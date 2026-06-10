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Irregularidade

Em decisão unanime, TJMS suspende contrato ilegal em Corumbá

O Tribunal acatou o recurso interposto pelo MPMS, determinando a suspensão imediata do contrato

João Pedro Zequini

10/06/2026 - 10h10
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O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), determinou a anulação imediata de um contrato administrativo firmado pela Prefeitura de Corumbá com uma empresa privada. 

A empresa foi contratada para a prestação de serviços de consultoria e assessoria contábil-tributária, com um custo anual de R$ 600 mil. A decisão foi tomada pela 2ª Câmara Cível, em primeira instância. 

De acordo com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) as atividades contratadas junto à empresa, conflitam diretamente com cargos que são efetivos e estão previstos para ser ocupados através de concursos e não por fixação de contrato. 

Segundo o do processo o relator, Desembargador José Eduardo Neder Meneghelli, o contrato fere diretamente os princípios do concurso público além de ferir ideias fundamentais da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.

Tradição

Cem fiéis estão 'com a mão na massa' para confeccionar bolo de Santo Antônio

São utilizados mais de mil quilos de farinha de trigo, mil quilos de açúcar, mil quilos de fermento, 8 mil ovos, mil quilos de recheio, mil litros de leite e mil litros de óleo para fazer o bolo

10/06/2026 09h10

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Cada grupo tem seu papel a confecção do bolo de Santo Antônio: produção, montagem, logística, compra e armazenamento

Cada grupo tem seu papel a confecção do bolo de Santo Antônio: produção, montagem, logística, compra e armazenamento Naiara Camargo

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A receita do bolo de Santo Antônio já saiu do papel e está com a mão na massa.

Ao todo, 100 fiéis voluntários trabalham dividos, em três turmas (7h às 12h, 13h às 18h e 18h às 21h), na parte de produção, montagem, logística, compra e armazenamento, para confeccionar o bolo de Santo Antônio, em Campo Grande.

A fabricação do bolo começou em 1° de junho e vai até o dia 12. São utilizados mais de mil quilos de farinha de trigo, mil quilos de açúcar, mil quilos de fermento, 8 mil ovos, mil quilos de recheio, mil litros de leite e mil litros de óleo.

“A gente recebe muita doação de alimentos também dos paroquianos. Tem tanto aquele que doa fardos de trigo, como aquele que traz uma caixinha de ovos, um quilinho de açúcar e a gente usa tudo. Então assim, é muito bonito de ver a movimentação dos paroquianos nessa época”, explicou a coordenadora de produção do bolo, Fernanda Corrêa.

A receita é a mesma todos os anos – bolo pão de ló, creme de baunilha, creme de chocolate, chantilly e calda. Os bolos são armazenados em um container refrigerado.

Em 2026, o bolo de Santo Antônio tem 17 mil pedaços, 3 mil alianças, um par de aliança de ouro e TV de 60 polegadas. As milhares de alianças e o prêmio da TV (escrito em um papelzinho) estarão espalhados pelos 17 mil pedaços. O valor de cada pote é R$ 15.

A entrega será no sábado (13), das 6h30min às 13h30min, em sistema drive-thru, na Catedral Nossa Senhora da Abadia - Santo Antônio de Pádua, localizada na travessa Lydia Bais, Centro, em Campo Grande.

As sobras serão vendidas no arraía de Santo Antônio, em 13 e 14 de junho, na Praça do Rádio Clube, situada na avenida Afonso Pena, centro, em Campo Grande.

O bolo é motivo de emoção para a coordenadora de produção do bolo, Fernanda Corrêa, que é confeiteira de profissão e dedica algumas semanas de seu ano para este trabalho voluntário.

“Eu tirar duas semanas do meu ano para devolver na minha paróquia a minha experiência, o meu conhecimento do que eu faço, para mim é muito gratificante. Então por isso que eu fiquei emocionada. Acho que uma semaninha que você tira não faz falta no bolso. É uma festa bonita, é um trabalho que a gente faz com o maior carinho do mundo”, disse, com lágrimas nos olhos.

Padroeiro de Campo Grande, Santo Antônio é conhecido popularmente como "Santo Casamenteiro", porque acredita-se que uma moça, em Nápoles, conseguiu, por intercessão dele, o dote necessário para se casar.

