Em fórum, Riedel defende integralização setorial contra crime organizado

Nesta quinta-feira (27), em Brasília, o governador Eduardo Riedel (PSDB) participou do Fórum de Governadores do Consórcio Brasil Central e defendeu a integralização de setores no combate ao crime organizado. O governador destacou a importância do trabalho em conjunto na área de segurança pública, serviço de inteligência e integração de setores para o combate ao crime organizado.

“A bandeira da segurança pública é um grande desafio para os estados, sabemos a luta dos gestores e profissionais da área. Acredito que a capacidade de estarmos juntos inteligência, conhecimento e integração seja determinante para combater o crime organizado,cada vez mais estruturado”, afirmou o governador.

Além de Eduardo Riedel, participaram da reunião os governadores Ronaldo Caiado (Goiás), Ibaneis Rocha (Distrito Federal), Mauro Mendes (Mato Grosso) e Marcos Rocha (RO), encontro que foi pautado na segurança pública dos estados, no intuito de propor ações e investimentos que possam reforçar o setor.

Durante a reunião o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, foi reconduzido para presidência do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central. Ele apresentou durante o evento a proposta da criação do consórcio interestadual de TI dentro do Brasil Central, para fomento à inovação, tecnologia e inteligência artificial.

“Acompanhei desde o início a criação do Consórcio e sua evolução, para testemunhar mais um passo que o consórcio dá na sua presidência, com o governador Ronaldo Caiado reconduzido para o segundo mandato, com um bom trabalho. Entre ações importantes teve a compra conjunta de medicamentos, que traz economia aos estados, além de agilidade e segurança na entrega para os usuários. Algo que nasceu, cresceu e se consolidou na sua gestão”, destacou Riedel.

Premiação

Três iniciativas da Polícia Militar de MS foram premiadas como melhores projetos de segurança pública do Estado. O primeiro lugar ficou com a “Expedição de Educação Ambiental no Pantanal”, desenvolvido pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental, projeto que leva educação ambiental às comunidades ribeirinhas do Pantanal, percorrendo mais de 700 km pelo Rio Paraguai.

O 2º lugar ficou com o “Programa Mulher Segura Indígena” do 3º Batalhão da Polícia Militar. Se trata de um policiamento humanizado nas comunidades indígenas. Desde 2023, o programa atua nas aldeias Jaguapiru e Bororó, localizadas em Dourados e Itaporã.

O projeto “Guardiões da Inocência” ficou na 3ª colocação. A iniciativa tem ações de prevenção ao abuso e exploração sexual infantil. Nas atividades estão palestras educativas em escolas para conscientizar crianças e adolescentes sobre este crime.



Criado em 2015, o bloco tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região, com a participação dos estados do Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Distrito Federal, Rondônia e Tocantins.O grupo representa 29% do território nacional, 26,2 milhões de habitantes e 49% das exportações brasileiras. Políticas públicas integradas dão mais força econômica e política para os estados membros.

A comitiva de Mato Grosso do Sul contou com os secretários Antônio Carlos Videira (Segurança), Arthur Falcete (Meio Ambiente) e Waldemir Moka, secretário-executivo do Escritório de Relações Institucionais e Políticas no Distrito Federal.

