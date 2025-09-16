Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MATO GROSSO DO SUL

Em 16 meses, reforma da Governadoria têm reajuste de 30,5%

Obra obteve o empenho inicial de R$13,3 milhões há um ano e quatro meses e chega agora ao montante de R$17.474.181,97

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

16/09/2025 - 12h00
Após anúncio inicial do empenho de R$ 13,3 milhões, há cerca de 16 meses, com termo aditivo publicado hoje (16) em Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, o contrato para ampliação e reforma do prédio sede da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov) foi reajustado em 30,5% nesse meio tempo de pouco mais de 500 dias. 

Há exatamente um ano, quatro meses e 14 dias, como bem acompanhou o Correio do Estado, o Governo de Mato Grosso do Sul anunciou o empenho total de R$13.383.310,31 para a repaginação da Governadoria pelas mãos da Maksoud Rahe Construtora Ltda.

Porém, como bem mostra o extrato do termo aditivo publicado hoje, o contrato que até então já estava em R$13.921.850,97 saltou para um valor total de R$17.474.181,97. 

Reprodução/DOE-GovMS

Ou seja, esse acréscimo que corresponde ao montante de R$3.552.331,00 representa um aumento percentual de 30,5% sobre o valor original anunciado. 

Reforma da Governadoria

Vale lembrar que, para o projeto de reforma da governadoria, o edital em si é datado ainda de 2023, sendo que, após passar pela  Comissão Permanente de Licitação de Obras da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos do Estado (Agesul) o resultado da habilitação só saiu em 08 de abril de 2024. 

Conforme edital, a previsão para execução seriam 540 dias consecutivos (cerca de um ano e três meses) contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços.

Anteriormente, ao Correio do Estado a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos do Estado (Agesul) apontou que a obra contempla a reestruturação dos ambientes internos; "revitalização da fachada, com limpeza e restauração do concreto aparente". 

Esse serviço ainda prevê a instalação de sistema de energia fotovoltaica e proteção contra descargas atmosféricas entre as novidades, além da construção de um novo auditório com capacidade para 148 pessoas. 

Edifício histórico

Desde sua inauguração (1983), há cerca de 41 anos, o prédio da Governadoria passou por uma única reforma que revitalizou a recepção e adequou o pavimento superior, por R$309.157,44, aprovados ainda em 2020.

Erguido graças ao projeto do então governador, Pedro Pedrossian, e do arquiteto Élvio Garabini, profissional que deixou sua assinatura em diversos edifícios espalhados por Mato Grosso do Sul, como a primeira sede do Hemosul, o prédio em si foi a primeira sede do Hemosul. 

Esse edifício começou a ser erguido junto de todo o complexo do Parque dos Poderes, ainda em 1981, que também só deu os primeiros passos de revitalização quase quatro décadas após sua inauguração. 

A Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov) foi procurada, para apontar justificativas para esse aditivo, além de tentar esclarecer o cronograma de execução, porém, até o fechamento da matéria não foi obtido retorno. 

TENTATIVA DE HOMICIDIO

Advogado atira contra artista de rua em Dourados

Com nota de 100 reais, o homem o atraiu com dinheiro e disparou contra o peito do artista

16/09/2025 09h35

Polícia cumpre mandado de prisão contra advogado que tentou matar argentino que é artista de rua

Polícia cumpre mandado de prisão contra advogado que tentou matar argentino que é artista de rua Foto/ Divulgação

Um advogado, de 45 anos, disparou contra um imigrante argentino e artista de rua na cidade de Dourados. O homem teria atraído o rapaz, de 27 anos, com nota de 100 reais e efetuou os disparos contra ele assim que se aproximou.

A tentativa de homicídio ocorreu na semana passada, na noite do dia 8, logo após o artista ter terminado seu show de malabarismo durante o sinal vermelho.

O Serviço de Investigações Gerais (SIG) e o Núcleo Regional de Identificação (NRI), cumpriram ontem três mandados expedidos de busca e apreensão, além de outro com prisão para o advogado pela tentativa de homicídio.

O mandado tem prisão temporária de 30 dias e pode ser estendido ao final do cumprimento do prazo. Não só para ele, há também mandados para três endereços ligados a ele, incluindo o escritório de advocacia local.

