Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Consórcio Guaicurus

Prefeitura tenta driblar Justiça para intervir no transporte coletivo

Relatório sugere intervenção em caráter investigatório e fiscalizatório, o que, em tese, já deveria ser feito pelas Agências de Trânsito e Regulação

Felipe Machado 

10/06/2026 - 08h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O relatório sobre a concessão do transporte coletivo de Campo Grande foi concluído depois de três meses. Mesmo que a comissão liderada pela Procuradoria-Geral do Município tenha recomendado a intervenção, o texto deixa explícito que ela seria em caráter investigatório e fiscalizatório, o que já deveria ocorrer, e sem anular o contrato ou punir o Consórcio Guaicurus.

Como parte de uma decisão judicial de dezembro da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande, uma comissão instituída pela prefeitura realizou diversas etapas de um processo que resultou em um relatório final, que contém informações sobre o transporte coletivo da Capital nos últimos anos.

“A finalidade deste relatório é precisamente delimitada: reunir e analisar os elementos de competência desta Comissão, de modo a subsidiar a decisão administrativa do Poder Concedente quanto à necessidade, à proporcionalidade e à pertinência de eventual intervenção na concessão”, explica a comissão no começo do documento.

Ao todo, sete etapas foram realizadas até a conclusão do relatório: organização do procedimento; instrução técnica regulatória, a cargo da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg) e da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran); eventual notificação da concessionária pelas agências; consolidação das informações; contraditório e ampla defesa perante a Comissão; participação popular; e elaboração do relatório final.

O documento também traz alguns dados que reforçam o problema do setor nos últimos anos. Por exemplo, de 2021 a 2025, foram aplicadas 21.910 autuações pela Agetran por conta de uma série de irregularidades no serviço, com destaque para “descumprimento de horário de viagem”, com cerca de 60% do total de autuações.

“As autuações por descumprimento de horário e por omissão de viagens, que, somadas, superam quinze mil ocorrências, atingem diretamente a regularidade e a continuidade do serviço; já as relativas a equipamentos obrigatórios e a recursos de reserva (motoristas e veículos) comprometem a confiabilidade e a segurança da operação”, analisa a comissão.

Sobre a qualidade da frota de veículos, o relatório afirma que a situação foi se agravando com o tempo, chegando a 98 ônibus com idade maior que 10 anos.

Fiscalização encontrou quase 100 ônibus com 10 anos na frota do transporte coletivo da CapitalFiscalização encontrou quase 100 ônibus com 10 anos na frota do transporte coletivo da Capital - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

E que entre agosto de 2020 e maio deste ano, das 2.771 inspeções realizadas, 299 resultaram em reprovação por não conformidades técnicas, o que “revela a deterioração progressiva das condições mínimas operacionais”.

Foram registradas também 82 medidas administrativas de interdição de veículos por não apresentação para inspeção de segurança no prazo regulamentar desde junho do ano passado, com ônibus que precisaram ser retirados de operação por apresentarem inspeção anual vencida. 

Outros 40 veículos verificados foram paralisados por falta de peças e sem previsão de retorno à operação, além de elevadores inoperantes e poltronas danificadas.

Durante quase 9 anos, entre novembro de 2016 e julho de 2025, o Consórcio Guaicurus deixou de contratar os seguros obrigatórios de responsabilidade civil, geral e de veículos, o que violou uma das cláusulas do contrato e gerou multa superior a R$ 12,2 milhões à concessionária.

Sobre a questão financeira da concessão, a comissão destaca que “as demonstrações financeiras dos exercícios de 2016 a 2024, do Consórcio e das sociedades que o integram, apontaram indicadores de fragilidade financeira e elevado comprometimento do patrimônio líquido”.

O documento também cita a greve dos funcionários ocorrida em dezembro do ano passado, após a Prefeitura e o Consórcio atrasarem seus vencimentos e benefícios.

“A paralisação ocorrida, ainda que circunscrita no tempo, materializa de forma concreta o risco à continuidade que os demais elementos da instrução já sinalizavam, a deterioração e as interdições da frota, as falhas graves de segurança e os indicadores de fragilidade econômico-financeira, fazendo-o migrar do plano do risco potencial para o da ocorrência efetiva”, diz o documento.

Apesar de todos esses pontos, a comissão recomenda a intervenção apenas de caráter temporário, investigatório e fiscalizatório, com nomeação de um interventor, sem que o contrato seja extinto.

