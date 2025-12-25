Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

SISTEMA CARCERÁRIO

Em Campo Grande, 148 presos terão "saidinha" neste Natal

Durante o dia, presidiários não podem frequentar bares, boates ou locais de aglomerações e ingerir bebida alcoólica; já a noite, devem, obrigatoriamente, permanecer em casa

Naiara Camargo

Naiara Camargo

25/12/2025 - 17h45
Dados divulgados pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen-MS) apontam que dezenas de presos do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira e Presídio Feminino serão beneficiados com a “saidinha temporária”, neste Natal, em Campo Grande.

Ao todo, 148 presos, sendo 138 internos e 10 internas do regime do semiaberto, poderão deixar temporariamente o sistema carcerário neste Natal, entre 24 e 26 de dezembro.

Além disso, 11 internas em regime aberto sairão no período de 24 de dezembro a 2 de janeiro. Outro grupo de internos e internas do regime semiaberto sairão no período de 31 de dezembro a 2 de janeiro.

De acordo com o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, os reeducandos, que cumprem pena no regime aberto e semiaberto e que não tenham registro de sanção disciplinar ou má comportamento de natureza leve, média ou grave – estão autorizados a deixarem temporariamente a Unidade Prisional e passarem o Natal e Ano Novo com a família.

De dia, não podem frequentar bares, boates ou locais de grande aglomeração. De noite, das 19h às 6h, devem obrigatoriamente permanecer na residência de seus familiares. É proibido ingerir bebida alcoólica.

No Natal, poderão se ausentar das 7h do dia 24 de dezembro até às 17h de 26 de dezembro. No Ano Novo, a saidinha ocorrerá das 7h de 31 de dezembro até 17h de 2 de janeiro.

Os presidiários devem optar por uma única saída (Natal ou Ano Novo) para visitar a família. É de responsabilidade da Direção do Estabelecimento Prisional a separação dos presos em duas turmas proporcionalmente divididas.

Em Mato Grosso do Sul, o benefício referente ao ano de 2025 foi regulamentado por portaria do juiz Albino Coimbra Neto, da 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande.

Cidades

Saiba como tirar certificado do ensino médio com nota do Encceja

Certificação pode ser solicitada no IFMS com base nas notas do Encceja ou do Enem; veja quem tem direito e como fazer o pedido

25/12/2025 17h18

Reprodução, Alexandre Oliveira/IFMS

Estudantes com 18 anos ou mais que não concluíram o ensino médio podem procurar o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) para solicitar o Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou a Declaração Parcial de Proficiência.

O resultado é baseado nas notas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2025.

A emissão do certificado do ensino médio é feita desde 2018, tendo como base as notas do Encceja. Para documentos referentes a anos anteriores, são consideradas as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Como retirar o certificado?

Para solicitar o certificado do ensino médio pelo Encceja, o interessado deve ter indicado, no ato da inscrição do exame, um dos campi do IFMS como unidade certificadora.

Além disso, é necessário atender aos seguintes requisitos:

  • ter mais de 18 anos até a data da primeira prova;
  • não ter concluído o ensino médio; e ter alcançado, no mínimo, 100 pontos em cada área de conhecimento e 5 pontos na redação.

Quem pode solicitar?

A Declaração Parcial de Proficiência pelo Encceja pode ser solicitada por quem atingiu pelo menos 100 pontos em uma ou mais áreas de conhecimento.

No caso da área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, também é exigida pontuação mínima de 5 pontos na redação.

Para quem for solicitar a certificação com base nas notas do Enem, é preciso ter indicado um dos campi do IFMS como certificador, ter mais de 18 anos, não ter concluído o ensino médio e ter alcançado a pontuação mínima exigida conforme a edição do exame.

Nas edições de 2010 e 2011, são necessários 400 pontos em cada área e 500 pontos na redação. A partir da edição de 2012, a exigência é de 450 pontos em cada área e 500 pontos na redação.

Onde fazer a solicitação on-line

No caso do Encceja, o primeiro passo é escolher o tipo de documento a ser solicitado: “Certificado Encceja”, “Certificado Encceja com Junção de Proficiência” ou “Declaração de Proficiência”. Em seguida, é preciso informar os dados pessoais solicitados e anexar a cópia digitalizada do documento de identificação.

Para solicitar a certificação pelo Enem, é necessário informar o tipo de certificado desejado, além de dados pessoais como nome, CPF, e-mail e telefone, e anexar a cópia digitalizada de documento oficial de identificação com foto.

Solicitação presencial

A solicitação também pode ser feita em um dos campi do IFMS localizados em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

O interessado deve entregar o requerimento para solicitação do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou da Declaração Parcial de Proficiência, além da cópia e do original do documento oficial de identificação com foto.

Certificação

Em Mato Grosso do Sul, além do IFMS, a Secretaria de Estado de Educação (SED) também é instituição certificadora do Encceja.

Em caso de dúvidas, o contato deve ser feito com a Diretoria de Gestão Acadêmica do IFMS, pelo e-mail [email protected].
Cidades

Universidade abre inscrições para curso de Letras-Libras gratuito em MS

Com prioridade para candidatos surdos, o curso semipresencial está com inscrições abertas até o dia 23 de janeiro; saiba mais

25/12/2025 14h33

FOTO: Portal UFGD

O processo seletivo para a Licenciatura em Letras-Libras (Língua Brasileira de Sinais), na modalidade semipresencial, está aberto na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

Com inscrições gratuitas, o interessado deve se atentar ao prazo, que teve início no dia 19 de dezembro e segue aberto até 23 de janeiro.

Ao todo, são 60 vagas no curso, que tem como objetivo formar professores de Libras - surdos e ouvintes - para atuação na educação básica e no ensino superior.

Vagas

Segundo o edital, a prioridade na ocupação das vagas será destinada a pessoas surdas - candidatas que, em razão da perda auditiva, interagem com o mundo predominantemente por meio de experiências visuais e manifestam sua cultura, principalmente, pelo uso da Libras.

Cabe ressaltar que, no ato da matrícula, o candidato deverá apresentar laudo médico com resultado de exame de audiometria que comprove a condição.

As vagas que não forem preenchidas por candidatos surdos serão ocupadas por pessoas ouvintes, por meio das seguintes modalidades:

  • ampla concorrência;
  • reserva de vagas.

A reserva de vagas é voltada a candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública, conforme estabelece a Lei nº 12.711/2012.

Classificação

A seleção será feita por meio de classificação, considerando a média aritmética das notas finais obtidas nas disciplinas de Língua Portuguesa (LP) e Matemática (MAT), cursadas no 3º ano do ensino médio. No momento da inscrição, o candidato deverá informar essa média.

Resultado

A divulgação da classificação preliminar está prevista para o dia 29 de janeiro de 2026.

Passado o período destinado à interposição de recursos, o resultado final será publicado no dia 2 de fevereiro.

A convocação para matrícula ocorrerá a partir de 9 de fevereiro, em edital específico a ser divulgado pela Coordenadoria de Gestão Acadêmica da UFGD.

Os interessados podem acessar o edital e demais documentos da seleção em: https://portal.ufgd.edu.br/vestibular/pssi/pssi-2026-libras.

Atendimento acessível

Candidatos que necessitarem de atendimento acessível em Libras para esclarecimento de dúvidas sobre o edital poderão solicitar o serviço pelo e-mail [email protected]
. As orientações serão prestadas em vídeo, por intérprete da Faculdade de Educação a Distância (FAEAD/UFGD).
 

