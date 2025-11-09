Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CORUMBÁ

Durante pesca, homem morre afogado no Rio Paraguai

Vítima estava sozinha e polícia investiga as circunstâncias do afogamento e busca identificar o homem, que estava sem documentos

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

09/11/2025 - 17h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Um homem, que ainda não foi identificado, morreu afogado no Rio Paraguai, em Corumbá, neste domingo (9). Ele pescava no local, quando houve o incidente.

De acordo com informações do site Diário Corumbaense, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 11h30, com a informação de que um homem que pescava no rio entrou na água e não retornou à superfície.

Equipes de busca e resgate aquático iniciaram as buscas tanto na superfície quanto em profundidade no rio. 

Durante a tarde, os mergulhadores encontraram o corpo da vítima em uma profundidade de quatro metros.

O rapaz estava sozinho e não portava documentos de identificação. Conforme informações, ele aparenta ter entre 40 a 50 anos, pele morena, cabelo grisalho e altura estimada entre 1,60 a 1,70 metro.

O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol)

As circunstâncias do afogamento serão apuradas pela Polícia Civil, que investiga o caso e também apura a identidade do homem.

Dicas de segurança

No período de fim de ano, especialmente a partir do próximo mês, comum aumentar a procura por balneários, rios, lagos e piscinas e o Corpo de Bombeiros orienta que a população tome alguns cuidados fundamentais para garantir a segurança.

Confira algumas orientações dos bombeiros para evitar afogamentos:

  • Crianças devem sempre estar sob a supervisão de um adulto.
  • Respeite às orientações e determinações dos guarda-vidas;
  • Não faça uso de bebidas alcoólicas antes ou durante a permanência na água;
  • Evite brincadeiras que coloquem a segurança em risco, tais como “briga de galo”, competições de segurar o fôlego (apneia), entre outras.
  • Evite mergulhos “de ponta” em locais que não possuam conhecimento sobre a profundidade e relevo subaquático.
  • Piscinas de clubes e condomínios devem possuir acessos restritos e placas com informações.

Em caso de afogamento, acione o Corpo de Bombeiros Militar pelo número 193.

Cidades

Cansativo, porém tranquilo, avaliam candidatos de MS sobre primeiro dia de Enem

Tema da redação pegou alguns de surpresa, mas maioria avaliou tema como fácil

09/11/2025 15h32

Compartilhar
Em MS, mais de 57 mil candidatos se inscreveram para o Enem 2025

Em MS, mais de 57 mil candidatos se inscreveram para o Enem 2025 Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

O primeiro dia das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi avaliado como cansativo e complexo por alguns candidatos de Mato Grosso do Sul, que começaram a deixar os locais de aplicação às 14h30 (de MS). Já o tema da redação surpreendeu a maioria, que esperava outros assuntos, mas que ainda assim acharam "tranquilo".

Os participantes precisaram dissertar sobre a “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”. Além da redação, foram aplicadas questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Os primeiros participantes começaram a deixar os locais de prova a partir das 14h30. Quem desejar sair com o caderno de questões deve esperar até às 17h30 para deixar a sala. 

Estudantes que fizeram a prova em Campo Grande afirmaram ao Correio do Estado que, sobre a redação, apostavam em outros mais em evidência, como meio ambiente, especialmente pela Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30) ser realizada este ano no Brasil, ou povos originários, entre outros.

Já a prova objetiva tem divergências, com alguns achando cansativa e complexa e outros acharam fácil, mas entre os ouvidos pela reportagem, foi quase unânime a opinião de que, mesmo difícil em alguns pontos, a prova foi tranquila.

O estudante Henrique Gayari, de 15 anos, fez a prova pela primeira vez como treineiro, que são os candidatos que fazem o Enem sem concluir o Ensino Médio, e avaliou a prova como cansativa.

"Eu acho o Enem uma prova mais psicológica, porque é muito texto, eu fiquei bem cansado mentalmente", disse, afirmando que acredita não ter se saído bem na parte objetiva.

Já sobre a redação, o estudante conseguiu desenvolver melhor o tema. "Eu acho que eu fui bem, consegui estudar o ano inteiro, eu fazia cursinho de redação e, no começo do ano, eu fiz uma que se referia aos idosos e consegui usar um pouco disso, alguns dados que eu já tinha em mente", comentou.

Maria Eduarda, 15 anos, também fez a prova como treineira e achou o tema da redação surpreende, porém, tranquilo.

"Eu acho que foi bem tranquilo o tema, meu pai é professor e me ajudou bastante, acho que foi bom o tema, mas pensava que seria meio ambiente", disse.

A estudante afirmou ainda que a preocupação maior é com relação ao próximo domingo, quando serão aplicadas as provas de exatas. "Eu acho que vai ser mais difícil", destacou.

O acadêmico Renato Augusto,18 anos, já cursa Direito e fez o Enem pela quarta vez. Ele também afirmou que as provas deste primeiro dia foram "bem tranquilas", mas foi pego de surpresa pelo tema da redação.

"Me pegou um pouco despreparado, porque eu acreditei que seria sobre os povos originários e desde o começo do ano eu venho estudando bastante sobre isso, então ser sobre os direitos dos idosos me pegou um pouco despreparado, mas acredito que fui bem".

Assim como Maria Eduarda, ele também está mais receoso com as provas de exatas. "Estou um pouco preocupado, porque não é meu forte, mas continuo mantendo os estudos com foco e muita perseverança", concluiu.

Kauan Levi, 17 anos, é de Jaraguari e veio para Campo Grande fazer a prova pela primeira vez, também como treineiro e se surpreendeu positivamente, pois esperava que o Exame fosse mais complexo.

