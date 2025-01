Em 48 horas, dois homens morrem em acidentes envolvendo trator

Enem

Saiba onde conferir e em quais processos seletivos é possível utilizar o desempenho do Exame Nacional do Ensino Médio de 2024

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgam nesta segunda-feira (13), às 9h (horário de Mato Grosso do Sul), os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024.

As provas foram aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro de 2024, e as notas podem ser conferidas na Página do Participante do site do Inep, basta que o candidato preencha seus dados pessoais.

A partir do resultado, é possível participar de processos seletivos que utilizam as notas do Enem, são eles:

SiSU

O Sistema de Seleção Unificada é um programa do Ministério da Educação que unifica o processo seletivo para ingresso em instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil: Universidades Federais, Universidades Estaduais, Institutos Federais, Institutos Estaduais.

As inscrições para o Sisu serão abertas no dia 17 de janeiro, e seguem até o dia 25 do mesmo mês. O resultado da chamada regular será divulgado dia 26 de janeiro.

Para se inscrever no processo seletivo do Sisu 2025, é necessário que o estudante tenha o ensino médio completo, tenha participado da edição de 2024 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não tenha zerado a prova de redação. Confira como se inscrever e mais informações sobre o Sisu aqui.

ProUni

O Portal Único de Acesso ao Ensino Superior se assemelha ao Sisu, com a diferença de que o programa é destinado a bolsas de estudo, que podem ser integrais ou parciais, em instituições privadas.

Para se inscrever é preciso ter realizado pelo menos uma das duas últimas edições do Enem, realizada antes do processo seletivo, e ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média nas notas das cinco provas do exame. Além disso, o estudante não pode ter tirado zero na prova de redação do Enem e nem ter participado do exame na condição de treineiro.

Para se inscrever é necessário que o candidato comprove renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo, para obter a bolsa integral, que cobre a totalidade do valor da mensalidade do curso. Já para a bolsa parcial, que cobre (50%) do valor da mensalidade, a renda mensal per capita exigida é de até 3 salários mínimos.

Fies

O Fundo de Financiamento Estudantil também é um programa para ingresso em instituições privadas. Nele, o aluno pode pagar o curso com valores mais baixos e depois de formado. Neste programa, o perfil socioeconômico exigido é de dois salários mínimos e meio por pessoa.

USP

A Universidade de São Paulo também permite o Enem como processo de seleção para ingresso. Em 2024, foram destinadas 1,5 mil vagas para candidatos que utilizaram as notas do Exame Nacional do Ensino Médio.

Universidades privadas

Diversas universidades privadas também permitem ingresso a partir do desempenho no Enem. Basta que o candidato procure pela universidade de preferência e verifique se há possibilidade de ingresso nessa modalidade.

Portugal

Um acordo entre o Inep e universidades portuguesas também permite que brasileiros consigam ingressar nessas instituições por meio do Enem. Ela é restrita a apenas algumas universidades de Portugal, por isso, o candidato também precisa verificar a possibilidade em sua instituição portuguesa de interesse.

