Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Campo Grande

Em estado de greve, dentistas aceitam negociar apenas vale-alimentação com prefeitura

Por acordo, sindicalistas e administração municipal se reúnem pela 3ª vez em menos de um mês

Alison Silva

Alison Silva

01/12/2025 - 16h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Em estado de greve desde o dia 15 de novembro, o Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso do Sul (Sioms) e a Prefeitura Municipal de Campo Grande devem "bater o martelo" sobre a deflagração ou o encerramento do estado de greve na próxima quarta-feira (3), entretanto, conforme apurou o Correio do Estado, a categoria aceita negociar apenas o vale-alimentação e o índice inflacionário de reajuste, e exige o cumprimento imediato do plano de cargos e carreira, provisionado desde 2022. 

Este será o terceiro encontro em menos de um mês entre as partes, já que a reunião realizada na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) no último dia (27), com a presença de David Chadid, presidente do Sioms, além de Vanderlei Bispo, ex-prefeito de Japorã e membro do Comitê Gestor de Saúde, terminou sem acordo.

Entre os pedidos, os sindicalistas querem a implementação a partir de abril de 2026 de auxílio alimentação de R$ 800, além de reposição de 15% sobre os pagamentos de plantões a partir de setembro do próximo ano - sendo os dois últimos pedidos escalonados em duas parcelas. 

A previsão é de que a prefeitura apresente uma proposta nesta semana. Caso a administração não cumpra com a decisão judicial que prevê o reajuste da categoria, os sindicalistas destacaram "sérias consequências" à prefeitura. 

Cabe destacar que  o juiz Eduardo Lacerda Trevisan, firmou nova data para o cumprimento das decisões e advertiu a Prefeitura, quanto ao descumprimento da liminar. Desde o vencimento do prazo em 14 de novembro, a procuradoria-municipal de Campo Grande ganhou fôlego para pensar um acordo, prazo este que se encerra na próxima segunda-feira (8).

De acordo com o assessor jurídico do Sioms, Alexandre Warpechowski, o desrespeito da decisão judicial "pode levar a responsabilizações pelo crime de desobediência e ainda a responsabilização por improbidade administrativa, além de outras medidas para garantir o cumprimento."

Em nota, David Chadid, pontuou que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas pela entidade. "A Prefeitura tem que cumprir, não cabe mais recursos e nós estamos no aguardo, pois é direito dos profissionais e isso já foi comprovado e conquistado judicialmente", falou. 

Em movimentação mais recente, o sindicato entrou com pedido de majoração de multa e bloqueio de contas do município em virtude do descumprimento da liminar judicial que prevê o ajustamento dos vencimentos dos servidores. 

Batalha 

Cabe destacar que tanto o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) quanto o Ministério Público do Trabalho (MPT) foram notificados sobre o estado de greve, medida que serviu como "procedimento preparatório caso  haja necessidade de deflagar a greve ou paralisações". 

A categoria recebeu apoio da Federação Nacional de Odontologistas, que por meio do presidente Ailton Coelho de Ataíde Filho, destacou que o movimento é válido e voltado à preservação dos direitos conquistados pela categoria. De acordo com Chadid, apesar do encontro já estar provisionado, o encontro não possui local definido. 

A primeira reunião com representantes da Prefeitura ocorreu no último dia 17. O encontro contou com Dr. Jader Vasconcelos e Dr. Sacadura Espada Lima, representantes do sindicato além do advogado Alexandre Warpechowski e terminou sem avanço nas negociações e sem sinalização de proposta por parte da gestão.

Estado de greve

Em novembro, ao menos 265 cirurgiões-dentistas que atuam na rede pública de Campo Grande decidiram, por unanimidade, decretar estado de greve e alertam para a possibilidade de paralisação parcial dos atendimentos caso a Prefeitura não cumprisse a decisão judicial referente ao reposicionamento do plano de cargos e carreiras, provisionado desde 2022. A deliberação ocorreu durante Assembleia Geral realizada pelo Sioms. 

A categoria afirma que o movimento é consequência do descumprimento, por parte da gestão municipal, do prazo judicial para efetivar o reposicionamento salarial determinado pela Justiça, decisão já confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Desde maio deste ano, a categoria busca reaver ajustes salariais que ficam entre 15% e 68%. 

O descumprimento da liminar que garante a progressão vertical da carreira foi considerado o estopim para a organização da assembleia, uma vez que, segundo o sindicato, os profissionais estão há três anos sem atualização salarial e a não regulamentação do auxílio-alimentação. 

Desde o último dia 15, a prefeitura está sujeita à multa diária de R$ 1 mil pelo não cumprimento da decisão  judicial.

Caso a prefeitura siga sem cumprir a decisão judicial, a categoria afirmou anteriormente que será obrigada a interromper parcialmente os atendimentos odontológicos na rede pública, mantendo apenas cerca de 30% do efetivo, como prevê a lei. 

A decisão vale apenas para os dentistas sindicalizados. Os profissionais interessados em aderir ao estado de greve devem procurar o Sioms, destacou o presidente. 

Assine o Correio do Estado 

Previsão

Semana deve ser chuvosa e com ventania de 80 km/h em todo MS

Estado está com dois alertas para tempestades até terça-feira (2)

01/12/2025 17h45

Compartilhar
Chuva já chegou na região central de Campo Grande e outros bairros

Chuva já chegou na região central de Campo Grande e outros bairros FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

Depois de um fim de semana com temperaturas elevadas e umidade do ar em números perigosos, a previsão indica uma semana chuvosa em grande parte de Mato Grosso do Sul. 

