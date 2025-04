Em Mato Grosso do Sul, um celular roubado é bloqueado a cada 18 horas

População pode se cadastrar no programa do governo federal e bloquear os aparelhos em caso de roubo, furto ou perda do celular - Gerson oliveira / Correio do Estado

A cada 18 horas um celular foi bloqueado em Mato Grosso do Sul durante o ano passado até o dia 15/4 deste ano, de acordo com o Cadastro Nacional de Celulares com Restrição, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Foram bloqueados 497 aparelhos no ano passado e 143 neste ano no programa Celular Seguro. O total representa 7,68% dos 8.331 aparelhos cadastrados no período.

Esse programa do MJSP, criado em dezembro de 2023, para proteger os dados dos cidadãos armazenados em celulares nos casos de ocorrências de furto, roubo e perda, possibilita, em poucos cliques, o bloqueio das linhas, dos dispositivos e dos aplicativos digitais pelas vítimas, reduzindo o risco de golpes.

Além de comunicar o ocorrido, o programa permite acionar bloqueios do aparelho e de aplicativos bancários, impossibilitando acessos no celular por quem cometeu o crime.

No mês passado, a Pasta lançou uma nova fase da ferramenta, com o envio de notificações para celulares roubados ou furtados e que foram habilitados em nova linha telefônica.

Neste mês, o MJSP, integrado com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), iniciou os testes do Cadastro Nacional de Celulares com Restrição. A base de dados, que já está disponível no programa Celular Seguro, indica se um celular tem registro de roubo, furto ou extravio, auxiliando na decisão de compra.

Para consultar, o usuário precisará informar o Imei, que é o “número de chassi” do aparelho, que pode ser obtido facilmente.

“O cidadão tem o direito de saber se o celular que ele está comprando é roubado ou não. O cadastro é uma garantia ao cidadão. Com ele, a ferramenta Celular Seguro segue oferecendo mais segurança aos brasileiros na hora de adquirir um bem tão essencial na vida cotidiana como é o telefone móvel nos dias de hoje”, destaca o secretário-executivo do MJSP, Manoel Carlos de Almeida Neto.

O novo cadastro conta com o banco de dados do programa Celular Seguro, que já tem com mais de 2,6 milhões de usuários inscritos, e a base global da Anatel, que tem o cadastro de todos os celulares habilitados no País.

A ferramenta permite duas formas de bloqueio do aparelho em caso de roubo, furto ou perda. Uma delas é o Bloqueio Total, que desativa a linha telefônica, inutiliza o Imei e bloqueia as contas vinculadas às instituições parceiras, impossibilitando o uso do aparelho por criminosos.

A outra possibilidade é ativar o Modo Recuperação, que permite o bloqueio da linha e das contas bancárias, mantendo o Imei ativo. Dessa forma, caso um novo chip seja inserido no telefone, a recuperação pela polícia se torna viável.

Por essas funcionalidades e em busca de maior segurança, em Mato Grosso do Sul, de acordo com a assessoria de comunicação do MJSP, foram cadastrados 6.704 aparelhos na plataforma em 2024, com a indicação de 5.162 pessoas de confiança.

Além disso, foram feitos 497 alertas de bloqueios de aparelhos, sendo 178 por roubo, 126 por furto e 186 por perda. Isso representa um celular bloqueado a cada 18 horas.

Neste ano, até o dia 15 deste mês, foram 1.627 celulares cadastrados, com 1.056 pessoas de confiança cadastradas. No período, ocorreram 143 alertas de bloqueios, sendo 54 por roubo, 32 por furto e 57 por perda. A média também é de um bloqueio a cada 18 horas.

O Celular Seguro estará disponível tanto na internet quanto em aplicativos para Android e iOS. O registro do usuário será feito com a mesma conta utilizada no gov.br. Cada pessoa cadastrada no Celular Seguro poderá indicar outras, que poderão efetuar os bloqueios da linha telefônica, caso o titular tenha o celular roubado, furtado ou extraviado.

De acordo com o MJSP, o cadastro de “pessoas de confiança” é opcional e, se registradas como contatos de emergência, elas não terão acesso aos dados do celular, podendo, apenas, comunicar o crime no site ou no aplicativo Celular Seguro, gerando o bloqueio do aparelho e de aplicativos.

Para utilizar esse serviço, é preciso ter apenas uma conta de nível Bronze. Caso você tenha dúvidas sobre o nível da sua conta e a segurança delas, acesse a página gov.br.

ESTATÍSTICA

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública do ano passado, Mato Grosso do Sul é o segundo estado com menor índice de furto de celulares no Brasil. O dado foi divulgado no início deste mês.

Pela pesquisa, 41 a cada 100 mil habitantes tiveram o aparelho furtado no Estado, atrás apenas do Rio Grande do Sul, que registrou 32,3 roubos nesta mesma proporção.

Os números se referem a 2023. À época, foram furtados 3.428 celulares no Estado. O índice de roubos de celulares também se manteve entre os menores do Brasil, 1.129 ao todo, o terceiro do País.

