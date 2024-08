Em meio a campanha, prefeita anuncia convocação de 487 professores

Calor extremo

Conforme informações do Cemtec, uma frente fria deve se aproximar do estado no período da tarde e noite desta quinta-feira, pela região sul.

Calor e tempo seco vão permanecer no inverno sul-mato-grossense Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

O forte calor continua com valores extremos nesta semana em Mato Grosso do Sul. Conforme informações do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), neste final de semana, foi registrada umidade relativa do ar de 9% em Chapadão do Sul. O ideal, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), seria de 60%.

Preocupado com a saúde dos sul-mato-grossenses, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) renovou, até quarta-feira (21), o alerta laranja para baixa umidade relativa do ar. A condição favorece os incêndios florestais que vêm devastando a região do Pantanal há meses.

O que deixa os especialistas atentos é que, neste período, as temperaturas ficam, em média, de 3 a 5ºC acima do normal. Vale lembrar que estamos no inverno e, neste final de semana, foi sensação registrada térmica de 46ºC no município de Pedro Gomes, no norte de Mato Grosso do Sul.

Falando da região extremo norte do estado, o Inmet alerta para risco vermelho de grande perigo devido à baixa umidade do ar. O índice pode cair abaixo de 12%. Representa uma condição de grande risco para incêndios florestais e para a saúde, incluindo doenças pulmonares, dores de cabeça e ressecamento da pele.

AA população dos municípios de Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Selvíria, Sonora e Três Lagoas precisa ficar atenta e, se possível, se proteger do sol até às 17h.

Cemtec/ Divulgação

Quando vem a chuva?

Segundo o Cemtec, a mudança no tempo ocorrerá entre a tarde e a noite de quinta-feira (22) e sexta-feira (23), quando uma frente fria, já instalada no sul do país, se aproximará do estado e deverá gerar nebulosidade nas regiões sul, sudeste e sudoeste.

Os municípios com maior probabilidade de uma mudança radical no tempo são Dourados, Ponta Porã e Porto Murtinho.

Ainda conforme o Cemtec, a população deve aproveitar bem esses dias, pois essas mudanças no tempo não devem se repetir até o fim de agosto e nas primeiras semanas de setembro, quando o estado deve ter novamente tempo seco e muito calor.

Assine o Correio do Estado.