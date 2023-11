Levantamento realizado pela Serasa Experian revela um total de 14.550 tentativas de fraude durante o mês de agosto deste ano em Mato Grosso do Sul. As investidas criminosas têm como foco bancos e cartões de crédito.

No recorte de ocorrências a cada um milhão de habitantes, Mato Grosso do Sul alcançou a marca de 5.019 pessoas atingidas. Na média nacional, o registro foi de 4.270, sendo os estados mais afetados nas tentativas do mês de agosto: Distrito Federal (7.077), Santa Catarina (5.984), Paraná (5.767), Mato Grosso (5.735) e São Paulo (5.625).



Segundo o Indicador de Tentativas de Fraude, somente na região Centro-Oeste foram 87.943 tentativas, das quais a maioria foi registrada em Goiás, com 30.021; seguido pelo Distrito Federal, 30.021 e Mato Grosso, que totalizou 20.933. O Estado ocupa a lanterninha da região (14.550).



Os dados mostraram ainda que o setor favorito dos criminosos continua sendo o de Bancos e Cartões, representando 52,0% do total, concentrando a maioria das investidas desde o início do ano. Em segundo lugar está Serviços com 27,0%, Financeiras, 16,7%, Varejo, 3,0% e por último Telefonia, 1,3%.



No âmbito nacional, o levantamento destaca o maior número do ano registrado, com 924.017 investidas criminosas, que foram malsucedidas graças às tecnologias de prevenção e autenticação. A frequência mensal foi de uma ocorrência a cada 2,9 segundos, também o menor tempo de 2023 até agora.



O diretor de Produtos de Autenticação e Prevenção à Fraude da Serasa Experian, Caio Rocha, avalia que o aumento das tentativas de fraude no Brasil se deve a uma combinação de fatores que incluem o crescimento das atividades online.



“O avanço tecnológico dos criminosos, motivação financeira e falta de conhecimento dos consumidores. À medida que mais transações ocorrem digitalmente, os criminosos exploram oportunidades, tornam-se mais sofisticados e buscam lucro financeiro. Para combater esse aumento, é essencial que pessoas e empresas adotem medidas de autenticação e prevenção a golpes, contando com a tecnologia para identificação dos fraudadores”, elenca Rocha.

As Unidades Federativas (UFs) das regiões Sul e Sudeste foram as que mais concentraram tentativas de fraude em agosto de 2023, conforme o ranking: São Paulo (266.407), Rio de Janeiro (88.732), Minas Gerais (80.670), Paraná (67.801), Rio Grande do Sul (57.678) e Santa Catarina (44.944). A maior variação mensal foi registrada no Rio Grande do Norte, em Alagoas, Sergipe e no Espírito Santo (18,2%).

DICAS

• Garanta que seu documento, celular e cartões estejam seguros e com senhas fortes para acesso aos aplicativos;

• Desconfie de ofertas de produtos e serviços, como viagens, com preços muito abaixo do mercado. Nesses momentos, é comum que os cibercriminosos usem nomes de lojas conhecidas para tentar invadir o seu computador. Eles se valem de e-mails, SMS e réplicas de sites para tentar coletar informações e dados de cartão de crédito, senhas e informações pessoais do comprador;

• Atenção com links e arquivos compartilhados em grupos de mensagens de redes sociais. Eles podem ser maliciosos e direcionar para páginas não seguras, que contaminam os dispositivos com vírus para funcionarem sem que o usuário perceba;

• Cadastre suas chaves Pix apenas nos canais oficiais dos bancos, como aplicativo bancário, Internet Banking ou agências;

• Não forneça senhas ou códigos de acesso fora do site do banco ou do aplicativo;

• Não faça transferências para amigos ou parentes sem confirmar por ligação ou pessoalmente que realmente se trata da pessoa em questão, pois o contato da pessoa pode ter sido clonado ou falsificado;

• Inclua suas informações pessoais e dados de cartão somente se tiver certeza de que se trata de um ambiente seguro;

• Monitore o seu CPF com frequência para garantir que não foi vítima de qualquer fraude do Pix.