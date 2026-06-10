Briga por cigarro e assalto no Tijuca têm dois mortos na Capital

Vítima estava em sua residência quando criminosos invadiram e passaram a agredi-lo - Foto: Divulgação / Polícia Civil

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Na madrugada desta quarta-feira (10), um homem identificado como Tiago Robson Reis de Lima, de 38 anos, foi vítima de homícidio dentro de sua casa, após três pessoas invadirem devido a uma discussão causada por cigarro. O crime ocorreu no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

De acordo com o relato da namorada da vítima, Tiago chegou à sua residência por volta das 23h e começou a chamá-la na porta. Antes de entrar na residência, um homem, identificado como Ricardo Dias Pereira passou pelo local e pediu um gole do energético que o rapaz segurava e ele permitiu que o indivíduo tomasse um gole.

Em seguida, pediu-lhe um cigarro, porém Tiago se negou a fornecer, iniciando-se uma discussão acompanhada de xingamentos. Nesse momento, a moça disse: "Para de discussão e vamos entrar", puxando o namorado para dentro da residência e fechando a porta.

Após alguns minutos, uma mulher identificada como Aldrea Aparecida de Paula Santos, que estava acompanhada do seu côjuge e também de seu irmão, Paulo de Paula Martins, estava em frente à casa e gritando: "Você brigou com meu marido".

Neste momento, Tiago e a namorada saíram para verificar o que estava ocorrendo. O rapaz então iniciou nova discussão, desta vez com a mulher e os dois homens.

Em determinado momento, Tiago xingou a mulher. Os autores passaram a chutar o muro de madeira. Em razão disso, a vítima abriu novamente a porta, e os dois homens, ambos armados com facas, e a mulher, portando um pedaço de madeira, invadiram a casa e atacaram o rapaz.

Tiago pegou um pedaço de telha do tipo Eternit para tentar se defender, porém foi atingido por uma facada na região do abdômen. Em seguida, saiu correndo, sendo perseguido pelos autores. Após os fatos, os envolvidos fugiram em um veículo Volkswagen Gol. O óbito foi constatado por volta das 01h desta quarta-feira.

Até o momento, nenhum autor foi localizado pelas equipes policiais.

Tijuca

Um outro caso de homicídio aconteceu na rua José Silvestrini, no bairro Jardim Tijuca, onde Jonny Santana Souza, de 40 anos, foi morto, na noite de ontem (9).

As imagens das câmeras de segurança obtidas no local registraram o fato, e a dinâmica observada sugere execução, e não latrocínio, segundo o Boletim de Ocorrência. A vítima encontrava-se no veículo pertencente a seu amigo, ocupando o banco do passageiro.

O amigo de Jonny relatou que, no momento em que chegou e parou seu veículo em frente à residência, um indivíduo em uma moto preta e casaco escuro com capacete, armado com uma pistola parou em frente ao carro, dando voz de assalto.

Jonny teria jogado seu aparelho celular próximo aos pés do autor, momento em que o indivíduo apontou a arma em sua direção e tentou efetuar o primeiro disparo, o qual falhou. A vítima aproveitou tal momento para tentar fugir, e se abrigou atrás do veículo.

O autor o seguiu e passou a efetuar vários disparos de pistola contra a vítima que caiu no chão.

De acordo com as imagens obtidas pela Polícia, o autor do homicídio parece ter recebido apoio de um segundo veículo, um Volkswagen Up de cor branca.

A equipe da perícia realizou a apreensão de 10 cápsulas de munição calibre 9 mm.

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