"Foi tranquilo no meu ponto de vista, o povo sempre fala que a prova do Enem é aquelas coisas de difícil, mas eu não achei não", disse, acrescentando que o tema da redação também não o pegou de surpresa. "Tinha textos explicando e ajudou bastante".

Enem 2025

Em Mato Grosso do Sul, 57.941 candidatos se inscreveram para o Enem neste ano. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ainda não divulgou o número de abstenções, ou seja, de candidatos que se inscreveram, mas não compareceram ao local de prova.

As provas foram aplicadas em 41 municípios do Estado.

Mulheres (60,15%) representam a maioria dos inscritos, enquanto homens (39,85%) a minoria.
Ao todo, 70.126 pessoas se inscreveram, mas 57.941 estão de fato confirmadas. Desse número, 32.626 são inscrições gratuitas e 25.315 pagas. 

Dos inscritos, 10.288 possuem 16 anos ou menos, 15.240 têm 17 anos, 10.399 possuem 18 anos, 4.518 têm 19 anos, 2.669 possuem 20 anos, 8.905 têm de 21 a 30 anos e 5.763 possuem de 31 a 59 anos. 

Neste domingo (9), os candidatos tiveram 5 horas e 30 minutos para responder a 90 questões objetivas (dividas entre Linguagens e Ciências Humanas) e uma redação.

Já no segundo dia de provas do Enem 2025, que será aplicado em 16 de novembro, os participantes terão cinco horas para concluir o exame e a prova termina às 17h30 (de MS).

Nesse dia, são aplicadas as provas de Matemática e Ciências da Natureza, que abrangem as disciplinas de Química, Física e Biologia.

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil.

A partir da nota obtida, os estudantes podem se inscrever para vagas em universidades públicas ou bolsas de estudo por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Cidades

Comércio de Campo Grande poderá abrir nos feriados de 15 e 20 de novembro

Nas datas se comemoram a Proclamação da República e Dia da Consciência Negra, respectivamente; ambas são feriados nacionais

09/11/2025 14h30

Compartilhar
Comércio está autorizado a abrir das 9h às 18h nos feriados de novembro

Comércio está autorizado a abrir das 9h às 18h nos feriados de novembro Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

O comércio de Campo Grande está autorizado a funcionar normalmente nos feriados de 15 de novembro e 20 de novembro, quando se comemoram a Proclamação da República e o Dia da Consciência Negra, respectivamente.

Ambas as datas são feriados nacionais e alguns serviços e estabelecimentos devem ter alteração no horário de funcionamento.

No caso do comércio, segundo a Fecomércio-MS, as lojas podem abrir desde que sejam cumpridas as regras previstas na Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre o Sindivarejo, a Fecomércio e o Sindicato dos Empregados no Comércio.

De acordo com o gerente sindical da Fecomércio-MS, Fernando Camilo, os empresários que optarem pela abertura das lojas devem comunicar o sindicato laboral com antecedência mínima de cinco dias, efetuando o pagamento de R$ 24,00 por empregado.

“Além disso, o trabalhador que atuar no feriado tem direito a uma folga compensatória, a ser concedida preferencialmente na semana seguinte e no prazo máximo de 15 dias”, diz.

O horário de funcionamento do comércio nesses dois feriados será das 9h às 18h, exceto para as lojas situadas em shoppings, que seguem o horário próprio de cada centro comercial.

O intervalo intrajornada mínimo é de uma hora.

Supermercados

Assim como o comércio, os supermercados de Campo Grande também poderão abrir normalmente nos feriados de novembro, segundo a Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (Amas).

Conforme a associação, os feriados de 15 e 20 de novembro seguem o que preconiza a Convenção Coletiva de Trabalho 2024/2026.

O funcionamento dos estabelecimentos nas datas devem cumprir integralmente as obrigações convencionais, especialmente quanto à adesão prévia por loja junto ao sindicato laboral.

Além disso, a folga compensatória ao empregado que trabalhar no feriado deverá atender aos prazos e formas de pagamentos das contribuições previstas.

Com relação aos demais municípios, a Amas orienta para que observem as legislações, acordos coletivos de trabalho e convenções coletivas.

Feriados nacionais

O Dia da Consciência Negra passou a feriado nacional apenas em 29 de novembro de 2023, após os deputados federais aprovarem o Projeto de Lei 3268/21. Foram 286 votos favoráveis à proposta e 121 contrários.

Antes da sanção, apenas seis estados brasileiros tinham leis próprias que declaravam feriado a data: Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo.

Além disso, cerca de 1.200 cidades tinham decretos ou leis para tornar a data feriado. Quatro destes municípios localizados em Mato Grosso do Sul: Corumbá, Ladário, Itaporã e Jaraguari.

A data é dedicada à valorização da comunidade negra brasileira, e relembra a luta dos negros contra a escravidão e a opressão no Brasil.

Já o dia 15 de novembro é feriado de Proclamação da República. A data, que marca a promulgação do “Decreto 1” do país, rememora a data de 1889 em que o Brasil deixou de ser uma monarquia e se tornaria os “Estados Unidos do Brasil” (nomenclatura que mudou para República Federativa do Brasil em 1967).

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3534, sábado (08/11)
LOTERIA

/ 22 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3534, sábado (08/11)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6874, sábado (08/11)
LOTERIA

/ 22 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6874, sábado (08/11)

3

Governo estadual injeta R$ 3 bilhões em obras de infraestrutura e pavimentação
Cidades

/ 2 dias

Governo estadual injeta R$ 3 bilhões em obras de infraestrutura e pavimentação

4

Adriane reduz pela metade o valor dos plantões de profissionais da saúde
Cortes

/ 2 dias

Adriane reduz pela metade o valor dos plantões de profissionais da saúde

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2938, sábado (08/11): veja o rateio
LOTERIA

/ 10 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2938, sábado (08/11): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 31/10/2025

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?