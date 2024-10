Eleitor chega às 04:30 à escola com mais eleitores que em 29 municípios

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Para dar exemplo aos políticos que forem eleitos neste domingo, o jardineiro Paulo Sérgio Pires levantou de madrugada e chegou à escola Padre Tomáz Ghirardelli, no bairro Parque do Lageado, às 04:30 da madrugada deste domingo (6). Nesta escola vota mais gente que em 29 municípios do interior.

Ele foi o primeiro de uma longa fila, com pelo menos 300 pessoas, que já se formava antes das 07 horas no local com o maior número de eleitores em Campo Grande. Somente nesta escola estão cadastrados 8.569 eleitores, o que supera o número de eleitores de mais de quase três dezenas de eleitores em municípios do interior. O menor é Figueirão, com 2760.

Paulo Sérgio Pires chegou às 04:30 na escola e espera que políticos também madruguem para trabalhar Paulo Sérgio Pires chegou às 04:30 na escola e espera que políticos também madruguem para trabalhar

Além de querer evitar o calor do restante do dia, o jardineiro Paulo Sérgio fez questão de frisar que chegou cedo para dar um recado, principalmente ao novo prefeito (a). “Eu quero que o governante que ganhar faça que nem eu. Levante cedo de manhã para percorrer a cidade, cuidar das nossas crianças e dos bairros. É por isso que cheguei cedo aqui hoje”.

Os portões foram abertos pontualmente às 7 horas e a maior parte daqueles que chegaram antes da abertura dos portões, pois preferem ficar livres no restante do dia. Outros, chegaram cedo porque precisam trabalhar no restante do dia.

Esse é o caso da auxíliar de limpeza Natividade dos Santos Ferreira, que chegou às 06:30 e que depois da votação iria para seu trabalhos. Sem muita empolgação pela disputa acirrada da eleição em Campo Grande, ela votou pela segunda vez nesta escola.

Com 77 anos, Alcides Cevallos da Silva, chegou à escola por volta das 06:30. Embora não tivesse mais a obrigação, fez questão de participar da escolha do prefeito e dos vereadores. Sua esposa, porém, não quis participar, segundo Alcides.

Com 65 anos, ela ainda tem obrigação legal de votar, mas, segundo ele, não quer passar pelos aborrecimentos que normalmente enfrenta nos locais de votação. Além disso, afirma Alcides, ela está desiludida das promessas dos políticos.

Atrás de Alcides na fila, Orlandina da Silva Cruz, de 75 anos, é mais otimista e diz que vai votar até o fim da vida. “A gente precisa votar pra mostrar que está viva. O INSS vê que a gente participa e com isso a gente evita algum aborrecimento no futuro”, acredita ele

Embora a maioria dos eleitores da fila fosse de idosos, também havia jovens, como Denibo Machado, de 18 anos. Esta foi a primeira vez que participou de uma eleição. Ele foi cedo para aproveitar o domingo, já que está de folga no trabalho.

Apesar do grande movimento na escola e de uma certa confusão inicial, rapidamente os servidores a serviço do Tribunal Regional Eleitoral conseguiram direcionar os eleitores para as salas em que deveriam votar e todas as urnas funcionaram.

RANKING DOS MUNICÍPIOS

Em todo o Estado, são 2.032.593 eleitores e o maior número está em Campo Grande, com 646.216 pessoas aptas a participar da eleição deste domingo. Em segundo lugar está Dourados, com 163.229.

Água Clara: 13.745

Alcinópolis: 3.859

Amambai: 27.560

Anastácio: 18.732

Anaurilândia: 6.341

Angélica: 8.866

Antônio João: 7.952

Aparecida do Taboado: 19.248

Aquidauana: 36.980

Aral Moreira: 8.303

Bandeirantes: 6.948

Bataguassu: 19.332

Batayporã: 8.627

Bela Vista: 16.635

Bodoquena: 6.433

Bonito: 19.223

Brasilândia: 9.842

Caarapó: 22.212

Camapuã: 11.248

Campo Grande: 646.216

Caracol: 4.804

Cassilândia: 15.434

Chapadão do Sul: 22.057

Corguinho: 4.482

Coronel Sapucaia: 11.904

Corumbá: 67.739

Costa Rica: 22.467

Coxim: 26.741

Deodápolis: 10.809

Dois Irmãos do Buriti: 8.779

Douradina: 5.024

Dourados: 163.229

Eldorado: 9.337

Fátima do Sul: 17.045

Figueirão: 2.760

Glória de Dourados: 8.159

Guia Lopes da Laguna: 8.166

Iguatemi: 11.031

Inocência: 7.275

Itaporã: 14.238

Itaquirai: 14.973

Ivinhema: 21.309

Japorã: 6.517

Jaraguari: 6.060

Jardim: 19.121

Jateí: 4.531

Juti: 6.084

Ladário: 13.926

Laguna Carapã: 5.314

Maracaju: 29.684

Miranda: 20.400

Mundo Novo: 14.966

Naviraí: 38.320

Nioaque: 10.467

Nova Alvorada do Sul: 16.869

Nova Andradina: 35.765

Novo Horizonte do Sul: 3.702

Paraíso das Águas: 4.357

Paranaíba: 32.050

Paranhos: 9.436

Pedro Gomes: 6.220

Ponta Porã: 25.505

Ponta Porã: 43.937

Porto Murtinho: 9.075

Ribas do Rio Pardo: 15.576

Rio Brilhante: 26.474

Rio Negro: 4.239

Rio Verde de Mato Grosso: 14.238

Rochedo: 5.254

Santa Rita do Pardo: 5.729

São Gabriel do Oeste: 22.964

Selvíria: 7.360

Sete Quedas: 7.738

Sidrolândia: 35.051

Sonora: 11.574

Tacuru: 7.170

Taquarussu: 4.107

Terenos: 13.658

Três Lagoas: 86.968

Vicentina: 6.123