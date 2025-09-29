Dupla é presa por desviar 90 caixas de cerveja de distribuidora, em Campo Grande

Cidades

Travamento foi provocado por colisão entre duas carretas no início da tarde desta segunda-feira

O congestionamento ocasionado pela colisão que ocorreu no viaduto da BR-163, na saída para Três Lagoas, em Campo Grande, nesta segunda-feira (29), já perdura por 8 km. Cerca de quatro horas após o grave acidente que provocou a morte de um caminhoneiro e deixou outro ferido, o trânsito segue lento na região.

O choque envolvendo duas carretas mantém congestionamento em 5 km no sentido norte (Cuiabá)e 3 km no sentido sul da rodovia, rumo Saõ Paulo. Em ambos os sentidos, há possibilidade de desvio cerca de 500 metros à frente do local do acidente.

Às 17h, a pista continuava interdiata, e o tráfego pela BR-163 estava sendo realizado por meio das alças de acesso à BR-262 e a Avenida Ministro João Arinos. A operação deixa o trânsito lento para os que transitam por todas as vias citadas acima.

A colisão frontal aconteceu por volta das 13h20 e resultou em incêndio e explosão, deixando uma das cabines pendurada no viaduto.

Segundo o Corpo de Bombeiros, há suspeita da participação de um terceiro caminhão, hipótese que será investigada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela Polícia Civil.

A vítima fatal teria por volta de 67 anos e ao tentar desviar do veículo que desrespeitou a sinalização de parada, existente na alça de acesso da rodovia, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com outra carreta.

Com o impacto, a cabine foi destruída e o motorista ficou preso às ferragens. A carreta do motorista morto já foi retirada da via.

“Quando houve a colisão, a cabine foi deformada. Então a vítima não conseguiu sair. Ela ficou presa, ficou retida, às ferragens. E aí veio o fogo. De início, a gente não teve acesso ao corpo, porque estava prensado. Então logo a perícia libera e a gente vai fazer o afastamento das carretas”, explicou o Tenente Luan Luiz Rodrigues Nogueira, do Corpo de Bombeiros, responsável pela ocorrência.

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

As equipes controlaram as chamas e confirmaram que o condutor morreu carbonizado.

Após horas de trabalho, os bombeiros retiraram o corpo da vítima fatal que seguiu para passar por perícia e exames de DNA que irão ajudar na identificação.

O outro caminhoneiro, identificado como Miguel Foscarini, de 46 anos, que transportava ureia, foi socorrido consciente e orientado, com fratura no úmero (osso de um dos braços).

A carga se espalhou pela pista. As carretas envolvidas transportavam fertilizante e soja, que também ficaram espalhados na rodovia.

No local, equipes do Corpo de Bombeiros, da concessionária Motiva Pantanal, da PRF e da Polícia Militar, responsáveis pelo resgate, combateram às chamas, segurança viária e controlaram o fluxo de veículos da pista.

Nota da concessionária

Em comunicado, a Motiva Pantanal, concessionária responsável pela administração da BR-163, informou que suas equipes foram mobilizadas imediatamente após o acidente para auxiliar no atendimento às vítimas, no combate ao incêndio e na sinalização do trecho. A empresa reforçou que segue trabalhando em conjunto com as autoridades competentes para garantir a segurança dos usuários e a liberação da via o mais rápido possível.

Motorista da outra carreta, homem com cerca de 45 anos foi encaminhado à Santa Casa que, por restrição familiar, não deu mais detalhes sobre o estado de saúde do condutor.

Assine o Correio do Estado