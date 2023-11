tragédia

O número já dobrou os registros do ano passado, mas ainda é um terço menor do que houve no pior ano, em 2020

Em 2023, o bioma do Pantanal, no território de Mato Grosso do Sul, queimou uma área que ainda corresponde a 36,4% do que queimou em 2020, ou seja, 63,6% a menos. Até novembro deste ano, foram 592,2 mil hectares incendiados, enquanto em 2020 foram 1,6 milhão de hectares.

Apesar da área queimada neste ano ainda ser quase um terço menor do que a de 2020, em comparação com 2022 (214,925 ha) os incêndios dobraram em 2023.

Os dados foram informados à reportagem pelo Coordenador Estadual do PrevFogo/IBAMA, Márcio Ferreira Yule.

Segundo ele, a alta dos incêndios ocorridos no mês de novembro são preocupantes, considerando que, geralmente, o mês de outubro é marcado por mais queimadas e, em novembro, costuma-se ver o cenário melhorar em função das chuvas.

“É alarmante porque é no mês de outubro de todos os tempos que é registrado mais focos de calor e mais área queimada. No ano de 2020, o mês de novembro foi quando começou a chover”, explica.

O especialista explica, portanto, que no mês de novembro, o esperado seria uma situação já normalizada.

“O estado e o bioma do Pantanal atravessaram a primeira onda de calor em setembro. A segunda onda de outubro já teve uma intensidade maior que a primeira onda. Agora já estamos sofrendo as consequências da terceira onda de calor que muda o comportamento do fogo e traz danos ambientais imensos”, disse.

Número de focos ativos no Pantanal

Dados do Monitoramento dos Focos Ativos por Bioma, divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), comparam o total de focos ativos detectados pelo satélite de referência em cada mês.

Os números reforçam o que Yule explicou, pois historicamente o mês de outubro é o que costuma concentrar o maior número de incêndios florestais, mostrando o quão atípico é o cenário de 2023. Veja abaixo:

Reprodução/INPE

Chuvas

A possibilidade de chuvas favorece uma melhora em relação às queimadas no Pantanal, entretanto, o calor permanece forte, mesmo em menos intensidade.

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), para este sábado (18), indica probabilidade de chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Segundo os meteorologistas, tais instabilidades ocorrem devido ao intenso fluxo de calor e umidade vindo da Amazônia, aliado ao avanço de uma frente fria oceânica.

No Pantanal, Corumbá tem mínima de 30°C e máxima de 42°C; Aquidauana amanhece aos 31°C e marca 42°C ao longo do dia.

De acordo com o Cemtec, Campo Grande tem mínima prevista de 29°C, enquanto a máxima atinge os 38°C. Em Dourados, os termômetros marcam 25°C inicialmente e chegam aos 40°C ao longo do dia.

Em Ponta Porã, fronteira com o Paraguai, a mínima é de 25°C e a máxima é de 37°C. Anaurilândia, no leste do estado, apresenta variação entre 26°C e 38°C.

Paranaíba e Três Lagoas, na região do Bolsão, atingem máxima de 39°C, com mínimas de 26°C e 27°C, respectivamente. No Norte, Coxim tem 27°C pela manhã e 40°C pela tarde, enquanto em Camapuã os valores variam entre 26°C e 38°C.

O município de Porto Murtinho tem mínima de 29°C, atingindo também os 42°C no período da tarde.