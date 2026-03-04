Em Campo Grande, preço das flores pode variar em até quatro vezes no Dia das Mulheres

Pesquisa do Procon indica variação de até 214% no preço das flores - Foto: Reprodução

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Perto do Dia Internacional da Mulher, celebrado no próximo domingo (8), o Procon Mato Grosso do Sul foi às ruas para pesquisar os preços de produtos e serviços vendidos por floriculturas e espaços de beleza, em Campo Grande.

O consumidor de Campo Grande pode economizar mais de 200% apenas trocando de estabelecimento para o mesmo produto. Como a pesquisa foi feita em 23 de fevereiro, a tendência é que os preços sofram nova alta conforme a data comemorativa se aproxima.

O consumidor deve se atentar a diferença dos valores ofertados, caso queira economizar no presente. O buquê simples com seis rosas nacionais foi o produto que apresentou a mais expressiva diferença de preços, chegando a 214,29%. O produto pode ser adquirido por R$ 70 na floricultura Pantanal Garden, no Bairro Monte Castelo, enquanto que na Varanda e Flores, no Jardim dos Estados, o preço é R$ 220.

Orquídeas apresentaram valores entre R$ 59,90 e R$ 280, a depender da quantidade de hastes e espécie.

Outra opção para presentear as mulheres é o café da manhã. As variações, apesar de serem menores em percentual (63,89%), mantém preços elevados, com valor médio de R$ 221,67.

O café da manhã mais barato entre os locais analisados é o da floricultura Marrocos, vendido por R$180. Já o mais caro é o da Varanda e Flores, no valor de R$295.

Ao todo, cinco floriculturas participaram do levantamento, realizado no dia 23 de fevereiro. Os dados estão passíveis de variação, conforme a demanda.

As cinco floriculturas analisadas foram: Marrocos, Rosalândia, Varanda e Flores, Nicaretta e Pantanal Garden. A maioria dos estabelecimentos teve entre 16 e 18 itens analisados.

A Pantanal Garden foi a floricultura que apresentou os menores preços em itens de unidade, como rosas (R$ 6,90) e orquídeas (R$ 59,90).

A floricultura com os preços mais elevados foi a Varanda e Flores, tendo 8 de 9 produtos entre os mais caros, com exceção da rosa unitária importada, que manteve o mesmo valor de outros dois locais.

Autocuidado

Em relação aos espaços de beleza, a equipe de orientação e pesquisa do Procon Mato Grosso do Sul alerta que as consumidoras busquem esclarecer previamente junto ao profissional que realizará o serviço sobre eventuais riscos, contraindicações e cuidados pós-procedimento. Um teste pode ser realizado a fim de prevenir eventual reação alérgica, assim como deve-se exigir o uso de materiais esterilizados e dentro da validade.

A pesquisa, nesse caso, revelou que o corte de cabelo com finalização registrou preço médio de R$ 168 e 200% de diferença, entre os cinco estabelecimentos pesquisados. Essa variação pode chegar a 150% no caso da escova progressiva, a depender da extensão dos fios.

Para a esmaltação tradicional de mão e pés, foram aferidos valores entre R$ 55 e R$ 95. Já os serviços relacionados a mechas e coloração “morena iluminada” tiveram uma oscilação de até 92,31%, com alguns estabelecimentos informando que somente uma avaliação profissional vai determinar o valor a ser aplicado ao serviço.



A pesquisa revela disparidades acentuadas entre o menor e o maior preço para o mesmo serviço, sugerindo que a comparação é indispensável para o consumidor:

O combo "corte e finalização" apresentou uma variação de 200%, com preços entre R$ 80,00 (Espaço Bella Centro de Beleza) e R$ 240 (Solle Beauty).

A progressiva fio curto registrou uma variação de 150%, sendo encontrada por R$ 140 no Espaço Bella Centro de Beleza e R$ 350 no Villas Centro de Beleza.



A progressiva fio médio teve variação de 133,33%, com o preço mínimo de R$ 150 e o máximo de R$ 350.

A manicure tradicional apresentou uma diferença de 114,29%, custando entre R$ 28,00 e R$ 60,00.

A extensão de cílios (fio a fio clássico) teve variação de 107,69%, com preços entre R$ 130 e R$ 270.

Ao todo, cinco estabelecimentos foram avaliados: Casa Ronaldo's Espaço de Beleza, Villas Centro de Beleza, Espaço Bella Centro de Beleza, Solle Beauty e Morena Mulher.

Orientações

Itens como a localização, estrutura física, qualificação profissional, padrão de atendimento e serviços agregados podem impactar a composição e a variação dos preços. Assim, pesquisar e comparar é a principal estratégia disponível aos consumidores.

Ainda que não haja uma diferença de preços nas modalidades de pagamento à vista ou no crédito, o Procon Mato Grosso do Sul recomenda que registros de publicidades e conversas por aplicativos de mensagens sejam arquivadas para comprovar as condições de contratação do serviço. Por sua vez, o comprovante de pagamento e a nota fiscal são fundamentais para efetivamente confirmar a relação de consumo.