Em alerta para a gripe, MS volta a zerar mortes por Covid-19

Com alta nos casos de gripe nos últimos meses, Mato Grosso do Sul voltou a zerar o número de óbitos por Covid-19 nesta semana.

Segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES), divulgado nesta terça-feira (25), nos últimos sete dias não foram notificadas mortes pela doença.

Além disso, apenas sete casos foram confirmados no período, quantidade 90% inferior do que a registrada na semana anterior.

Saiba: Desde o início do ano, 68 pessoas morreram de Covid-19 em Mato Grosso do Sul, e 9.590 casos foram confirmados.

Gripe preocupa

Ao passo que a Covid-19 "recua", a gripe volta a preocupar as autoridades de saúde em Mato Grosso do Sul, ainda mais com a chegada do inverno. A Capital é uma das 11 do país que apareceram no boletim infogripe, da Fiocruz, com probabilidade de aumento de casos da síndrome respiratória aguda grave (SRAG) a longo prazo.

Desde o início do ano, 4.131 pessoas já foram hospitalizadas com a SRAG em Mato Grosso do Sul, sendo que 514 delas estavam com Influenza. O número de óbitos já chegou a 50 em todo o Estado.

Os principais vírus em circulação são influenza A (H1N1 e H3N2) e vírus sincicial respiratório (VSR).

Para frear a quantidade de internações, a vacina contra a gripe foi disponibilizada para todos os públicos (acima de 6 meses), mas a cobertura vacinal está abaixo da ideal em todos os municípios.

O Estado é o terceiro com a menor cobertura vacinal no País, acima apenas do Distrito Federal e Sergipe.

Outras formas de prevenção

Existem inúmeras formas de se prevenir o contágio e proliferação da Covid-19 e da gripe. Confira:

Vacinação

Uso de álcool gel

Lavagem das mãos com água e sabão

Evitar tocar nos olhos, nariz e boca

Não compartilhar objetos pessoais

Ventilar ambientes

Uso de máscara

Evitar aglomerações e espaços fechados

Assine o Correio do Estado.