Casal sertanejo de MS embolsou R$ 420 mil em três meses consecutivos no interior

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Governo de Mato Grosso do Sul deu à dupla conterrânea, Maria Cecília e Rodolfo, o valor de R$ 420 mil somente neste ano, para realizar apresentações em festas comemorativas no interior do Estado. Com três shows ainda durante o primeiro semestre, o próximo é neste domingo em Cassilândia, a 434 quilômetros de Campo Grande.

Publicação do Diário Oficial do Estado (DOE) de hoje revelou que os cantores dos sucessos "Coisas Esotéricas", "Você de Volta", e "Lendas e Mistérios" irá retornar ao estado pela terceira vez no ano com a contratação realizada pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), todas no valor de R$ 140 mil.

A primeira contratação foi para uma apresentação de 1h30min, no dia 05 de março de 2026, no evento "Feira de Agricultura Familiar - Projeto Prospera MS", em Dourados, divulgado o valor pago em 11 de março no DOE.

O segundo show foi exatamente um mês depois, em 05 de abril, em comemoração ao aniversário da cidade de Inocência. A apresentação também teve 1h30min de duração e foi divulgado o pagamento do valor em 07 de abril.

Por enquanto, o último show marcado é para o próximo domingo (10), no " V Festival de Música Estudantil", na Praça Municipal. O evento inicia amanhã (08) e vai até o dia 10, em que terá a participação da dupla.

Recorrente

A dupla sertaneja tem histórico de apresentações frequentes em Mato Grosso do Sul bancadas por recursos públicos. Conforme publicado pelo Correio do Estado em outubro do ano passado, dentro de 5 meses o Governo pagou mais de R$ 1 milhão ao casal sertanejo.

Foram oito shows desde junho de 2025, em oito municípios diferentes. Anteriormente, em 2024 o valor fixo de contratação da dupla, independente do tamanho da cidade era de R$ 120 mil, a partir de agosto do ano passado, o valor fixo passou para R$ 140 mil, que foi pago para as três apresentações de 1h30min neste ano.

Com o valor de R$ 120 mil em 2024, a dupla faturou R$ 1,2 milhão por dez eventos que realizaram durante o ano. Todos bancados com recursos públicos estaduais.

Em apenas cinco meses de 2026, a dupla foi contratada pela Fundação de Cultura do Estado três vezes em meses consecutivos. Desde outubro de 2025 a maio de 2026, o Governo de MS já pagou a dupla R$ 1,68 milhão para o casal.