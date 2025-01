Em 10 anos, Casa da Mulher Brasileira realizou mais de 138 mil acolhimentos

EDUCAÇÃO

Volta às aulas está marcada para o dia 17 de fevereiro, mas o ano letivo em si começa dez dias antes, quando os profissionais participam de ações de formação

Perto do início de mais um ano letivo, por meio de decreto publicado na edição desta terça-feira (28), do Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado anunciou a ampliação de mais de cem vagas para professores do concurso Rede Estadual de Ensino, realizado em 2022.

Conforme o anúncio, a ampliação é referente ao: "Concurso Público de Provas e Títulos - SAD/SED/2022, destinado à seleção de candidatos para provimento no cargo de Professor, função Docência, da Carreira Profissional da Educação Básica, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação".

Ainda segundo decreto (Nº 16.553), a ampliação soma mais 142 vagas, com distribuição conforme área de conhecimento/ componente curricular/ disciplina, por localidade e por destinação, observada as legislações de cotas.

Vale lembrar que essa é a segunda ampliação do concurso de 2022, sendo que as provas aconteceram em abril daquele ano e os aprovados seguem sendo convocados desde então sendo 722 vagas iniciais, que receberam o acréscimo de outras 202 em janeiro de 2024, como bem acompanhou o Correio do Estado.

A Secretaria de Estado de Educação (SED), à época de divulgação do concurso, já indicava que, pela carga horária de 20 horas/aula, a remuneração inicial seria:

R$ 4.190,82 para quem tem Graduação,

R$ 4.470,20 para quem tem pós em nível de especialização lato sensu e

R$ 4.609,89 para que tem mestrado/doutorado (Stricto Sensu)

Ano letivo

Através do Portal da Secretaria de Estado de Educação (SED), já está disponível para acesso e consulta todo o calendário escolar de 2025.

Ainda que, para os alunos da Rede Estadual de Ensino (REE), a volta às aulas esteja marcada para o dia 17 de fevereiro, o ano letivo em si começa dez dias antes, quando os profissionais participam de ações de formação.

Essa etapa é conhecida como "jornada formativa", realizada antes do retorno dos estudantes para as instituições de ensino de Mato Grosso do Sul.

Nesse sentido, o próximo período de férias dos estudantes da REE está marcado entre os dias 17 a 31 de julho, com o retorno sendo só no dia 05 de agosto, já que os dias 1º e 4 desse mês em questão também serão voltados para jornada formativa.

Por fim, o último conselho de classe de 2025 fica marcado para 10 de dezembro, com os exames finais realizados entre 15 e 19 do último mês e o ano escolar terminando três dias antes do Natal.

Assine o Correio do Estado