Em 3° caso de afogamento, criança é socorrida por vizinho após parada cardíaca

Uma criança de 5 anos foi socorrida na tarde desta quarta-feira (01), em parada cardiorrespiratória após um afogamento na cidade de Anastácio.

Conforme informações do jornal O Pantaneiro, o atendimento inicial foi realizado por um bombeiro militar, vizinho da família, que iniciou as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) antes da chegada da guarnição.

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar chegaram logo depois e deram continuidade ao procedimento de reanimação, administrando oxigênio e encaminharam a vítima ao Hospital Regional de Aquidauana.

De acordo com a mãe da vítima, o incidente aconteceu quando a criança foi encontrada desacordada na piscina de sua residência e levada às pressas para a casa do vizinho que é bombeiro, e agiu rapidamente.

Após ser estabilizada no hospital, a vítima foi transferida para Campo Grande, onde será submetida a exames mais detalhados.

Outros casos

Um menino de 3 anos morreu afogado em uma chácara na zona rural do município de Caarapó - localizado a 273km de Campo Grande. O incidente aconteceu no início da noite desta quarta-feira (01), enquanto a criança brincava perto de uma caixa d'água, usada como bebedouro para os cavalos.

De acordo com informações iniciais, o menino estava com a mãe e o irmão em casa, quando resolveu brincar no quintal da casa, próximo a caixa. Alguns minutos depois, seu irmão o encontrou já boiando no local.

O menino, que tinha síndrome de Down, foi levado às pressas, pelos familiares ao Hospital da região. No local, uma equipe do Corpo de Bombeiros estava presente e realizou manobras de reanimação, mas sem sucesso. A criança foi declarada morta logo após a chegada ao hospital.

O caso foi registrado na delegacia da cidade como afogamento e segue sob investigação.

Já na terça-feira (31), um menino de 6 anos morreu afogado em um parque aquático de Bonito, cidade turística distante 297 km de Campo Grande. A criança foi encontrada pelo guarda-vidas do próprio parque aquático, já submersa em uma piscina. A tragédia ocorreu por volta das 13h20 na Praia da Figueira.

Conforme apurado pelo Correio do Estado, o garoto queria descer de um tobogã, entretanto foi impedido por um dos monitores do balneário, justamente por não ter a altura mínima para utilizar o brinquedo.

Diante da situação, o irmão mais velho do garoto, já com 11 anos, pediu para que ele o esperasse em uma piscina rasa.

Cerca de 15 minutos após a conversa entre os irmãos, a criança menor já foi encontrada sem vida, no fundo da piscina.

Conforme o Corpo de Bombeiros, médicos que foram ao balneário iniciaram a reanimação do garoto. Já no hospital do município, os profissionais tentaram reanimar a criança por cerca de 1h30, porém, sem sucesso.