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de tempestades, com risco de perigo potencial nas regiões central e leste e de perigo nas demais áreas. 

Os avisos estão válidos até a manhã de terça-feira (2) com riscos de chuva entre 30 e 50 milímetros por hora ou até de 100 milímetros no dia, além de ventos intensos, podendo chegar a 100 km/h, podendo ter queda de granizo em regiões pontuais. 

Chuva já chegou na região central de Campo Grande e outros bairrosMS em alerta laranja e amarelo para tempestades / Fonte: Inmet

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de MS (Cemtec), entre segunda-feira e terça-feira são esperados os maiores acumulados de chuva, com valores que podem superar os 40 milímetros em 24 horas. 

Essa condição é devido a atuação de uma frente fria oceânica, criando um ambiente favorável para tempestades, que podem ser acompanhadas de raios, rajadas de vento e granizo. 

Depois da máxima de 35ºC nesta segunda-feira especialmente nas regiões do Pantanal, Bolsão e Sudoeste, as temperaturas devem cair ao longo da semana, não superando os 30ºC. 

Nas regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, são esperadas mínimas entre 20ºC e 24ºC e máximas de 27ºC e 33ºC. Nas regiões Pantaneiras e Sudoeste, as mínimas podem chegar a 21ºC e máximas não superam os 32ºC. 

Já nas regiões Bolsão e Leste, as máximas não ultrapassam os 30ºC a partir de terça-feira e as mínimas podem atingir 22ºC. 

As mesmas condições são esperadas para a Capital do Estado, Campo Grande. 

Chuva já chegou na região central de Campo Grande e outros bairrosPrevisão para a terça-feira (2) / Fonte: Cemtec

A partir de quinta-feira (4), a previsão indica um tempo mais firme na metade sul de Mato Grosso do Sul, enquanto na metade norte ainda podem ocorrer fortes pancadas de chuvas e tempestades isoladas acompanhadas de raios e ventos superiores a 60 km/h. 

Até o dia 15 de dezembro, são esperados acumulados de chuva acima de 150 milímetros, com destaque para as regiões centro-sul, sudeste, leste e nordeste do Estado. 
 

TAPA-BURACOS

Prefeitura tem 30 dias para fechar 60 mil buracos em Campo Grande

De acordo com o Executivo, cerca de 20 mil já foram tapados

01/12/2025 17h30

Compartilhar
A média diária de buracos tapados é de quase 3 mil, segundo a Prefeitura

A média diária de buracos tapados é de quase 3 mil, segundo a Prefeitura Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

As equipes que trabalham na operação tapa-buracos já fecharam cerca de 20 mil em uma semana, segundo dados divulgados pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, nesta segunda-feira (1). Com isso, ainda faltam, aproximadamente, 60 mil para serem reestruturados até o final do ano e atingir a meta estabelecida pelo secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli. 

A média diária de buracos tapados é de quase 3 mil, segundo a Prefeitura. Neste ritmo, a meta pode ser atingida antes mesmo do final do ano, ou seja, até o dia 20 de dezembro.   

“Nossas equipes estão empenhadas para avançar a cada dia com o serviço de tapa-buracos, para garantir à nossa população boas condições de tráfego nas nossas vias pavimentadas. Com essa parceria com o Governo do Estado, Câmara Municipal e esforço da nossa administração municipal, nosso objetivo é chegar até o final do ano com 70 a 80 mil buracos tapados”, disse o secretário.

Para acelerar a operação e manutenção urbana na Capital, a Câmara dos Vereadores decidiu antecipar a devolução de R$ 9 milhões do duodécimo ao Poder Executivo. Este recurso é um repasse mensal previsto na Constituição e na Lei Orçamentária Anual, voltado ao custeio das despesas do Legislativo, já que este não produz receita própria.

Os valores que não são utilizados devem ser devolvidos ao Poder Executivo ao final do ano em exercício. Para este ano, a Câmara tem previsão de receber R$ 128 milhões de duodécimo.

Regiões atendidas

  • Universitário 
  • Parque dos Girassóis
  • Jardim São Conrado
  • Jardim Centro Oeste
  • Coronel Antonino
  • Vila Almeida
  • Centro
  • Parque Novos Estados
  • Jardim Morumbi
  • Vila Carlota 
  • Vila Piratininga
  • Nova Lima
  • Monte Castelo
  • Jardim Panamá
  • Vila Margarida

Próximas ações

  • Tiradentes
  • Vila Santo Eugênio
  • Taveirópolis
  • Lageado
  • Nova Lima
  • Vila Almeida
  • Monte Castelo
  • Parque Novos Estados

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3550, sábado (29/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3550, sábado (29/11)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6890, sábado (29/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6890, sábado (29/11)

3

Empreiteiras paralisam obra da Rota Bioceânica e exigem reajuste
obra multimilionária

/ 2 dias

Empreiteiras paralisam obra da Rota Bioceânica e exigem reajuste

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3550, sábado (29/11); veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3550, sábado (29/11); veja o rateio

5

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2325, sábado (29/11); veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2325, sábado (29/11); veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 21/11/2025

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata