Cidades

FURTO

Dupla é presa por desviar 90 caixas de cerveja de distribuidora, em Campo Grande

Ambos trabalhavam para a empresa, que notou a falta do carregamento na validação mensal

João Pedro Flores

29/09/2025 - 19h30
Nesta segunda-feira (29), a Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco e Resgate a Assaltos e Sequestros (GARRAS), prendeu dois homens suspeitos de furtarem 90 caixas de cerveja da empresa Rotele Distribuidora de Bebidas, distribuidora oficial da Skol em Campo Grande. 

Ao todo, a dupla desviou 90 caixas, cada uma com 23 garrafas de 300 ml. De acordo com o Boletim de Ocorrência, durante o carregamento do caminhão, o motorista e seu ajudante colocaram, de forma equivocada, um palete com a quantidade exorbitante.

Após a realização do processo de validação mensal, a distribuidora constatou a falta do referido carregamento. Ao verificar as imagens do caminhão, identificou o transporte das bebidas sendo desviadas pelos funcionários.

Inicialmente, os suspeitos negaram o fato, porém, depois um dos autores assumiu ter ficado com 45 caixas de cerveja, entregando-as posteriormente à empresa. O outro admitiu ter vendido sua parte a um terceiro envolvido, pelo valor total de R$ 3 mil, pagos em duas transações de R$ 1,5 mil. 

O terceiro envolvido revendeu as bebidas em sua conveniência, no bairro Vila Nascer. Com ele, foram localizadas apenas dez caixas de cerveja. A dupla presa foi enquadrada nos crimes de furto qualificado com abuso de confiança e receptação qualificada. 

Cidades

BR-163: acidente fatal mantém congestionamento por 8km em viaduto de Campo Grande

Travamento foi provocado por colisão entre duas carretas no início da tarde desta segunda-feira

29/09/2025 18h12

Congestionamento persiste após 4 horas do acidente

Congestionamento persiste após 4 horas do acidente Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

O congestionamento ocasionado pela colisão que ocorreu no viaduto da BR-163, na saída para Três Lagoas, em Campo Grande,  nesta segunda-feira (29), já perdura por 8 km. Cerca de quatro horas após o grave acidente que provocou a morte de um caminhoneiro e deixou outro ferido, o trânsito segue lento na região.

O choque envolvendo duas carretas mantém congestionamento em 5 km no sentido norte (Cuiabá)e 3 km no sentido sul da rodovia, rumo Saõ Paulo. Em ambos os sentidos, há possibilidade de desvio cerca de 500 metros à frente do local do acidente. 

Às 17h, a pista continuava interdiata, e o tráfego pela BR-163 estava sendo realizado por meio das alças de acesso à BR-262 e a Avenida Ministro João Arinos. A operação deixa o trânsito lento para os que transitam por todas as vias citadas acima.

A colisão frontal aconteceu por volta das 13h20 e resultou em incêndio e explosão, deixando uma das cabines pendurada no viaduto.

Segundo o Corpo de Bombeiros, há suspeita da participação de um terceiro caminhão, hipótese que será investigada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela Polícia Civil.

A vítima fatal teria por volta de 67 anos e ao tentar desviar do  veículo que desrespeitou a sinalização de parada, existente na alça de acesso da rodovia, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com outra carreta.

Com o impacto, a cabine foi destruída e o motorista ficou preso às ferragens. A carreta do motorista morto já foi retirada da via. 

“Quando houve a colisão, a cabine foi deformada. Então a vítima não conseguiu sair. Ela ficou presa, ficou retida, às ferragens. E aí veio o fogo. De início, a gente não teve acesso ao corpo, porque estava prensado. Então logo a perícia libera e a gente vai fazer o afastamento das carretas”, explicou o Tenente Luan Luiz Rodrigues Nogueira, do Corpo de Bombeiros, responsável pela ocorrência.

Congestionamento persiste após 4 horas do acidente

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado 

As equipes controlaram as chamas e confirmaram que o condutor morreu carbonizado.

Após horas de trabalho, os bombeiros retiraram o corpo da vítima fatal que seguiu para passar por perícia e exames de DNA que irão ajudar na identificação.

O outro caminhoneiro, identificado como Miguel Foscarini, de 46 anos, que transportava ureia, foi socorrido consciente e orientado, com fratura no úmero (osso de um dos braços).

A carga se espalhou pela pista. As carretas envolvidas transportavam fertilizante e soja, que também ficaram espalhados na rodovia.

