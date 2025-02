Ecoturismo é a segunda opção de viagem para brasileiros em 2025

BR-419

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, aproximadamente, 150 quilos de cocaína no interior do estado, em Anastácio, município a 138 quilômetros de Campo Grande, na noite desta segunda-feira (10)

Segundo informações dos agentes, eles fiscalizavam a BR-419, que liga Rio Verde de Mato Grosso a Jardim, quando abordaram uma caminhonete suspeita. Porém, ao ordenar a parada do veículo, o motorista não obedeceu e iniciou fuga.

Ao iniciar a perseguição, os dois rapazes abandonaram a caminhonete e fugiram a pé. Mesmo com buscas dos policiais, ambos não foram encontrados.

Já no carro, foram achados vários galões, do qual estavam escondendo 85,3 kg de cloridrato, 62,7 kg de pasta base de cocaína e 18,5 kg de skunk. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Anastácio.

Cocaína & PRF em 2025

No dia 16 de janeiro, um carregamento de 657 quilos de cocaína foi interceptado por agentes da PRF na BR-158, próximo a Paranaíba, na região nordeste de Mato Grosso do Sul, onde as descobertas de grandes carregamentos viraram rotina nos últimos anos.

A descoberta, segundo nota divulgada pela assessoria da PRF, ocorreu depois que os patrulheiros solicitaram nota fiscal das placas. Como o motorista não apresentou a documentação, o veículo passou por uma vistoria mais detalhada e a droga foi descoberta, informou a nota.

Os policiais tiveram de pedir ajuda de bombeiros para conseguir acessar uma espécie de parede secundária no interior da carroceria da van. O motorista, cuja identidade não foi revelada, foi entregue à Polícia Civil de Paranaíba.

A nota da PRF não informou a suposta origem e também não faz menção sobre o provável destino do carregamento, o maior do ano interceptado em Mato Grosso do Sul. Porém, segundo informações do site jornaltribunalivre, a van saiu de Mato Grosso e tinha como destino o estado de São Paulo.

Apesar de a cidade de Paranaíba ficar a cerca de 700 quilômetros de distância das fronteiras do Paraguai e da Bolívia, a região se caracteriza pelas grandes apreensões de cocaína nos últimos anos feitas pela PRF no Estado.

Seis dias depois, durante a madrugada do dia 22 de janeiro, a PRF fiscalizava a BR-267, no município de Guia Lopes de Laguna, quando abordaram um caminhão.

Na entrevista, o condutor afirmou que transportava uma carga de mudança até São Paulo, mas não sabia outras informações, como quem havia o contratado e onde teria recebido o carregamento.

À vista disso, os policiais desconfiados realizaram uma busca detalhada na carga, com o apoio de cães farejadores da Polícia Militar de Jardim, e encontraram vários tabletes de cloridrato de cocaína ocultados dentro de um equipamento elétrico. Somados, 237 kg da droga foram apreendidos.

Números

Segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), 1,8 toneladas de cocaína já foram apreendidas em 2025 no Mato Grosso do Sul. Em 11 dias de fevereiro, 245 quilos do ilícito já foi confiscado no território.

Durante o ano passado, as forças policiais apreenderam 17,6 toneladas da droga, com destaque para os meses de novembro e outubro, que juntos foram responsáveis por 27,10% do total apreendido em 2024.