Muitos fiéis compram o bolo com esperança do Santo abençoar ou até mesmo adiantar o matrimônio.

Além disso, Santo Antônio era conhecido como protetor das coisas perdidas, protetor dos pobres e o Santo dos milagres. Durante suas pregações nas praças e igrejas, muitos doentes e pessoas com deficiência eram curadas.

HOMICÍDIOS

Briga por cigarro e assalto no Tijuca têm dois mortos na Capital

Crimes ocorreram entre a noite de terça-feira e a madrugada desta quarta-feira

10/06/2026 09h00

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Vítima estava em sua residência quando criminosos invadiram e passaram a agredi-lo

Vítima estava em sua residência quando criminosos invadiram e passaram a agredi-lo Foto: Divulgação / Polícia Civil

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Na madrugada desta quarta-feira (10), um homem identificado como Tiago Robson Reis de Lima, de 38 anos, foi vítima de homícidio dentro de sua casa, após três pessoas invadirem devido a uma discussão causada por cigarro. O crime ocorreu no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

De acordo com o relato da namorada da vítima, Tiago chegou à sua residência por volta das 23h e começou a chamá-la na porta. Antes de entrar na residência, um homem, identificado como Ricardo Dias Pereira passou pelo local e pediu um gole do energético que o rapaz segurava e ele permitiu que o indivíduo tomasse um gole.

Em seguida, pediu-lhe um cigarro, porém Tiago se negou a fornecer, iniciando-se uma discussão acompanhada de xingamentos. Nesse momento, a moça disse: "Para de discussão e vamos entrar", puxando o namorado para dentro da residência e fechando a porta.

Após alguns minutos, uma mulher identificada como Aldrea Aparecida de Paula Santos, que estava acompanhada do seu côjuge e também de seu irmão, Paulo de Paula Martins, estava em frente à casa e gritando: "Você brigou com meu marido".

Neste momento, Tiago e a namorada saíram para verificar o que estava ocorrendo. O rapaz então iniciou nova discussão, desta vez com a mulher e os dois homens.

Em determinado momento, Tiago xingou a mulher. Os autores passaram a chutar o muro de madeira. Em razão disso, a vítima abriu novamente a porta, e os dois homens, ambos armados com facas, e a mulher, portando um pedaço de madeira, invadiram a casa e atacaram o rapaz.

Tiago pegou um pedaço de telha do tipo Eternit para tentar se defender, porém foi atingido por uma facada na região do abdômen. Em seguida, saiu correndo, sendo perseguido pelos autores. Após os fatos, os envolvidos fugiram em um veículo Volkswagen Gol. O óbito foi constatado por volta das 01h desta quarta-feira.

Até o momento, nenhum autor foi localizado pelas equipes policiais.

Tijuca

Um outro caso de homicídio aconteceu na rua José Silvestrini, no bairro Jardim Tijuca, onde Jonny Santana Souza, de 40 anos, foi morto, na noite de ontem (9). 

As imagens das câmeras de segurança obtidas no local registraram o fato, e a dinâmica observada sugere execução, e não latrocínio, segundo o Boletim de Ocorrência. A vítima encontrava-se no veículo pertencente a seu amigo, ocupando o banco do passageiro.

O amigo de Jonny relatou que, no momento em que chegou e parou seu veículo em frente à residência, um indivíduo em uma moto preta e casaco escuro com capacete, armado com uma pistola parou em frente ao carro, dando voz de assalto.

Jonny teria jogado seu aparelho celular próximo aos pés do autor, momento em que o indivíduo apontou a arma em sua direção e tentou efetuar o primeiro disparo, o qual falhou. A vítima aproveitou tal momento para tentar fugir, e se abrigou atrás do veículo.

O autor o seguiu e passou a efetuar vários disparos de pistola contra a vítima que caiu no chão.

De acordo com as imagens obtidas pela Polícia, o autor do homicídio parece ter recebido apoio de um segundo veículo, um Volkswagen Up de cor branca.

A equipe da perícia realizou a apreensão de 10 cápsulas de munição calibre 9 mm.

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