Porém, o mais curioso é que o trabalho de fiscalizar e investigar o transporte coletivo seria da Agetran e da Agereg.

O documento também sugere a construção da solução consensual no âmbito da intervenção.

O relatório foi apresentado para a prefeita Adriane Lopes (PP) no fim da tarde de ontem, após uma reunião com a Procuradoria-Geral do Município e a Agereg. Em resposta enviada à reportagem, a chefe do Executivo municipal disse que até sexta-feira deve tomar uma decisão quanto à intervenção.

INVESTIGAÇÃO

O Consórcio Guaicurus também é alvo de denúncias de irregularidades financeiras, como a transferência de R$ 32 milhões para a empresa Viação Cidade dos Ipês sem justificativa e a omissão contábil de receitas e fluxos de caixa desde 2012, como constatado pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Transporte Coletivo no fim do ano passado.

De acordo com o relatório, a comissão instituída pela prefeitura também encontrou indícios dessas movimentações irregulares e encaminhou ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) um pedido para que inicie investigação sobre o tema.

VERSÃO

Em nota enviada à reportagem, o Consórcio Guaicurus opinou que alguns pontos trazidos pela comissão no relatório conclusivo precisam ser olhados por um ponto de vista maior, além de dizer que quase todos os problemas enfrentados pelo setor nos últimos anos são consequência de ausência do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

“O Consórcio recebe as conclusões do relatório com serenidade, mas ressalta que os indicadores apontados pela comissão – tais como o volume de autuações, a idade média da frota e as dificuldades operacionais – não são a causa da crise do sistema, mas sim o reflexo direto e inevitável de um severo sufocamento econômico-financeiro que a concessionária vem enfrentando nos últimos anos”, afirma.

A empresa e a prefeitura travam uma batalha sobre qual deveria ser o valor da tarifa técnica (custo real por passageiro para operar o transporte público). Atualmente, ela está fixada em R$ 6,57, mas a concessionária quer que ela suba para R$ 7,79.

A concessionária também comenta que uma intervenção neste momento seria uma decisão “precipitada e contraproducente” e, por isso, formalizou com o Município uma proposta de solução negociada e um plano de modernização, como alternativa jurídica e administrativa à medida proposta na decisão judicial.

“O objetivo é estruturar um Termo de Ajuste que viabilize a injeção de recursos necessários para a renovação imediata da frota, revisão das linhas e otimização dos tempos de viagem, sanando as falhas apontadas de forma célere e sem os riscos jurídicos e operacionais que uma intervenção traria para a estabilidade da cidade”, pontua.

* Saiba

Caso a prefeita decida pela intervenção, a comissão explica que deverá ser instaurado, no prazo de 30 dias, o procedimento administrativo e assegurada ampla defesa, para apurar as responsabilidades.

Assine o Correio do Estado

Irregularidade

Em decisão unanime, TJMS suspende contrato ilegal em Corumbá

O Tribunal acatou o recurso interposto pelo MPMS, determinando a suspensão imediata do contrato

10/06/2026 10h10

Compartilhar

Divulgação

Continue Lendo...

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), determinou a anulação imediata de um contrato administrativo firmado pela Prefeitura de Corumbá com uma empresa privada. 

A empresa foi contratada para a prestação de serviços de consultoria e assessoria contábil-tributária, com um custo anual de R$ 600 mil. A decisão foi tomada pela 2ª Câmara Cível, em primeira instância. 

De acordo com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) as atividades contratadas junto à empresa, conflitam diretamente com cargos que são efetivos e estão previstos para ser ocupados através de concursos e não por fixação de contrato. 

Segundo o do processo o relator, Desembargador José Eduardo Neder Meneghelli, o contrato fere diretamente os princípios do concurso público além de ferir ideias fundamentais da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.

Tradição

Cem fiéis estão 'com a mão na massa' para confeccionar bolo de Santo Antônio

São utilizados mais de mil quilos de farinha de trigo, mil quilos de açúcar, mil quilos de fermento, 8 mil ovos, mil quilos de recheio, mil litros de leite e mil litros de óleo para fazer o bolo

10/06/2026 09h10

Compartilhar
Cada grupo tem seu papel a confecção do bolo de Santo Antônio: produção, montagem, logística, compra e armazenamento

Cada grupo tem seu papel a confecção do bolo de Santo Antônio: produção, montagem, logística, compra e armazenamento Naiara Camargo

Continue Lendo...

