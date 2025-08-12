Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

"Faísca"

Em depoimento, assassino diz que agressão foi estopim para matar mulher e filha

Acusado de duplo feminicídio, João Augusto Borges passou por audiência de instrução nesta terça

Alison Silva

Alison Silva

12/08/2025 - 18h06
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Autor do duplo feminicídio que vitimou  a esposa Vanessa Eugênia Medeiros, 23, e a filha Sophie Eugênia, de 10 meses, em maio deste ano, João Augusto Borges, disse em audiência na tarde desta terça-feira (12) que ambos os crimes foram comentidos após um acesso de raiva contra a mulher. 

Durante a oitiva, o réu disse não possuir problemas mentais e assumiu "perder  “perdeu a cabeça" após um tapa de Vanessa.

“Não tenho nenhum problema mental. Ela (Vanessa) me deu o tapa e eu perdi a cabeça”, declarou João, alegando que o tapa ocorreu quando tentou se despedir da vítima com um beijo antes de voltar ao trabalho.

Durante o interrogatório, o homem de 25 anos admitiu já ter pensado em matar a companheira em outraos momentos e confirmou a premeditação dos crimes. “Tinha pensado, mas não queria colocar em prática. Eu tava me segurando, mas o tapa foi a faísca”, disse. Segundo ele, o tapa apenas desencadeou a ação, que vitimou sua filha, algo que ele disse não querer fazer.

“Não tive controle, eu não queria matar ela, eu queria cuidar, mas eu não conseguia enxergar com amor”, disse. Ao contrário do que disse em depoimento à polícia em maio, negou que a motivação dos crimes tenha sido  para evitar o pagamento de pensão à filha. 

Na ocasião, pediu perdão e disse não se lembrar de ter matado a filha. “Quero pedir perdão a Deus, a família dela, a minha família, era a única e primeira neta de sangue, desculpa", afirmou.

Os lados

Advogado da família, Lucas Brandolis, avaliou a audiência como positiva, destacando que as testemunhas confirmaram a premeditação e a personalidade violenta do réu.

“Os familiares estão consternados por ouvirem todos os detalhes dos feminicídios, além da frieza de João ao contá-los. O interrogatório revelou que ele busca redução de pena ao tentar demonstrar arrependimento e afastar o motivo torpe ligado à pensão alimentícia, mas as alegações não resistem às provas e à versão apresentada em delegacia”, disse ao Correio do Estado. 

Brandolis lembrou que o réu optou por permanecer em silêncio diante das perguntas do Ministério Público e do assistente de acusação. “Aguardamos com tranquilidade a pronúncia do réu para que seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri e, finalmente, condenado por todos os crimes imputados na denúncia”, concluiu.

Já a advogada de defesa de João, Maryane Cruz, disse que a audiência foi tranquila, e que apesar de orientado a permanecer em silêncio, o réu optou por falar. “Foram ouvidas testemunhas e, apesar de ter sido orientado a ficar em silêncio, João Augusto relatou sobre o crime, respondendo somente às perguntas do juiz e da defesa.”

O crime

O caso ocorreu na tarde de 26 de maio deste ano, por volta das 16h. João chamou Vanessa para o quarto sob o pretexto de conversar e a atacou com um golpe de “mata-leão”, causando seu estrangulamento. Logo depois, estrangulou a filha, que brincava na cama do casal.

Após o crime, saiu para trabalhar normalmente. Mais tarde, às 21h, comprou um galão e o abasteceu com R$ 16 de gasolina. Voltando para casa, enrolou os corpos em dois cobertores e os colocou no carro da família, um Gol cinza. Dirigiu até a rua Desembargador Ernesto Borges, na região do Indubrasil, e ateou fogo nos corpos.

João afirmou que esperava que os corpos só fossem encontrados em dois ou três dias, mas as chamas se espalharam rapidamente pela vegetação, chamando a atenção de moradores e do Corpo de Bombeiros.

Questionado sobre o que fez após o crime, disse que voltou para casa e dormiu “tão bem, como não dormia faz tempo”, pois acreditava ter se “livrado de um problema”.

Relacionamento e antecedentes

Vanessa e João se conheceram por meio de um aplicativo de relacionamento e viviam juntos havia dois anos. A família dela é de Chapadão do Sul, onde residia antes de se mudar para Campo Grande em 2023 para morar com João.

