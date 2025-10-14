Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAMPO GRANDE

Em Brasília, Adriane Lopes busca novos investimentos para a saúde

A prefeita participou de reunião no Ministério da Saúde para tratar de um plano de ação voltado à redução das filas para cirurgias

Daniel Pedra

Daniel Pedra

14/10/2025 - 19h50
Durante agenda em Brasília (DF) em busca de novos investimentos para Campo Grande, a prefeita Adriane Lopes (PP) participou, na tarde desta terça-feira (14), de uma reunião no Ministério da Saúde, quando ficou confirmada visita de técnicos, nos próximos 15 dias, para elaborar um plano de ação voltado à redução das filas de cirurgias e exames do programa Agora Tem Especialidades.

“Foi uma reunião produtiva, em que apresentamos as principais demandas da área de saúde de Campo Grande e buscamos soluções conjuntas com o Ministério. A visita técnica será fundamental para estruturarmos um plano capaz de reduzir as filas e melhorar o atendimento à população. Nosso compromisso é avançar na qualidade do atendimento, garantindo acesso mais rápido e humanizado aos serviços de saúde”, explicou Adriane Lopes.

Participaram da reunião o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Julio Tabosa Sales, os integrantes do Comitê Gestor da Saúde da Capital, Catiana Sabadin e Vanderlei Bispo, e a assessora do senador Nelsinho Trad, Érika de Castro Heusi.

A prefeita explicou que o Programa Agora Tem Especialidades tem como principal objetivo reduzir o tempo de espera por atendimentos no Sistema Único de Saúde e busca promover um atendimento mais ágil e eficiente para a população.

Entre as ações desenvolvidas estão a ampliação de mutirões, o uso de unidades móveis de saúde (carretas), a aquisição de transporte sanitário e o fortalecimento da Telessaúde. Essas medidas contribuem para garantir mais agilidade, eficiência e equidade no acesso à saúde especializada.

Educação 

Ontem (13), ainda em Brasília, durante reunião no Ministério da Educação (MEC), foram garantidos R$ 100 milhões para a Educação Infantil do município.

O novo aporte é resultado do cadastramento de cerca de 2 mil novos alunos das unidades escolares entregues em 2024 e 2025 — as Emeis Jardim Inápolis e São Conrado, respectivamente. O repasse será feito por meio do Fundeb, até que os estudantes sejam oficialmente incluídos no Censo Escolar.

Ainda ontem, a prefeita esteve no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), onde apresentou solicitações de equipamentos e maquinários agrícolas para fortalecer o trabalho dos produtores rurais e ampliar o cinturão verde de Campo Grande.

Campo Grande

Câmara rejeita projeto que pretendia "destrinchar" salário de servidores da prefeitura

Texto foi rejeitado na sessão desta terça-feira (14)

14/10/2025 17h46

Projeto foi rejeitado na sessão desta terça-feira (14)

Projeto foi rejeitado na sessão desta terça-feira (14) Foto: Izaias Medeiros / CMCG

A Câmara Municipal de Campo Grande rejeitou, nesta terça-feira (14), o projeto de lei que obrigaria a Prefeitura a divulgar de forma detalhada os salários de todos os servidores públicos. Com 15 votos contrários e 6 favoráveis, a proposta do vereador Marquinhos Trad (PDT) não avançou.

O projeto previa que o Portal da Transparência exibisse, de maneira clara e acessível, o salário-base, gratificações, adicionais, verbas indenizatórias e outras parcelas recebidas por servidores efetivos, comissionados, temporários e prestadores de serviços. A intenção era permitir que a sociedade entendesse de forma completa como o dinheiro público é gasto. Além de Marquinhos, Ana Portela (PL), Luiza Ribeiro, Jean Ferreira e Landmark, ambos do (PT) e Dr Jamal (MDB) foram favoráveis à proposta. 

Atualmente, o portal municipal só apresenta a remuneração bruta básica, abono de permanência, férias e gratificação natalina, sem detalhar outras verbas que compõem o salário. Segundo Trad, essa falta de detalhamento dificulta a compreensão do cidadão.

“Quando recebemos os holerites, vemos, por exemplo, um valor total de R$ 9 mil, sendo R$ 3 mil de salário e outros R$ 6 mil descritos apenas como ‘outros pagamentos’. O projeto quer justamente explicar o que são esses valores”, explicou o vereador.

A justificativa do projeto apontava que a medida aperfeiçoaria os mecanismos de transparência ativa na administração pública, estabelecendo regras claras, objetivas e acessíveis para a divulgação individualizada e discriminada da remuneração de todos os agentes públicos. O objetivo, segundo Trad, era garantir que qualquer cidadão pudesse compreender a composição do salário, identificar eventuais distorções e acompanhar melhor a aplicação dos recursos públicos.

O projeto também previa a criação de um glossário explicativo para que qualquer pessoa pudesse entender cada rubrica, e estabelecia cuidados com a proteção de dados, garantindo que informações de servidores em situação de risco ou sob medidas protetivas não fossem divulgadas.

Marquinhos Trad destacou que a proposta buscava fortalecer a transparência e o controle social sobre os gastos públicos. “A transparência é uma das formas mais eficientes de combater a má gestão. Quando a informação é clara e acessível, o cidadão entende melhor o uso do dinheiro público, e o servidor que cumpre seu dever com honestidade tem seu trabalho valorizado”, afirmou.

Cidades

Dois são presos em esquema de propina na conta de luz em MS

Um funcionário terceirizado que participava da corrupção recebia propina para reduzir o valor da conta de energia elétrica, conforme apontou a investigação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul

14/10/2025 17h34

Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Continue Lendo...

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu investigação que levou à prisão de dois homens em flagrante, envolvidos em um esquema de propinas para reduzir os valores nas contas de energia de diversos consumidores.

A investigação foi conduzida por meio da 30ª Promotoria de Justiça de Campo Grande e verificou um esquema de corrupção e estelionato que envolvia a manipulação de leituras de consumo de energia por um funcionário terceirizado da concessionária.

Conforme o MPMS, o leiturista recebia R$ 8 mil mensais em propinas para alterar os valores nas contas de energia. No total, 32 pessoas foram indiciadas, sendo que 14 confessaram participação no esquema.

Os pagamentos variavam entre R$ 50 e R$ 1.300, incluindo refeições ou serviços.

O MP ofereceu Acordos de Não Persecução Penal (ANPP) para 11 dos investigados, que aceitaram cumprir algumas obrigações, como pagar uma quantia, fazer serviços comunitários e comparecer a audiências. Caso algum deles deixe de comparecer sem apresentar justificativa, será interpretado como desinteresse no acordo.

Por outro lado, 23 pessoas foram denunciadas por corrupção ativa, corrupção passiva e estelionato. Ainda ficou estabelecida a cobrança de R$ 20 mil de indenização, além da suspensão de direitos políticos e da perda da função pública.

Divisão do processo

O processo foi separado em três ações penais. Para 18 investigados, o caso foi arquivado por falta de provas suficientes, com possibilidade de reabertura.

Como garantia da privacidade das pessoas, a divulgação dos dados pessoais dos envolvidos levou em consideração a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo a proteção da privacidade sem comprometer a transparência institucional.

“A atuação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul neste caso demonstra nosso compromisso com o combate à corrupção e à responsabilização dos envolvidos, sempre com respeito aos direitos individuais e à legalidade”, afirma o Promotor de Justiça George Zarour Cezar.

