Em Brasília, Adriane Lopes busca novos investimentos para a saúde

Durante agenda em Brasília (DF) em busca de novos investimentos para Campo Grande, a prefeita Adriane Lopes (PP) participou, na tarde desta terça-feira (14), de uma reunião no Ministério da Saúde, quando ficou confirmada visita de técnicos, nos próximos 15 dias, para elaborar um plano de ação voltado à redução das filas de cirurgias e exames do programa Agora Tem Especialidades.

“Foi uma reunião produtiva, em que apresentamos as principais demandas da área de saúde de Campo Grande e buscamos soluções conjuntas com o Ministério. A visita técnica será fundamental para estruturarmos um plano capaz de reduzir as filas e melhorar o atendimento à população. Nosso compromisso é avançar na qualidade do atendimento, garantindo acesso mais rápido e humanizado aos serviços de saúde”, explicou Adriane Lopes.

Participaram da reunião o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Julio Tabosa Sales, os integrantes do Comitê Gestor da Saúde da Capital, Catiana Sabadin e Vanderlei Bispo, e a assessora do senador Nelsinho Trad, Érika de Castro Heusi.

A prefeita explicou que o Programa Agora Tem Especialidades tem como principal objetivo reduzir o tempo de espera por atendimentos no Sistema Único de Saúde e busca promover um atendimento mais ágil e eficiente para a população.

Entre as ações desenvolvidas estão a ampliação de mutirões, o uso de unidades móveis de saúde (carretas), a aquisição de transporte sanitário e o fortalecimento da Telessaúde. Essas medidas contribuem para garantir mais agilidade, eficiência e equidade no acesso à saúde especializada.

Educação

Ontem (13), ainda em Brasília, durante reunião no Ministério da Educação (MEC), foram garantidos R$ 100 milhões para a Educação Infantil do município.

O novo aporte é resultado do cadastramento de cerca de 2 mil novos alunos das unidades escolares entregues em 2024 e 2025 — as Emeis Jardim Inápolis e São Conrado, respectivamente. O repasse será feito por meio do Fundeb, até que os estudantes sejam oficialmente incluídos no Censo Escolar.

Ainda ontem, a prefeita esteve no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), onde apresentou solicitações de equipamentos e maquinários agrícolas para fortalecer o trabalho dos produtores rurais e ampliar o cinturão verde de Campo Grande.