À época, um amigo do acusado contou à polícia que não havia histórico de violência no relacionamento, apenas discussões comuns. No entanto, cerca de dois meses antes do crime, João disse que pretendia matar a companheira e a filha para “se livrar", mas a testemunha não levou a sério pela gravidade da declaração.

Investigações e prisão

João Augusto Borges foi preso em 27 de maio e responderá por duplo feminicídio e ocultação de cadáver. Por conta da brutalidade, o delegado Rodolfo Daltro destacou a brutalidade do crime. 

“Tenho 11 anos de polícia e nunca lidei com tamanha brutalidade e frieza. Ele relatou detalhes grotescos sobre o estrangulamento da criança, a reação dela, que vou poupar vocês. Eu e outros policiais tivemos que parar o relatório várias vezes, tamanha foi a perplexidade e o mal-estar.”

Neste momento, as partes serão intimadas para apresentar alegações finais. O juiz tomará sua decisão  pronúncia e, em caso de confirmação, o julgamento será marcado no plenário do júri, ainda sem data definida.

Assine o Correio do Estado

Prevenção

Patrulha contra violência à mulher rende destaque nacional a Campo Grande

O trabalho da Guarda Civil Metropolitana conquistou premiação no Conselho Nacional de Justiça

12/08/2025 17h45

Compartilhar
A Patrulha Maria da Penha oferece atendimento 24 horas

A Patrulha Maria da Penha oferece atendimento 24 horas Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande, voltada ao enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulheres, conquistou reconhecimento nacional no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A Capital ficou em 3º lugar no Prêmio Juíza Viviane Vieira do Amaral e receberá a premiação no próximo dia 26, em Brasília. 

O Projeto da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes) e do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), potencializou a atuação da Guarda Civil no atendimento humanizado, ágil e eficaz ao enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulheres.

A iniciativa é conduzida pelas promotoras de Justiça Luciana do Amaral Rabelo e Clarissa Carlotto Torres, e capacita profissionais da segurança pública, incluindo mais de mil guardas municipais, com conteúdos sobre legislação, direitos humanos, protocolos de abordagem, acolhimento às vítimas e cumprimento de medidas protetivas. 

Para a promotora Luciana, a integração com a GCM foi decisiva para o alcance desse resultado. “Essa é a terceira vez que o Projeto Patrulha é premiado pelo CNJ. O reconhecimento nacional confirma que, quando incorporado às atividades da Patrulha Maria da Penha, gera excelência no atendimento e eficácia no enfrentamento à violência doméstica”, afirmou.

A prefeita, Adriane Lopes, ressaltou a importância da valorização e capacitação dos servidores da segurança pública.“Os servidores das forças de segurança de Campo Grande recebem capacitação com temas como atendimento humanizado e escuta qualificada. Essa formação, em parceria com diversos órgãos, fortalece e qualifica o atendimento às mulheres em situação de violência”. 

Prêmio Juíza Viviane Vieira do Amaral

O Prêmio Juíza Viviane Vieira do Amaral, leva esse nome em homenagem a memória da magistrada que atuou por 15 anos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). Em 2020, Viviane Vieira foi vítima de feminicídio cometido por seu ex-marido na véspera do Natal, na frente das três filhas do casal, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. 

A premiação contempla seis categorias — Tribunal, Magistrados/Magistradas, Atores/Atrizes do Sistema de Justiça Criminal, Organizações Não Governamentais, Mídia e Produção Acadêmica — e tem como objetivo dar visibilidade a práticas transformadoras e estimular o compromisso contínuo do Judiciário com a proteção de mulheres e meninas.

Patrulha Maria da Penha 

A Patrulha Maria da Penha oferece atendimento 24 horas e atua de forma articulada com a 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, no monitoramento das medidas protetivas de urgência, realizando visitas domiciliares às vítimas, bem como atendendo chamados de mulheres com medidas protetivas de urgência, pela Central de Atendimento, telefone 153.

A iniciativa é integrada à Casa da Mulher Brasileira (CMB), no local em que funciona a sede da Patrulha. A Casa da Mulher Brasileira realiza atendimento 24 horas e os serviços de emergência, incluindo a Patrulha Maria da Penha, funcionam de forma ininterrupta. 

 

Porto Murtinho

Obra da alça de acesso à ponte da Rota Bioceânica está 30% executada

A empreitada, que iniciou em setembro de 2024, prevê a construção de seis pontes e um viaduto

12/08/2025 17h15

Compartilhar
Empreendimento do Novo PAC está 30% executado

Empreendimento do Novo PAC está 30% executado Imagem Divulgação

Continue Lendo...

