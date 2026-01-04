Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

VENEZUELA

Em Campo Grande, venezuelanos se reúnem para celebrar queda de Maduro

Prisão do líder autoritário representa para a população a esperança pelo fim da ditadura

João Pedro Flores

04/01/2026 - 18h25
Aos gritos de "Venezuela Libre", um grupo de venezuelanos se reuniu na Praça do Rádio, no centro de Campo Grande, na tarde deste domingo (4), para celebrar a transição de poder em seu país de origem, após o ditador Nicolás Maduro ser capturado por forças armadas dos Estados Unidos.

A Venezuela esteve sob o regime ditatorial desde 1998, quando Hugo Chávez foi eleito presidente. Seu sucessor, Nicolás Maduro, assumiu por mais 12 anos e 10 meses, totalizando quase três décadas de ditadura.

A queda de Maduro representa para os venezuelanos, pelo menos aqueles que estavam no movimento, a esperança pelo fim da ditadura. A expectativa agora é que haja uma transição democrática, através de eleições que não sejam fraudadas. 

Francisco José Mota, promotor de vendas de um supermercado e membro da Associação Venezuelana de Campo Grande (AVCG), vive com sua esposa, filha, neta e genro na Capital desde 2018. Ele conta que deixou a Venezuela devido a crise humanitária instaurada no país, com falta de comida, emprego, segurança e liberdade, após as eleições terem sido "roubadas".

"A gente teve que sair da Venezuela pela situação econômica, não tem liberdade de expressão para você falar, não tem aquela democracia que muitas pessoas falam que a Venezuela tem. Infelizmente tem muitos venezuelanos, milhões, lá fora procurando uma vida melhor, um futuro para seus filhos".

Francisco, à esquerda, com sua filha, neta e genro
Francisco (camiseta azul) e sua família no movimento que celebra a captura de Maduro / Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Para ele, o fato do governo dos Estados Unidos ter tirado Nicolás Maduro representa uma esperança de troca de governo, de sistema, para futuramente voltar ao seu país. Francisco acredita que o próximo passo a ser dado é passar o poder para Edmundo González Urrutia, exilado na Espanha desde outubro de 2024.

"Nesse caso, o primeiro passo foi tirar o ditador, mas ainda estamos esperando por uma nova etapa onde o sistema todo tem que sair da Venezuela, tem que passar o poder para o nosso presidente que foi eleito. Estamos esperando só ajeitar o caminho certo para ele voltar e assumir a transição democrática da Venezuela".

Ataque dos EUA era única opção?

Sobre a ofensiva dos Estados Unidos à base militar venezuelana, os participantes do movimento concordaram que esta era a única opção para tentar tirar Maduro do poder e esperam pelo apoio da comunidade internacional para assegurar que o ditador ou seus aliados não permaneçam no comando.

Mirtha Carpio e Linoel Leal, presidente e vice da Associação Venezuela em Campo Grande
Mirtha Carpio e Linoel Leal, presidente e vice da Associação Venezuela em Campo Grande / Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Linoel Leal, vice-presidente da AVCG, compartilha desta perspectiva.

"A gente, obviamente, não gostaria que acontecesse dessa forma. O que aconteceu na verdade é um processo que inicia uma transição necessária. Já saindo essa pessoa negativa, agora vamos restabelecer a paz, tirar os presos políticos que estão sofrendo tortura. Então, aí é onde nós estamos de acordo de que sim, era necessário ter [intervenção militar], de que Estados Unidos tivesse a mão dura, poi foi o único país que nos ajudou. Então, era a única forma. E agora, ambientalmente, podemos ter um país saudável e que pode levantar-se".

Apesar deste primeiro passo, Mirtha Carpio, presidente da AVCG, diz que a Venezuela não está completamente livre e ainda há muito trabalho a fazer.

"É uma transição muito comprida. Não podemos falar agora que vai acontecer tal coisa. Agora vamos para a transição. Entre os próximos passos está que a presidente interina faça um trabalho de coordenar, de levar a paz, de que haja outro tipo de construção, uma construção saudável para Venezuela. Isso que vamos querer".

Esperança 

A senhora Lourdes Montilla, que trabalha como atendente no Consórcio Guaicurus e cursa serviço social na Uniasselvi, relata que deixou a Venezuela há 8 anos, por causa da fome, apesar de possuir casa e carro, que vendeu para emigrar.