No local, equipes do Corpo de Bombeiros, da concessionária Motiva Pantanal, da PRF e da Polícia Militar, responsáveis pelo resgate, combateram às chamas, segurança viária e controlaram o fluxo de veículos da pista.

Nota da concessionária

Em comunicado, a Motiva Pantanal, concessionária responsável pela administração da BR-163, informou que suas equipes foram mobilizadas imediatamente após o acidente para auxiliar no atendimento às vítimas, no combate ao incêndio e na sinalização do trecho. A empresa reforçou que segue trabalhando em conjunto com as autoridades competentes para garantir a segurança dos usuários e a liberação da via o mais rápido possível.

Motorista da outra carreta, homem com cerca de 45 anos foi encaminhado à Santa Casa que, por restrição familiar, não deu mais detalhes sobre o estado de saúde do condutor. 

Educação

Adriane Lopes revoga decreto que retirava benefícios dos professores temporários

Após críticas sobre o decreto que retirava gratificações dos docentes, a prefeita voltou atrás e anunciou que irá reavaliar o piso salarial

29/09/2025 17h50

O corte afetava professores temporários que possuem especialização, mestrado e doutorado

O corte afetava professores temporários que possuem especialização, mestrado e doutorado Divulgação: Prefeitura de Campo Grande

Após reunião com a Comissão de Educação da Câmara e o Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP), nesta segunda-feira (29), a prefeita Adriane Lopes (PP) anunciou que irá revogar o decreto que corta as gratificações dos professores temporários, ligados à qualificação, como adicionais para especialização, mestrado e doutorado.

"Estamos revogando um decreto e construindo novos caminhos para o cumprimento do piso salarial dos professores na Capital", disse a prefeita.

Em nota, a ACP  reforça que a conquista é resultado direto do diálogo e da união entre os profissionais da educação, reafirmando a importância da luta coletiva em defesa dos direitos da classe trabalhadora.

O presidente da ACP, professor Gilvano Bronzoni, destaca: “Seguiremos atentos e atentas, e firmes na defesa da educação pública e na valorização de cada profissional da nossa rede pública de ensino”.

A comissão da Câmara é composta pelos vereadores Professor Juari, presidente, Professor Riverton, vice; e vereadores Ana Portela, Wilson Lands e Herculano Borges.

Decreto 

Na úlitma quinta-feira (25), foi publicado no Diário Oficial o decreto, o qual a prefeita aprovou a medida que regulamenta as aulas temporárias da Rede Municipal de Ensino (REME) e também a retirada dos benefícios ligados à qualificação dos professores temporários. Com isto, mestres e doutores teriam perda mensal de R$ 442 em relação ao que era praticado anteriormente.

Após esta ação, vereadores criticaram a decisão, argumentando que a decisão criava uma desigualdade entre os docentes efetivos e temporários.

Segundo a tabela do Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP), um professor concursado com 20 horas semanais PH2-A recebe R$ 4.425,53. Com a progressão por titulação, o valor pode chegar a R$ 5.752,98.

Diferentemente do servidor concursado, o contratado temporário tem vínculo por prazo determinado e, na maioria das vezes, não recebe direitos como 13º salário, férias remuneradas e o adicional de um terço de férias.

Nota da ACP

Vitória da Categoria: Decreto n°16.389 é revogado e assembleia é suspensa


A ACP (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública) informa à categoria que, em virtude do anúncio da revogação do Decreto nº 16.389, de 22 de setembro de 2025, feito pela Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), a Assembleia Geral Extraordinária convocada para esta segunda-feira (29) foi suspensa.

O decreto, que tratava da reorganização das aulas temporárias na REME (Rede Municipal de Ensino), gerou ampla mobilização da categoria e forte atuação da ACP junto à administração municipal.

Desde a publicação do texto, a ACP se posicionou contra o decreto e buscou alternativas junto ao Executivo, com o apoio da Comissão de Educação da Câmara Municipal, para garantir que não houvesse nenhum retrocesso ou perda de direitos para a categoria. 

Com a revogação oficializada, a Assembleia que seria realizada no Auditório da FETEMS foi cancelada, uma vez que o objetivo principal da convocação foi alcançado.

A ACP reforça que a conquista é resultado direto do diálogo e da união entre os profissionais da educação, reafirmando a importância da luta coletiva em defesa dos direitos da classe trabalhadora.

“Seguiremos atentos e atentas, e firmes na defesa da educação pública e na valorização de cada profissional da nossa rede pública de ensino”, destaca o presidente da ACP, professor Gilvano Bronzoni.

 