A obra da alça de acesso à ponte da Rota Bioceânica, orçada em aproximadamente R$ 472 milhões, compreende um trecho de 13,1 quilômetros de rodovia para interligar a BR-267 à ponte sobre o rio em Porto Murtinho, teve um avanço de 30% na execução dos trabalhos.

Conforme divulgado pelo governo federal nesta terça-feira (12), o trabalho na infraestrutura da alça está 96% concluído, enquanto a mesoestrutura (pilares e travessas) está 65% concluída. O projeto prevê a construção de seis pontes e um viaduto.

O foco do trabalho, neste momento, está na execução da terraplenagem, que está 25% executada, com 5,79 quilômetros prontos, além da continuidade dos trabalhos nas obras de arte especiais.

“Já foram compactados 438 mil metros cúbicos de aterro. E estamos executando as vigas pré-moldadas no pátio próximo à obra”, destaca o superintendente regional do DNIT no estado de Mato Grosso do Sul, Euro Nunes Varanis Junior.

 

 

 

Trabalhos


Como acompanhou o Correio do Estado, a obra que envolve a construção do complexo aduaneiro e da alça de acesso iniciou no dia 20 de setembro. O anúncio foi feito pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, que cumpria agenda no Estado.

A previsão, segundo a ministra, é que os trabalhos se estendam por dois anos, e a meta é que, ainda antes do final de seu terceiro mandato, o presidente Lula venha a Porto Murtinho para inaugurar tanto a alça de acesso quanto a ponte.

Os R$ 472 milhões estão sendo bancados integralmente pelo governo federal, e a obra da ponte, que deve custar pouco mais de meio bilhão de reais, está sendo custeada com recursos da hidrelétrica de Itaipu.

O resultado da licitação das obras de acesso foi oficializado pelo DNIT em 16 de novembro do ano passado, e o vencedor foi um consórcio denominado PDC Fronteira, formado pelas empreiteiras Caiapó, Paulitec e DP Barros, de Goiás e São Paulo, que venceram por oferecerem o menor preço.

A previsão é que sejam gerados, inicialmente, 280 postos de trabalho diretos e 160 indiretos. O canteiro de obras já estava sendo montado desde o começo de setembro, próximo à cidade de Porto Murtinho.

Rota


A Rota Bioceânica é um corredor rodoviário com extensão de 2,4 mil quilômetros que ligará os dois maiores oceanos do planeta, Atlântico e Pacífico, partindo do Brasil e chegando aos portos de Antofagasta e Iquique, no Chile, passando pelo Paraguai e pela Argentina.

O projeto, que começou a ser debatido em 2014 e foi iniciado em 2017, tem a promessa de ampliar a relação comercial do Estado com países asiáticos e sul-americanos.

Conforme estudo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), os custos para o envio da produção sul-mato-grossense serão reduzidos, além do tempo de viagem, que será encurtado em até 17 dias rumo ao mercado asiático.

A Rota Bioceânica, segundo os mais otimistas, terá potencial para movimentar US$ 1,5 bilhão por ano em exportações de carnes, açúcar, farelo de soja e couros para os outros países por onde passará.

** Colaborou Neri Kaspary e Leo Ribeiro

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Casal fica sem gasolina no acostamento e morre em acidente rodoviário no MS
INTERIOR

/ 1 dia

Casal fica sem gasolina no acostamento e morre em acidente rodoviário no MS

2

Jovem é estuprada ao sair da academia em Campo Grande
JARDIM BATISTÃO

/ 9 horas

Jovem é estuprada ao sair da academia em Campo Grande

3

Secretário de saúde é afastado em operação da PF contra desvio de recursos do SUS
RASTRO CIRÚRGICO

/ 7 horas

Secretário de saúde é afastado em operação da PF contra desvio de recursos do SUS

4

Em 'saidinha' de Dia dos Pais, homem tenta matar dois em briga por balde de cerveja
Cidades

/ 1 dia

Em 'saidinha' de Dia dos Pais, homem tenta matar dois em briga por balde de cerveja

5

Dois apostadores de Mato Grosso do Sul ganham R$ 32,5 mil na Mega-Sena
Quase

/ 2 dias

Dois apostadores de Mato Grosso do Sul ganham R$ 32,5 mil na Mega-Sena

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Exclusivo para Assinantes

/ 19 horas

As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual