Em 2024, MS recebeu mais de R$ 9,5 mi da União para transporte escolar rural

Governador de MS, Eduardo Riedel (PSDB), participou das comemorações de aniversário

Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), participou dos 39 anos do CMO Foto: Naiara Camargo

Comando Militar do Oeste (CMO) completou 39 anos na última terça-feira (15).

Em comemoração ao aniversário, o Forte Pantanal sediou, na manhã desta quinta-feira (17), a celebração de quase quatro décadas da unidade militar, com desfile da tropa e homenagens a autoridades militares e civis.

Homens e mulheres fardados, de 13 grupamentos/batalhões, marcharam e desfilaram em celebração aos 39 anos da instituição militar, comemorado anualmente em 15 de outubro.

De acordo com a assessoria de imprensa do CMO, aproximadamente 550 militares participaram do desfile. Segundo estimativa da reportagem, cerca de 40 civis prestigiaram o evento.

As unidades/batalhões militares que desfilaram no evento são 9º Batalhão de Polícia do Exército (9ºBPE), Batalhão de Saúde, 9ª Região Militar (9ªRM), 3º Batalhão de Aviação do Exército (3ºBAvEx), 9º Grupamento de Logística (9ºGpt Log), 3º Grupamento de Engenharia, Base Administração de Apoio do CMO (B AP ADM/CMO), 9º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica (9ºBCom/GE) e 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.

Durante a ocasião, houve entrega do Diploma ‘Amigo do CMO’. O título é concedido àqueles que se destacaram pela amizade e cooperação em atividades desenvolvidas pelas Organizações Militares abrangidas pelo Comando.

Marcaram presença no evento o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB); general de Exército, Luiz Fernando Baganha e representantes do Tribunal de Justiça (TJMS), Polícia Federal (PF), Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros (CBMMS), Guarda Civil Metropolitana (GCM), Departamento de Operações de Fronteira (DOF), Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), Secretaria de Governo (Segov), entre outras instituições.

O governador de MS, Eduardo Riedel, parabenizou a instituição militar pelos seus 39 anos.

"A gente faz questão de estar aqui hoje celebrando 39 anos, que [o Exército] é fundamental para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Que o CMO continue com essa perseverança, dedicação e profissionalismo, características do Exército, e que continue com essa capacidade de identificar os principais problemas do momento e atuar em cima deles em parceria com o Estado", prestigiou o governador.

General de Exército, Luiz Fernando Baganha, se orgulha da instituição a qual comanda.

"A mensagem maior é de continuar cumprindo a nossa missão constitucional, de ajudar a população, de estarmos presentes quando se faz necessário, contando com esse apoio e agradecendo o reconhecimento manifestado pelo governador do trabalho que a gente presta a comunidade", celebrou o general.

O CMO foi criado em 15 de outubro de 1985, mediante o Decreto 91.779, abrangendo os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia. Em 1992, Rondônia passou para o Comando Militar da Amazônia. Criado cumulativamente com os comandos da 9ª Região Militar e da 9ª Divisão de Exército, foi denominado, originalmente, CMO/9ª RM/9ª DE.

No ano de 1989, a 9ª Região Militar foi desmembrada do CMO e, em 19 de abril de 2005, o Presidente da República alterou definitivamente a sua denominação para Comando Militar do Oeste, mantendo sua localização na cidade de Campo Grande.