A receita do bolo de Santo Antônio já saiu do papel e está com a mão na massa.

Ao todo, 100 fiéis voluntários trabalham dividos, em três turmas (7h às 12h, 13h às 18h e 18h às 21h), na parte de produção, montagem, logística, compra e armazenamento, para confeccionar o bolo de Santo Antônio, em Campo Grande.

A fabricação do bolo começou em 1° de junho e vai até o dia 12. São utilizados mais de mil quilos de farinha de trigo, mil quilos de açúcar, mil quilos de fermento, 8 mil ovos, mil quilos de recheio, mil litros de leite e mil litros de óleo.

“A gente recebe muita doação de alimentos também dos paroquianos. Tem tanto aquele que doa fardos de trigo, como aquele que traz uma caixinha de ovos, um quilinho de açúcar e a gente usa tudo. Então assim, é muito bonito de ver a movimentação dos paroquianos nessa época”, explicou a coordenadora de produção do bolo, Fernanda Corrêa.

A receita é a mesma todos os anos – bolo pão de ló, creme de baunilha, creme de chocolate, chantilly e calda. Os bolos são armazenados em um container refrigerado.

Em 2026, o bolo de Santo Antônio tem 17 mil pedaços, 3 mil alianças, um par de aliança de ouro e TV de 60 polegadas. As milhares de alianças e o prêmio da TV (escrito em um papelzinho) estarão espalhados pelos 17 mil pedaços. O valor de cada pote é R$ 15.

A entrega será no sábado (13), das 6h30min às 13h30min, em sistema drive-thru, na Catedral Nossa Senhora da Abadia - Santo Antônio de Pádua, localizada na travessa Lydia Bais, Centro, em Campo Grande.

As sobras serão vendidas no arraía de Santo Antônio, em 13 e 14 de junho, na Praça do Rádio Clube, situada na avenida Afonso Pena, centro, em Campo Grande.

O bolo é motivo de emoção para a coordenadora de produção do bolo, Fernanda Corrêa, que é confeiteira de profissão e dedica algumas semanas de seu ano para este trabalho voluntário.

“Eu tirar duas semanas do meu ano para devolver na minha paróquia a minha experiência, o meu conhecimento do que eu faço, para mim é muito gratificante. Então por isso que eu fiquei emocionada. Acho que uma semaninha que você tira não faz falta no bolso. É uma festa bonita, é um trabalho que a gente faz com o maior carinho do mundo”, disse, com lágrimas nos olhos.

Padroeiro de Campo Grande, Santo Antônio é conhecido popularmente como "Santo Casamenteiro", porque acredita-se que uma moça, em Nápoles, conseguiu, por intercessão dele, o dote necessário para se casar.

Muitos fiéis compram o bolo com esperança do Santo abençoar ou até mesmo adiantar o matrimônio.

Além disso, Santo Antônio era conhecido como protetor das coisas perdidas, protetor dos pobres e o Santo dos milagres. Durante suas pregações nas praças e igrejas, muitos doentes e pessoas com deficiência eram curadas.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

ANTT libera "tarifaço" no pedágio da BR-163 em MS
Reajuste

/ 2 dias

ANTT libera "tarifaço" no pedágio da BR-163 em MS

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7046, terça-feira (09/06)
LOTERIAS

/ 15 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7046, terça-feira (09/06)

3

Operação fecha lojas com produtos falsificados de grandes marcas
CAMPO GRANDE

/ 23 horas

Operação fecha lojas com produtos falsificados de grandes marcas

4

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1223, terça-feira (09/06)
LOTERIAS

/ 15 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1223, terça-feira (09/06)

5

Ponte Bioceânica já tem data definida para unir Brasil e Paraguai
BR-PY

/ 1 dia

Ponte Bioceânica já tem data definida para unir Brasil e Paraguai

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O que mais reprova na perícia do INSS?
direito previdenciário

/ 4 dias

O que mais reprova na perícia do INSS?
Blindagem jurídica para construtoras
Leandro Provenzano

/ 6 dias

Blindagem jurídica para construtoras
Tempo fora da sala de aula pode aumentar o valor da aposentadoria do professor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 29/05/2026

Tempo fora da sala de aula pode aumentar o valor da aposentadoria do professor
A IA que Julga e o Advogado que a Engana
Leandro Provenzano

/ 28/05/2026

A IA que Julga e o Advogado que a Engana