ENTENDA O CASO

8 de setembro - noite:

Segundo o (SIG), o motorista dirigia um veículo prata e parou no semáforo às 22h30. Enquanto a vítima, identificada por Leonardo Nicolas, realizava o show de malabarismos, o advogado colocou uma nota de 100 reais na janela do carro.

De acordo com o relato de Leonardo, ele o chamou com “venha pegar seu dinheiro” e assim que se aproximou efetuou os disparos contra o peito do rapaz.

Alguns tiros pegaram no chão e o artista conseguiu escapar. Ainda em estado grave, o argentino foi socorrido pelo Hospital da Vida e segue internado com dreno no pulmão.

08 de setembro - manhã:

Ainda segundo a polícia civil, Leonardo teria discutido com a mulher do advogado pela manhã, naquele mesmo dia no posto de saúde em que a mulher trabalha. Pela noite, J.D.F teria ido ao local com a emboscada já armada.

A arma de fogo utilizada na tentativa de homicídio ainda não foi identificada. A polícia segue trabalhando no caso para descobrir mais detalhes e localizá-la.

VÍTIMA:

Leonardo é imigrante argentino e está há poucos meses na cidade. De acordo com a polícia ele vive em situação de rua e utilizava dos espetáculos de malabarismo nos semáforos para conseguir dinheiro e sobreviver na cidade do interior de Mato Grosso do Sul.
 

MEIO AMBIENTE

MS é pioneiro a ofertar recursos contra as mudanças climáticas

Existem discussões internacionais para que até US$ 1,3 bilhão seja revertido para fundos de preservação e a COP30 servirá de vitrine para fechar os acordos

16/09/2025 09h30

Pantanal sul-mato-grossense tem o Fundo Clima criado pelo Estado

Pantanal sul-mato-grossense tem o Fundo Clima criado pelo Estado Rodolfo César

As diferentes fontes de recursos nacionais e, principalmente, internacionais que estão em disputa em ano de COP30 podem despejar recursos no Brasil para ações contra as mudanças climáticas e vão encontrar em Mato Grosso do Sul a quase exclusividade de ser um estado com as principais opções para captação de recursos.

O governo estadual conseguiu viabilizar meios para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) Verde, captação via Fundo Ambiental, Fundo de Recursos Hídricos e Fundo Climático. Conforme a embaixadora brasileira Tatiana Rosito, existem esforços para que US$ 1,3 bilhão seja mobilizado para financiar medidas para tentar frear extremos das mudanças climáticas. 

Esse valor foi apresentado no evento Baku to Belém Roadmap, realizado em Bonn (Alemanha), em 19 de julho.

A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que esses valores possam ser revertidos para países em desenvolvimento até 2035 e a COP30 é o principal palco para avançar nas assinaturas de contratos.

Além de MS, só Rondônia apresenta o mesmo potencial de captação no País. Essa análise sobre preparação de governos para demonstrar meios de obter fontes de receitas a fim de mitigar efeitos climáticos consta no “Anuário Estadual de Mudanças Climáticas”. 

O documento, elaborado pelo Centro Brasil no Clima (CBC) e Instituto Clima e Sociedade (iCS), com apoio do Instituto Itaúsa, mostra que dos 26 estados e o Distrito Federal, só Mato Grosso do Sul, Amazonas, Espírito Santo, Rondônia e Santa Catarina apresentaram um fundo exclusivo para as mudanças climáticas, por exemplo.

Porém, esse estudo sinalizou a importância de melhor equipar as federações do País para conseguir recursos. Com isso, indo mais fundo para analisar quais federações equiparam-se para buscar dinheiro, somente Mato Grosso do Sul e Rondônia já tinham estruturado quatro principais instrumentos elencados como essenciais: ICMS Verde, Fundo Ambiental, Fundo de Recursos Hídricos e Fundo Climático. 

Outros estados mais próximos de ter a mesma estrutura de MS, conforme o anuário, são Tocantins, São Paulo, Mato Grosso, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Nessas federações, o estudo identificou que já havia o ICMS Verde, Fundo Ambiental e Fundo de Recursos Hídricos, e ainda os governos desses estados estruturavam o Fundo Climático. 

A radiografia oferecida pelo anuário vai ajudar fundos estrangeiros a entender quem está mais estruturado para se sentar à mesa e discutir possíveis financiamentos. 

