Em evento contra violência, Nelsinho promove "abraço" entre Adriane e Rose Modesto

Voltada ao combate à violência contra a mulher, a 2ª Caminhada Todos por Elas também chamou atenção por outro motivo neste sábado (31). Realizado no Parque das Nações Indígenas, o evento que reuniu dezenas de pessoas, promoveu a “reconciliação política” entre Rose Modesto (União Brasil) e Adriane Lopes (PP), adversárias políticas que trocaram “farpas” nas eleições municipais de 2024, e neste momento, estão no mesmo time.

O “abraço caloroso” entre ambas foi promovido com uma ajudinha do Senador Nelsinho Trad, que enquanto discursava, chamou Rose Modesto para “dar as mãos” a Adriane Lopes, afago “caloroso” foi aplaudido pelos presentes.

"Rose vem aqui (aplausos). A gente saiu de um processo eleitoral onde praticamente a cidade se dividiu e teve uma vencedora, que foi a prefeita Adriane Lopes, vamos dar as mãos para simbolizar que todos estão por elas”, falou o senador. As declarações foram realizadas às vésperas da união entre os partidos, oficializada em abril último.

No início do ano, as adversárias falaram sobre a então possibilidade das duas siglas se unirem para o processo eleitoral de 2026.

"A federação ainda não aconteceu. Nós temos um presidente estadual no Partido Progressistas e a decisão que o partido tomar, nós vamos estar juntos", disse a prefeita de Campo Grande em março.

Em resposta a Rose Modesto, que havia dito que não tinha problemas com o PP, e que iria esquecer o que se passou no ano passado, mas que iria "continuar cobrando as melhorias e as promessas de campanha que foram feitas nas eleições", Adriane Lopes disse apenas que respeita o posicionamento. "Eu respeito o posicionamento de todos, inclusive da minha opositora", concluiu.

Cabe destacar que a federação será válida por quatro anos, e representará cerca de 20% do total dos parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado Federal: são 109 deputados e 14 senadores. O UP reúne, ainda, 6 governadores, cerca de 1.400 prefeitos e 12 mil vereadores.

Até dezembro, a presidência do União Progressista será compartilhada entre o presidente do União Brasil, Antonio Rueda, e o presidente do Progressistas, Ciro Nogueira. No fim do ano, uma eleição definirá a nova composição.

Disputa acirrada

As eleições municipais de 2024 foram marcadas pela disputa entre Adriane Lopes e Rose Modesto, que levaram à decisão para o segundo turno. Adriane foi reeleita com 51,45% dos votos válidos, contra 48,55% de Rose. Em números absolutos, foram 222.699 votos para Adriane e 210.112 votos para Rose, uma diferença de 12.587 votos entre elas.