Dona Lourdes Montilla exibindo, orgulhosamente, seu crachá de funcionária do Consórcio Guaicurus
Com amor por Campo Grande,  Lourdes Montilla está feliz trabalhando na Capital e levando uma vida mais tranquila do que na Venezuela / Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Dona Lourdes viveu durante cinco anos no Peru antes de se mudar para o Campo Grande com seus três filhos. Ela conta que sua mãe, irmão, primos, tios e amigos ainda estão na Venezuela, na cidade de Barinas, perto da fronteira com a Colômbia. 

Com a queda de Maduro, sua esperança é que a Venezuela agora esteja "livre da ditadura". Embora muitos venezuelanos que construíram "raízes" no exterior não voltem, ela planeja retornar à Venezuela em aproximadamente dois anos, não sendo possível agora.

Água Clara

Peão morre dias após novilha o arremessar contra árvore em fazenda

Homem teve múltiplas fraturas na costela e chegou a ir ao hospital diversas vezes, sendo liberado com prescrição de medicamentos

04/01/2026 15h01

Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/Cepol)

Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/Cepol) Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Um peão de 59 anos morreu após ser atacado por uma novilha e arremessado contra uma árvore, em uma fazenda em Água Clara. O caso aconteceu em dezembro de 2025, mas a vítima faleceu nesse sábado (3), após ficar quatro dias internado na Santa Casa de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, no dia do acidente, o homem estava manejando gado a cavalo, quando uma novilha brava investiu contra ele, fazendo-o cair do cavalo. Na sequência, em nova investida, ele foi arremessado contra a árvore.

De imediato, o homem sentiu fortes dores torácicas e voltou para casa, acreditando se tratar de uma fratura na costela e, como já havia acontecido antes, afirmou para colegas que se recuperaria sem ajuda médica.

No entanto, quatro dias após a queda, o peão passou a sentir fortes dores e procurou atendimento médico em Água Clara, sendo encaminhado para o Hospital Auxiliadora para exames.

Os exames apontaram múltiplas fraturas de costela e foi receitado medicamentos, mas, mesmo tomando os remédios por vários dias, não houve melhora e ele foi novamente ao hospital.

Na unidade de saúde, foi atendido por outra médica, que novamente confirmou as fraturas de costelas e receitou mais um remédio, desta vez, para estômago.

O peão retornou para casa, onde teve piora no quadro e, no dia seguinte, procurou atendimento médico particular, no qual a médica solicitou transferência em vaga zero ao Hospital Municipal, em razão da gravidade do quadro.

Ao chegar no Hospital Municipal, ele foi intubado e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, onde chegou no dia 30 de dezembro.

Após quatro dias de internação, com o agravamento do quadro, o homem não resistiu aos ferimentos e foi a óbito, após tentativas de reanimação.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Cepol) da Capital e será investigado pela Polícia Civil.

APREENSÃO

Taxista boliviano é preso com milhares de cédulas falsas na fronteira de Corumbá

O homem afirmou que as notas seriam distribuídas em feiras populares da Cidade Branca

04/01/2026 14h30

O taxista boliviano alega que as notas seriam usadas em um ritual tradicional de seu país

O taxista boliviano alega que as notas seriam usadas em um ritual tradicional de seu país Divulgação

Na noite deste sábado (3), por volta das 20h30,  agentes da Receita Federal e da Polícia Militar do Estado abordaram um táxi boliviano no Posto Esdras, fronteira entre Corumbá e Puerto Quijarro. O homem tentava ingressar no município brasileiro, transportando milhares de cédulas falsas de reais e dólares.

Questionado pelas autoridades, o boliviano afirmou que as cédulas foram impressas na cidade de Santa Cruz, na Bolívia, e que seriam distribuídas em feiras populares de Corumbá.

Segundo o taxista, o dinheiro falso seria utilizado em um ritual tradicional de seu país, que envolve o enterro de oferendas com pedidos de prosperidade à Pachamama (Mãe Terra).

Diante dos fatos, o taxista foi encaminhado à Polícia Federal, que ficará responsável pela condução do inquérito e do processo criminal.

Crime

De acordo com o Código Penal Brasileiro, a falsificação de moeda é crime, com pena de reclusão de três a doze anos, além de multa. A legislação prevê ainda que incorre na mesma pena quem importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz moeda falsa em circulação, independentemente da finalidade alegada.

De acordo com as autoridades, embora as tradições culturais e religiosas devam ser respeitadas, nenhuma prática que envolva crimes contra a ordem econômica e financeira pode se sobrepor às leis brasileiras.

