiras de mau gosto, como caldos, trotes, saltos e de empurrar
- Acate as orientações dos Bombeiros ou dos Salva-vidas
- Não abuse se aventurando perigosamente
- Não deixe as crianças sozinhas em meios aquosos
- Não deixe brinquedos ou materiais dentro da piscina, pois atraem a atenção de crianças
- Não deixe baldes ou bacias com água ao alcance de crianças e sempre deixe a tampa da privada fechada
- Obedeça sinalizações próximos à margem de rios
- Mantenha a calma e o pulmão sempre cheio de ar, pois ele funcionará como uma boia
- Caso esteja em um rio, tentar jogar as pernas para frente, de forma a proteger a cabeça
- Mantenha calma: a própria correnteza do rio, em algum momento, o levará até a margem
- Tente agarrar algum galho de árvore que esteja flutuando
- Evite navegar com carga em excesso
- Só entre na embarcação usando coletes salva-vidas
- Somente conduza embarcações se for habilitado para tal
PRIMEIROS SOCORROS
Se ver alguém se afogando, tome as seguintes atitudes:
- Chame ajuda via 193 (Corpo de Bombeiros)
- Remova a vítima da água com segurnaça
- posicione a vítima de costas
- Limpe a boca e nariz
- Faça respiração boca a boca (RCP)
- Massageie o coração (se necessário)