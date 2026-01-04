Em Campo Grande, venezuelanos se reúnem para celebrar transição pela liberdade do país

Após o ataque dos Estados Unidos que capturou Nicolás Maduro, os venezuelanos que vivem na Capital de Mato Grosso do Sul se concentrarão, às 16h, na Praça do Rádio. De acordo com a presidente da Associação Venezuelana em Campo Grande, Mirtha Carpo, o intuito deste movimento é celebrar a transição pela liberdade do país.
A presidente da instituição acredita que, com a prisão de Maduro, há chances da Venezuela ter como presidente legítimo Edmundo Gonzáles Urrutia, exilado na Espanha desde de outubro de 2024. O político concorreu às últimas eleições na Venezuela, neste mesmo ano, no lugar de María Corina Machado, líder da oposição e vencedora do Nobel da Paz de 2025, impedida de participar do pleito pela Justiça venezuelana.
Desembarque de Maduro
Nicolás Maduro passou a noite de sábado (3) em uma prisão federal no Brooklyn, em Nova York. O trajeto até as grades foi longo, começando pelo embarque a um helicóptero norte-americano e, logo em seguido, subindo a bordo de um navio de guerra, no Mar do Caribe.
Em seguida, ele foi transportado para a Base Naval dos Estados Unidos, na Baía de Guantánamo, em Cuba, onde foi transferido para o avião que pousou, em Nova York. Após isso, novamento foi levado de helicóptero, desta vez para Manhattan, onde está o centro de detenção.
O líder venezuelano desembarcou na Base Áerea da Guarda Nacional de Stewart, um aeroporto militar localizado no norte do estado de Nova Iorque. Ele chegou em um avião Boeing 757 que o transportou à cidade.
Escoltado por dezenas de agentes federais, Maduro foi levado à DEA, onde foi identificado, e finalmente transferido para o Centro de Detenção Metropolitano.
