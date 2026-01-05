Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Eleições 2026

Eleitores tem até maio para regularizar título eleitoral

TRE retorna do recesso nesta quarta-feira (7)

Mariana Piell

Mariana Piell

05/01/2026 - 15h00
Após o recesso de fim de ano, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) retorna com o atendimento ao público nesta quarta-feira (7), em todo o Mato Grosso do Sul.

O atendimento para regularização do título eleitoral segue até 6 de maio, das 8h às 18h, em todas as unidades da Justiça Eleitoral do Estado. Na Capital, o atendimento acontece na Rua Delegado José Alfredo Hardman, nº 180.

O cadastro será encerrado 150 dias antes do primeiro turno das Eleições Gerais de 2026, marcado para 4 de outubro, conforme previsto no artigo 91 da Lei nº 9.504/1997. Até essa data-limite, eleitoras e eleitores podem solicitar alistamento, revisão eleitoral, regularização do título, cadastro biométrico, atualização de dados, transferência de local de votação e esclarecer dúvidas sobre o processo eleitoral em qualquer unidade da Justiça Eleitoral.

Além do atendimento presencial, os serviços também estarão disponíveis pelo aplicativo e-Título e pelo sistema de autoatendimento eleitoral, acessível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 

Confira os locais de atendimento no interior:

  • Água Clara - Rua Harrison Correia, nº 20
  • Amambai - Rua Antônio Martins Dutra, nº 1521
  • Anastácio - Av. Juscelino Kubitschek, nº 1495
  • Aparecida do Taboado - Rua Mato Grosso do Sul, nº 3881
  • Aquidauana - Rua Nilza Ferraz Ribeiro, nº 400
  • Bandeirantes - Rua Arthur Bernardes, nº 2215
  • Bataguassu - Rua Odorilho Ferreira, nº 135
  • Bela Vista - Rua São Geraldo, nº 65
  • Bonito - Rua Olívio Jacques, nº 849
  • Brasilândia - Rua Bartolomeu Viana Cavalcante, nº 183
  • Caarapó - Av. Dom Pedro II, nº 212
  • Camapuã - Rua João da Mota, nº 461
  • Cassilândia - Rua Olímpio Dias dos Santos, nº 454
  • Chapadão do Sul - Av. Mato Grosso do Sul, nº 395
  • Corumbá - Rua Duque de Caxias, nº 45
  • Costa Rica - Rua José Pereira da Silva, nº 373
  • Coxim - Rua General Mendes de Moraes, nº 86
  • Deodápolis - Av. Genário da Costa Matos, nº 730
  • Dourados - Rua Montese, nº 435
  • Eldorado - Rua São Paulo, nº 610
  • Fátima do Sul - Rua Ipiranga, nº 841
  • Ivinhema - Rua Francisco Pieretti, nº 211
  • Jardim - Rua Ten. Ernani Gusmão, nº 261
  • Maracaju - Rua Appa, nº 101
  • Miranda - Rua 7 de setembro, nº 861
  • Mundo Novo - Rua Cleusalina Ivantes Lucca
  • Naviraí - Av. Iguatemi, nº 159
  • Nioaque - Rua Primeiro de Março, nº 167
  • Nova Andradina - Rua Walter Hubacher, nº 1220
  • Paranaíba - Rua José Robalinho da Silva, nº 235
  • Ponta Porã - Rua Baltazar Saldanha, nº 1591
  • Porto Murtinho - Rua Coronel Ponce, nº 439
  • Ribas do Rio Pardo - Av. Nelson Lyrio, nº 2354
  • Rio Brilhante - Rua Rio Brilhante, nº 1114
  • Rio Verde de Mato Grosso - Rua Marechal Rondon, nº 248
  • São Gabriel do Oeste - Rua São Paulo, nº 2305
  • Sidrolândia - Rua Minas Gerais, nº 1346
  • Sonora - Av. Edson Aparecido Fernandes Campos, nº 493
  • Três Lagoas - Rua Alfredo Justino, nº 1100

Eleições

No Brasil o voto é obrigatório para cidadãos entre 18 e 70 anos e facultativo para jovens de 16 e 17 anos, maiores de 70 anos, analfabetos e pessoas com deficiência para quem seja impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais. 

Quando um eleitor deixa de votar e não justifica sua ausência em até 60 dias após a eleição, ele é considerado faltoso.

E se um eleitor com voto obrigatório não votar por três eleições consecutivas (cada turno conta como uma eleição), não justificar a ausência ou não pagar as respectivas multas, seu título de eleitor pode ser cancelado, conforme estabelece o art. 7º, § 3º do Código Eleitoral. 

Contrabando

Estudante de medicina é presa com 134 caixas de remédios emagrecedores do Paraguai

Em depoimento, jovem disse que sua mãe arca com seus estudos, contudo, haviam atrasos no pagamento da rematrícula

05/01/2026 13h45

Medicamentos apreendidos com a jovem

Medicamentos apreendidos com a jovem Foto: Reprodução

A estudante de medicina Jhulia Evelyn Dias Burgo, de 20 anos, foi presa em flagrante após ser flagrada transportando 134 caixas de medicamentos emagrecedores, trazidos do Paraguai, durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-267, em Maracaju, interior do Estado. 

A abordagem ocorreu no sábado (3), por volta das 18h, em um veículo Renault Master, de uma empresa de transporte de passageiros que fazia o trajeto Ponta Porã–Campo Grande.

