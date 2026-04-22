Chikungunya: prefeitura de recolhe 20 toneladas de lixo em aldeias de Dourados

Astronomia

Em Mato Grosso do Sul, os meteoros poderão ser observados a partir da meia-noite, saindo da Constelação Lira.

Chuva de meteoros poderá ser vista em todo o Brasil nesta madrugada Divulgação

A chuva de meteoroso conhecida como Líridas atingirá o seu pico máximo na madrugada de hoje (22) para amanhã (23) e poderá ser vista em todo o Brasil. O fenômeno acontece todos os anos quando a Terra atravessa os detritos deixados pelo cometa Thatcher.

Ao entrarem na atmosfera terrestre, os detritos cruzam o céu em alta velocidade, fazendo com que os fragmentos de poeira e rocha se incendeiem pelo atrito com o oxigênio. É isso que causa os rastros luminosos que chamamos de "estrelas cadentes".

A maior visibilidade será por volta das 2h da manhã. Em Mato Grosso do Sul, será possível observar o fenômeno a partir da meia noite. Isso porque, de acordo com o astrônomo do Observatório Nacional, Dr. Marcelo De Cicco, é nesse período onde a lua estará menos brilhantes, favorecendo uma maior escuridão no céu.

o pico ocorre dois dias antes da fase de Quarto Crescente, o que faz com que a Lua se ponha ainda no início da noite. Assim, a madrugada permanece escura, criando um cenário ideal para observação”, afirmou o astrônomo.

A Lua está na fase crescente, com iluminação entre 27% e 35%. Assim, sua interferência será mínima. Isso faz com que até os meteoros mais fracos fiquem visíveis.

Para assistir às Líridas, a recomendação é que o observador vá até um local com pouca iluminação ou interferência de luz e olhar para o Norte, em direção à estrela Vega e á Constelação de Lira.

O Hemisfério Norte será o ponto com maior visualização do fenômeno, mas no Hemisfério Sul, especialmente em todo o Brasil, será possível acompanhar os meteoros.

Chuva de meteoros mais antiga

O aparecimento de Líridas é uma das chuvas de meteoros mais antigas, com registros chineses que datam de 687 a.C (antes de Cristo).

O cometa Tatcher (C/1861 G1) leva cerca de 415 anos para completar uma volta ao redor do Sol, e a última vez que se aproximou da Terra foi no século XIX. Durante sua passagem, ele deixa um rastro extenso de meteoroides, que são rastros de sujeira e poeira.

Uma chuva de meteoros acontece quando diversos meteoros cruzam o céu, saindo de um ponto em comum, chamado Radiante. No caso das Líridas, o radiante vem da constelação de Lira.

No Hemisfério Sul, é possível encontrar o radiante logo abaixo no horizonte norte, após a meia noite. A taxa das Líridas é de uma média de 18 meteoros por hora, sendo considerada uma chuva modesta.

Mesmo assim, são conhecidas por surpresas ocasionais, podendo acontecer aumentos repentinos nas quantidades de meteoros. Em 1982, foi observada uma taxa de 90 meteoros por hora. A velocidade de 49 km/s dos meteoros gera flashes rápidos, nítidos e podem aparecer bolas de fogo.

Onde observar a chuva de meteoros em MS

Mato Grosso do Sul é um ambiente favorável para assistir a eventos celestes noturnos, devido a pouca interferência e poluição luminosa durante a noite.

O que faz a diferença na observação é estar em um ambiente externo escuro, com o céu limpo. Assim, os melhores locais no Estado são em serras e áreas afastadas das cidades.

Nas áreas pantaneiras, como em Corumbá e Aquidauana, o céu "gigante" é uma tela para a aparição dos meteoros.

Em regiões de Serras e altitudes mais elevadas, como em Rochedo, a Serra de Maracaju e, até mesmo, nas regiões de Camisão, a frequência do céu limpo e as umidades menores que o Pantanal também são fatores que contribuem para uma observação mais nítida e certeira.

Ao chegar ao local de observação, se ajeite de forma confortável e espere 15 minutos para que os seus olhos se acostumem à escuridão. As Líridas podem ser vistas a olho nu, mas, para melhorar a experiência, é indicado o uso de telescópios.