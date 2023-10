A variação entre ondas de calor e tempestades perigosas continua até o fim deste ano, por influência do El Niño. Após atingir recordes de altas temperaturas consecutivos até esta segunda-feira, Mato Grosso do Sul volta a ter clima mais ameno e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emite alerta de tempestade para hoje.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec-MS), o El Niño pode atingir intensidade máxima entre os meses de novembro e dezembro, causando anomalias nas temperaturas esperadas para esta época do ano.

“Este cenário de variabilidade natural do clima pode potencializar a formação e a intensidade das tempestades no Estado. Outro impacto do fenômeno é que ele pode amplificar as altas temperaturas já registradas na primavera e, consequentemente, gerar novas ondas de calor”, detalhou o Cemtec-MS ao Correio do Estado.

O Cemtec-MS destaca que os próximos meses serão bem mais quentes que o normal em Mato Grosso do Sul.

“De acordo com o modelo, a previsão para a temperatura do ar indica que, no trimestre de novembro, dezembro e janeiro, ela deve ficar acima do que é esperado”.

Em relação às chuvas, o centro adianta que nos próximos dois meses elas ficarão ligeiramente abaixo da média histórica nas regiões centro-norte e ligeiramente acima da média histórica no extremo-sul do Estado.

“Climatologicamente, em grande parte de Mato Grosso do Sul, as chuvas variam entre 500 mm e 700 mm. Já em parte das regiões sul, pantaneira e sudoeste, as chuvas variam entre 400 mm e 500 mm”, detalha o Cemtec-MS sobre o esperado no período de novembro a janeiro.

Segundo a equipe do Cemtec-MS, os dados coletados nos últimos meses no Estado demonstram chuvas acima da média climatológica na região sul e abaixo da média na região norte. Em relação às temperaturas, foi observada temperatura máxima do ar próxima de 40ºC a 43°C, evidenciando um trimestre mais quente.

“Sendo assim, entendemos que a precipitação deve se manter dentro ou até ligeiramente abaixo da média climatológica em grande parte do Estado para o trimestre de novembro, dezembro e janeiro e ligeiramente acima da média histórica na região sul do Estado. Em relação à previsão climática da temperatura do ar para o mesmo trimestre, o modelo indica que em Mato Grosso do Sul as temperaturas tendem a ficar acima da média histórica”.

EXTREMOS

Após dois dias de calor recorde em Campo Grande, a temperatura ontem começou a cair. Números do Inmet apontaram que às 15h os termômetros registraram 24,1ºC em Campo Grande. No entanto, a temperatura ficou 15,3ºC abaixo dos 39,4ºC registrados na segunda-feira.

A mudança na temperatura já havia sido prevista pelo Cemtec-MS, que apontava a chegada de uma frente fria que traria ventos de até 50 km/h e possibilidade de chuvas.

Nesta segunda-feira, Corumbá registrou a terceira maior temperatura máxima no Brasil, com 41,7ºC. Em menos de 24 horas, todo esse calor deu espaço para uma chuva forte e queda acentuada de temperatura no município.

Na manhã de ontem, houve chuva torrencial por cerca de 30 minutos e os termômetros caíram para 25ºC. No período da tarde, o calor retornou, mas com máxima de 28ºC.

Por conta dessa grande variação de temperatura, alguns locais de Corumbá registraram problemas, principalmente atribuídos à chuva que caiu na cidade.

No Residencial Buriti, que fica na parte alta da cidade, obras estão em andamento para restaurar danos nos apartamentos atingidos por temporal que passou pela cidade em setembro.

A prefeitura local confirmou que as obras de recuperação dos apartamentos, iniciadas na segunda-feira, mais de um mês depois do temporal que desabrigou famílias, precisaram ser paradas pela manhã e que a Defesa Civil Municipal identificou alguns danos.

As obras no Residencial Buriti serão executadas com recursos próprios da prefeitura de Corumbá e estão orçadas em R$ 402 mil.

A Defesa Civil e a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do município estão monitorando os problemas causados pela chuva desta terça-feira no local e devem divulgar um balanço ainda hoje. As intervenções vão ser retomadas normalmente durante esta semana.

Previsão

Para hoje e amanhã, a previsão indica tempo instável, com probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada. Localmente, podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e, pontualmente, queda de granizo.

As instabilidades atmosféricas podem atingir todo o Estado, com destaque para as regiões central, sul, leste, nordeste e norte. Essas instabilidades ocorrem em razão do deslocamento de cavados, aliado a uma frente fria oceânica associada a um ciclone extratropical.

Além disso, o transporte de calor e umidade favorece a formação de nuvens e chuvas. Para as regiões sul, Bolsão e leste do Estado, estão previstas mínimas entre 20ºC e 24°C e máximas que podem atingir os 33°C.

Para as regiões norte, pantaneira e sudoeste, temperaturas mínimas entre 23ºC e 26°C e máximas de até 35°C.

Em Campo Grande, mínima de 23°C e máxima de até 31°C. No Estado, os ventos variam do quadrante norte e oeste com valores entre 30km /h e 50 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima dos 50km/h.

A partir desta sexta-feira, a aproximação de uma frente fria deverá favorecer chuvas com acumulados significativos e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. (Colaborou Rodolfo César, de Corumbá)