Segundo a PRF, o nervosismo apresentado pela passageira durante a entrevista motivou uma verificação mais detalhada da bagagem. Após a apresentação do ticket, os policiais localizaram a mala vinculada à estudante. 

No interior da bagagem foram encontrados 134 medicamentos emagrecedores identificados como tirzepatida 15 mg, com diferentes nomes comerciais (Tizerc, Lipoless, T.G e Tirzec) além de duas ampolas de GHK-CU, substância utilizada em tratamentos estéticos. O telefone celular da jovem foi apreendido.

De acordo com a PRF, os produtos possuem comercialização proibida no Brasil, conforme normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Diante disso, a ocorrência foi tipificada, em tese, como crime de contrabando. A estudante e o material apreendido foram encaminhados à Polícia Federal em Dourados para os procedimentos legais. O veículo de transporte não apresentava irregularidades e foi liberado após a fiscalização.

Relato

Diante do ocorrido, Jhulia declarou aos policiais que receberia R$ 100 por caixa transportada e que a mercadoria seria entregue a um homem identificado como Kauan, em um atacadista de Campo Grande.

Em depoimento, informou que cursa Medicina em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e que a mãe arca com as mensalidades, mas havia atrasos no pagamento da rematrícula.

A jovem relatou ainda que foi abordada por um vendedor ambulante paraguaio por volta do dia 22 de dezembro, no centro da cidade, que lhe ofereceu o transporte dos medicamentos até o Brasil.

A retirada da mercadoria ocorreu, segundo ela, no dia 3 de janeiro, quando um homem desconhecido lhe entregou uma sacola com os produtos nas proximidades do Shopping West Garden.

Segundo a estudante, ela não conferiu a quantidade, colocou os itens na mala e seguiu para Ponta Porã, onde embarcou em uma van com destino à Capital. 

Ainda conforme o relato, o valor que receberia pelo transporte permitiria quitar a matrícula e dois meses de mensalidades em atraso.

Durante a fiscalização, afirmou ter ficado nervosa por causa da carga e se recusou a fornecer a senha do celular apreendido.

Liberdade

O Ministério Público Federal (MPF) manifestou-se pela homologação do auto de prisão em flagrante e pela concessão de liberdade provisória mediante fiança, por entender que não havia risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Após audiência de custódia, a estudante teve a liberdade provisória concedida mediante pagamento de fiança fixada em dois salários mínimos, totalizando R$ 3.242, além de medidas cautelares como comparecimento periódico em juízo, fornecimento de telefone de contato e comunicação prévia em caso de ausência da comarca por período superior a dez dias.

Cidades

Processo seletivo "Bolsa Mais Professores" está com inscrições abertas

São mais de 130 vagas para bolsistas no valor de R$ 2.100; saiba como se inscrever

05/01/2026 13h00

Foto: Bruno Rezende / Arquivo

O Processo Seletivo Público para a Rede Estadual de Ensino (REE/MS) abriu inscrições nesta segunda-feira (5) e segue até as 23h do dia 19 de janeiro.

A seleção é voltada a professores em exercício na REE/MS, que poderão receber o auxílio Bolsa Mais Professores, vinculado à formação continuada em curso de especialização, conforme disposto na Portaria Capes nº 327/2025, no Edital nº 22/2025 e nas demais normativas vigentes.

O processo seletivo levará em conta a análise curricular (prova de títulos) para a concessão de bolsas vinculadas ao Eixo 3 do Programa Mais Professores – Bolsa Mais Professores, com 136 vagas no valor de R$ 2.100,00, instituído pelo Ministério da Educação.

As finalidades, vagas, concessão, requisitos e modalidades de participação da “Bolsa Mais Professores”, bem como recursos, obrigações, critérios de seleção e classificação, estão especificados no Edital nº 79/SED/2025.

Saiba como se inscrever

Os interessados devem realizar a inscrição por meio de formulário eletrônico e ficar atentos ao prazo, que se encerra às 23h do dia 19 de janeiro. Para realizar a inscrição, basta acessar o link:
https://pesquisa.sed.ms.gov.br/index.php/114911?newtest=Y

Na página de inscrição, o candidato deverá selecionar a seguinte modalidade de seleção:

  • I – Unidades Escolares Indígenas;
  • II – Unidades Escolares Regulares, sendo vedada a alteração posterior dessa escolha.

No ato da inscrição, toda a documentação comprobatória exigida deverá ser anexada de forma legível e em conformidade com os critérios do edital, sob pena de indeferimento.

Não serão aceitos documentos complementares enviados por e-mail, protocolo físico ou qualquer outro meio que não seja o sistema de inscrição disponível.

É de responsabilidade exclusiva do candidato assegurar o correto preenchimento do formulário eletrônico e o envio de todos os documentos exigidos, não cabendo à SED/MS se responsabilizar por problemas técnicos, falhas de conexão ou preenchimento incorreto da inscrição.

Após o encerramento do prazo de inscrições, não será admitida a retificação de informações ou a substituição de documentos, exceto quando expressamente autorizada pela Comissão Organizadora, mediante justificativa formal.

Recurso

Será assegurado ao candidato o direito de interpor recurso contra o resultado preliminar da Análise Curricular (Prova de Títulos), no prazo de dois dias úteis, conforme o cronograma estabelecido no Anexo V deste Edital.

O recurso deverá ser interposto exclusivamente por meio do preenchimento da Ficha de Interposição de Recurso, constante no Anexo VIII deste Edital, e encaminhado, em arquivo digitalizado, para o endereço eletrônico institucional, dentro do prazo estabelecido.

Confira o edital