“Queremos que a COP30 demonstre mais ação. Vamos ter a COP da realidade, que mostre que o combate às mudanças climáticas pode melhorar a vida da população, impulsionar o desenvolvimento do País e gerar benefícios ambientais significativos. O Brasil tem grande potencial para se beneficiar da agenda climática e cada estado enfrentará desafios específicos na transição”, explicou o presidente da COP30, André Aranha Corrêa do Lago, via assessoria de imprensa do Instituto Clima e Sociedade (iCS).

O protagonismo de Mato Grosso do Sul em termos de mecanismos para buscar recursos internacionais em novembro, durante a COP30, ainda pode servir para que outras federações repliquem a estratégia. 

“Essas oportunidades também nos desafiam a pensar em como podemos trabalhar com os estados, possibilitando que aprendam uns com os outros, desenvolvam planos e acompanhem a implementação dessas estratégias”, sugeriu a diretora executiva do iCS, Maria Netto.

Além dos quatro mecanismos elencados pelo anuário para financiar ações de mitigação das mudanças climáticas, uma quinta ferramenta foi criada neste ano para atender diretamente o Pantanal, que está nos holofotes sobre problemas ambientais diante das tragédias de incêndios florestais em 2020 (mais de 20% do território queimado) e 2024 (em torno de 17% queimados). 

O Fundo Clima Pantanal foi criado com aporte de R$ 40 milhões do governo Estadual, recurso este previsto para abastecer, anualmente, o sistema de captação até 2030. O desafio da administração é também colocar na prateleira internacional essa opção de financiar ações no território pantaneiro.

O Fundo Estadual de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas (Fundo Proclima), quando criado em 2022, foi direcionado para gerir recursos ligados a programas de créditos de carbono do Ministério do Meio Ambiente, Programas das Nações Unidas, mas também ser fomentado com 10% dos recursos da comercialização de Reduções Certificadas de Emissões, 5% de recursos de pagamentos de multas por infração ambiental imposta pela administração estadual. Na sua criação, R$ 241.700,00 foram injetados pelo Estado.

RECURSOS NOS FUNDOS

Publicação no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, decreto nº 072/2025, de agosto, apontou que o Fundo Proclima está com recursos de R$ 713.024,80. Porém, esse valor foi cancelado para haver empenho em ações diante da contenção de gastos anunciada pelo governo Estadual.

O Fundo Estadual dos Recursos Hídricos, também na lista de instrumentos para mitigar efeitos das mudanças climáticas voltados para atividades de conservação em rios, está com R$ 192.969,70.

O recurso disponível no Fundo Clima Pantanal, voltado para pagamentos por serviços ambientais a proprietários rurais do território que evitarem o desmatamento, foi mantido em R$ 40 milhões. O teto de pagamento previsto pelo Estado para incentivar as ações de conservação é de R$ 100 mil por proprietário.

“O Fundo Clima Pantanal foi regulamentado para que pudessem ser aplicados recursos em conservação. A Lei do Pantanal diz que 90% desse recurso precisa ser aplicado em programas de pagamento para os serviços ambientais. O fundo passa a estar apto para receber os recursos, não só o que o governo do Estado já sinalizou, mas também doações da sociedade, emendas parlamentares”, detalhou o secretário-adjunto da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Artur Falcette, em julho.

O prazo para proprietários rurais se inscreverem para receber esse pagamento foi finalizado ontem e o governo ainda divulgará quantas solicitações foram feitas.

REFERÊNCIA PARA COP30

O anuário é um trabalho inédito no Brasil, elaborado pelo CBC e iCS. Os dados encontrados nele foram extraídos do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (Seeg), de órgãos públicos como Empresa de Pesquisa Energética (Epe), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Ministério da Integração do Desenvolvimento Regional (MIDR), Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Plano Estadual de Mudanças do Clima, Plano de Agricultura de Baixo Carbono (ABC+), levantados entre janeiro e dezembro de 2024.

Ele foi lançado neste ano como um material de consulta e referência para instituições e organizações diante da COP30.

*SAIBA

Somente os estados de Mato Grosso do Sul e Rondônia já têm estruturado quatro principais instrumentos elencados pelo estudo como essenciais. 

