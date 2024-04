Durante a Expogrande, Governo do Estado anuncia criação de curso técnico de Agropecuária

A parceria permite que 30 estudantes do 1º ano do Ensino Médio participem do curso técnico que qualifica o estudante para o mercado de trabalho deste setor - Foto: Álvaro Rezende

Sob a ótica de educar e qualificar o cidadão, o Governo de Mato Grosso do Sul assinou um acordo durante a Expogrande de cooperação técnica com Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrisul) para a formação de um curso técnico em Agropecurária no Ensino Médio.

A parceria permite que 30 estudantes do 1º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Clarinda Mendes de Aquino, em Campo Grande, participem do curso técnico que qualifica o estudante para o mercado de trabalho deste setor.

"Assinamos um convênio para poder trazer a formação técnica agropecuária pra onde ela tem que estar. Cada vez vamos fazer mais disso com toda nossa formação profissional. São 200 mil alunos na rede estadual que devemos buscar que se saim não só em busca da universidade, mas já tenham formação técnica profissional", destaca o governador Eduardo Riedel no evento.

De acordo com informações do Governo do Estado, o convênio feito para a Secretaria de Estado de Educação (SED) vai destinar R$ 300 mil para aquisição de insumos das aulas, que totalizarão 1,2 mil horas ao final do curso. Serão liberados R$ 100 mil por ano pela gestão estadual, em um investimento que, dividido por aluno, chega a casa dos R$ 10 mil ao final dos três anos de qualificação.

Além do convênio na área da educação, o Governo de Mato Grosso do Sul também assinou junto à Acrisul outro convênio, relativo ao projeto de Eficiência Energética desenvolvida pela Agems (Agência Estadual de Regulação) em parceria com a Energisa MS.

PARCERIA COM O AGRO

A abertura da Expogrande aconteceu perante um público de autoridades regionais na noite de quinta-feira (4). No evento o governador frisou o avanço econômico do Estado e a parceria com o setor produtivo que possibilitou tal progresso.

A Expogrande evidencia, segundo o Governo do Estado, a constante colaboração entre o setor produtivo, em especial o agro, com o governo sul-mato-grossense. Riedel em seu discurso reforçou tal parceria e lembrou que o Executivo trabalho ao lado dos produtores para destravar inúmeras questões.

Riedel ainda friou a importância da chegada da celulose ao Estado, e informou que outros ciclos produtivos chegando podem ser também importantes, como é o caso dos grãos, cana-de-açúcar, biogás e pecuária, fora a recém desembarcada laranja, que se instalou em Sidrolândia.

"Logo vamos anunciar novos investimentos e, quando a gente olha todo esse conjunto, qual é o grande resultado dessas ações? Emprego e renda. É por isso que o Mato Grosso do Sul tem a terceira menor taxa de pobreza do Brasil. Tem a terceira menor taxa de desocupação do Brasil. E tem terceira maior renda média do nosso trabalhador", disse.

"Essa parceria será cada vez mais forte", concluiu o governador.