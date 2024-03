Em 48 horas, PF apreende 1,4 mi de caixas de cigarros contrabandeados em rodovias de MS

DENGUE

Secretário de saúde admite que a polêmica sobre a vacina na covid possa estar prejudicando a campanha de imunização contra a dengue

Perto de completar três meses desde a primeira aplicação da vacina contra a dengue, Dourados aplicou menos de um terço das 150 mil doses disponíveis, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (21) pela Secretaria Municipal de Saúde.

No dia 3 de janeiro a cidade deu início à campanha de vacinação. No entanto, até agora apenas uma parcela reduzida da população buscou a imunização, com 40.461 douradenses tendo recebido a primeira dose. Vale lembrar que, a meta anunciada naquele dia foi de que o programa seria concluído até o começo de abril, com o objetivo de aplicar uma média de 1,5 mil doses diariamente, o que demandaria cem dias de campanha.

Mas, quase 80 dias depois da chegada do imunizante, nem metade do público alvo foi vacinado. O que preocupa, é a validade da Qdenga, que vence em maio. Se o ritmo atual for seguido, a aplicação da primeira dose acaba apenas em agosto.



Apesar da baixa procura, o Secretário de Saúde, Waldno Lucena Júnior, destaca esse marco como uma "grande vitória" para a população local. Ele ressalta que, considerando a população total da cidade, aproximadamente uma em cada seis pessoas está no caminho da proteção contra a dengue pelos próximos cinco anos. Para o grupo alvo da vacinação, essa proporção aumenta para quase duas pessoas imunizadas em seis, segundo ele.

Waldno ainda ressalta que, entre os fatores que podem influenciar essa busca reduzida pela vacina estão as mulheres grávidas, amamentando ou planejando gravidez imediata, além de imunossuprimidos ou indivíduos em tratamento para doenças que afetam o sistema imunológico, para quem a vacinação não é indicada. Além disso, a discussão em torno da vacina contra a Covid-19 também pode ter contribuído para a diminuição na busca por vacinas de forma geral.

Novos pontos

Para tentar acelerar o processo, a Secretaria de Saúde tem implementado campanhas constantes sobre a importância da vacinação. Antes da decisão do Ministério da Saúde de suspender a vacinação extramuro, foram realizadas iniciativas em empresas, eventos públicos e pontos estratégicos na cidade, como praças e shoppings.

Após essa decisão, algumas mudanças foram adotadas para manter a campanha ativa, incluindo a abertura de postos aos sábados e a manutenção de um ponto de vacinação no shopping, com as devidas restrições estabelecidas pelo governo federal.

Serviço

Durante o fim de semana, a vacina continua sendo aplicada nos plantões de vacinação. Sábado das 8h às 18h e domingo das 8h às 13h na Sala de Vacinação do PAM (Pronto Atendimento Médico). Já no shopping, o horário no sábado é das 10h às 22h e domingo, 14h às 20h.